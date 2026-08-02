De ce se dezvoltă meteorologia urbană. Florinela Georgescu (ANM): Nu sunt diferențe mari între temperaturile înregistrate la stațiile meteo din Capitală

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Diferențele mari de temperatură între ceea ce se înregistrează la stațiile meteorologice și ce resimt cetățenii în marile orașe a determinat o dezvoltare puternică în ultimii ani a unui sub-domeniu al meteorologiei, meteorologia urbană, potrivit directorului ANM Florinela Georgescu.

În cadrul unui interviu cu jurnalistul Val Vâlcu, la DC News, Florinela Georgescu, directorul în cadrul Administrației Naționale de Meteorologie, a vorbit despre diferențele termice între ceea ce se înregistrează la stațiile meteorologice din jurul Capitalei și ce resimt cetățenii care trăiesc în București.

Potrivit specialistului ANM, temperatura înregistrată la stația meteo din Capitală nu este cu mult mai ridicată decât la stațiile din afara Bucureștiului, deoarece „temperatura se măsoară în niște condiții standard, adică la umbră, la doi metri înălțime, într-o zonă ventilată, cu vegetație pe sol, deci nu un sol negru“.

„Sunt niște condiții standard stabilite tocmai pentru a le putea raporta pe o arie mai largă la măsurători care să fie oarecum consistente“, a punctat Florinela Georgescu.

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De ce se dezvoltă meteorologia urbană?

Totuși, diferențele semnificative apar între ceea ce se măsoară la stația meteo și ce resimt bucureștenii în oraș din cauza lipsei vegetației. Acest lucru a făcut ca, în ultimii ani, să se dezvolte puternic un subdomeniu al meteorologiei, meteorologia urbană, care examinează procesele fizice ce au loc la nivel de stradă, cartier sau mediu urban construit.

„Pe de altă parte, într-un oraș ca Bucureștiul avem zone foarte vaste de asfalt fără pic de vegetație, parcurile nici ele nu sunt ce trebuie în multe cazuri, și avem multă umezeală datorită lacurilor din Capitală. Deci, avem un aer foarte cald și foarte umed. Pe de o parte disconfortul termic este unul foarte accentuat, iar pe de altă parte, diferențele de temperatură pot fi foarte importante față de ceea ce măsurăm la stația meteo. De aceea se și dezvoltă meteorologia urbană, pentru că e evident că avem de-a face cu un lucru în adăpostul meteorologic și cu alt lucru în intersecția de la Piața Unirii, de exemplu“, a punctat, la DC News, Florinela Georgescu, director în cadrul Administrației Naționale de Meteorologie.

Insulele de căldură sunt cel mai cunoscut efect meteorologic urban. Orașele tind să fie semnificativ mai calde decât zonele rurale din jur cu 2, până la peste 10 grade Celsius, în special noaptea. Cauzele principale includ:

Materialele de construcție: Asfaltul și betonul absorb și stochează radiația solară în timpul zilei și o eliberează treptat noaptea.

Lipsa vegetației: Reducerea suprafețelor verzi diminuează procesul natural de evaporare și evapotranspirație, care răcește aerul.

Căldura antropică: Căldura generată direct de mașini, sisteme de aer condiționat, procese industriale și încălzirea clădirilor.

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ANM:Vreme călduroasă în Bucureşti până marţi

Vremea va rămâne călduroasă în Capitală în intervalul 1 - 5 august, iar de marţi va deveni caniculară, cu temperaturi maxime de până la 36 de grade şi nopţi tropicale, potrivit prognozei speciale pentru municipiul Bucureşti, publicată sâmbătă de Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM).

Potrivit meteorologilor, în intervalul 1 august, ora 10:00 - 2 august, ora 9:00, vremea va fi în continuare călduroasă, disconfortul termic ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) se va apropia şi posibil va atinge pragul critic de 80 de unităţi. Cerul va fi senin, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi de 32...33 de grade, iar cea minimă de 16...18 grade.

În intervalul 2 august, ora 9:00 - 3 august, ora 9:00, vremea călduroasă se va menţine, disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pragul critic de 80 de unităţi. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi de 33...34 de grade, iar cea minimă de 16...19 grade.

De asemenea, în intervalul 3 august, ora 9:00 - 4 august, ora 9:00, vremea va rămâne călduroasă, disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pragul critic de 80 de unităţi. Cerul va fi variabil, mai mult senin noaptea şi dimineaţa, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 34 de grade, iar cea minimă va fi de 16...19 grade.

Conform sursei citate, în intervalul 4 august, ora 9:00 - 5 august, ora 10:00, vremea va deveni caniculară, iar disconfortul termic se va accentua, astfel că indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăşi pragul critic de 80 de unităţi. Temperatura maximă va fi de 35...36 de grade, iar cea minimă se va situa în jurul a 20 de grade (noapte tropicală), mai scăzută în zona periurbană, spre 17 grade. Cerul va fi variabil, mai mult senin noaptea şi dimineaţa, iar vântul va sufla slab până la moderat.

ANM precizează că, în intervalul 1 august, ora 10:00 - 5 august, ora 10:00, pentru municipiul Bucureşti va fi în vigoare o informare meteorologică de val de căldură intens, temperaturi extreme, caniculă, disconfort termic şi nopţi tropicale.

Meteorologii menţionează că, în funcţie de evoluţia şi intensitatea fenomenelor meteorologice, vor actualiza mesajul, inclusiv prin avertizări pentru fenomene severe imediate (nowcasting).