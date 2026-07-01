Canicula persistă în România, dar cu furtuni. ANM, avertizări de ploi torențiale, grindină și vânt puternic

Furtună cu descărcări electrice. Sursa foto: Pexels

Meteorologii au emis mai multe avertizări de Cod Galben și Cod Portocaliu de caniculă și furtuni, valabile în mai multe regiuni ale țării, cu temperaturi ridicate, disconfort termic accentuat și episoade de instabilitate atmosferică.

Cod Galben și Cod Portocaliu de caniculă

ANM a emis o avertizare de Cod Galben, valabil astăzi, în intervalul orar 10:00-21:00, când valul de căldură va persista, iar în Dobrogea și jumătatea de est a Munteniei se vor înregistra temperaturi deosebit de ridicate pentru această dată, disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime se vor încadra între 31 și 34 de grade, cu valori mai coborâte pe litoral și în Delta Dunării, de 27-29 de grade.

De asemenea, astăzi este valabil și un Cod Portocaliu de caniculă. Astfel, în intervalul orar 10:00-21:00, în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania și Moldova valul de căldură intens va persista, local va fi caniculă și disconfort termic accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime se vor încadra între 31-32 de grade în estul Transilvaniei și până în jurul a 37 de grade în nordul Crișanei și în nord-vestul Transilvaniei.

Cod Galben și Cod Portocaliu de caniculă. Sursa foto: ANM

Totodată, meteorologii au emis mai multe avertizări de furtuni pentru cea mai mare parte din țară, cu diferite intervale de valabilitate.

Cod Galben și Cod Portocaliu de furtuni

Începând de miercuri, ora 10:00, până joi, 2 iulie, ora 10:00, în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Oltenia, Muntenia, Dobrogea, sudul Moldovei, Carpații Meridionali și Occidentali. Vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale, intensificări ale vântului și vijelii (viteze la rafală de 50-70 km/h și izolat de peste 80 km/h), frecvente descărcări electrice și căderi de grindină de mici și posibil medii dimensiuni (1-3 cm). În intervale scurte de timp (1-3 ore) sau prin acumulare cantitățile de apă vor fi de 15-25 l/mp și pe arii restrânse vor depăși 30-40 l/mp.

Notă: manifestări de instabilitate atmosferică vor fi pe arii restrânse și în restul teritoriului.

Începând de astăzi, de la ora 15:00, până joi, 2 iulie, pora 06:00, este valabil și un Cod Portocaliu de furtuni în Banat, Crișana, vestul Transilvaniei, Oltenia, Muntenia, Carpații Occidentali și cea mai mare parte a Carpaților Meridionali. Vor fi perioade cu instabilitate atmosferică accentuată ce se va manifesta prin vijelii puternice cu rafale de 70-90 km/h și izolat de peste 100 km/h, averse torențiale, grindină de medii și posibil mari dimensiuni (2-5 cm) și frecvente descărcări electrice. În intervale scurte de timp (1-3 ore) sau prin acumulare cantitățile de apă vor fi de 25-40 l/mp și pe arii restrânse de peste 50-60 l/mp.



Cod Galben și Cod Portocaliu de furtuni. Sursa foto: ANM

Cod Galben de caniculă joi, 2 iulie

Temperaturile ridicate nu dispar de miercuri, întrucât meteorologii au emis un Cod Galben și pentru ziua de joi, 2 iulie. Astfel, în această zi, în intervalul orar 10:00-21:00, valul de căldură va persista, iar în Maramureș, Transilvania, nordul și centrul Moldovei se vor înregistra temperaturi deosebit de ridicate pentru această dată, disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge și va depăși pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime se vor încadra între 31 și 34 de grade.

Cod Galben de caniculă. Sursa foto: ANM

Furtuni așteptate în toată țara

Tot începând de joi, 2 iulie, de la ora 10:00, până vineri, 3 iulie, ora 10:00, vor fi perioade cu instabilitate atmosferică în toate regiunile, ce se va manifesta prin averse torențiale, frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelii (viteze la rafală de 50-70 km/h și izolat de peste 80 km/h) și grindină de mici dimensiuni (1-2 cm). În intervale scurte de timp (1-3 ore) sau prin acumulare cantitățile de apă vor fi de 15-25 l/mp și pe arii restrânse de peste 30-40 l/mp.

Cod Galben de furtuni în toată țara. Sursa foto: ANM

În funcţie de evoluţia şi intensitatea fenomenelor meteorologice, Administraţia Naţională de Meteorologie va actualiza prezentul mesaj.

În noaptea de marți, furtuna a făcut prăpăd în Capitală. Sute de mașini au fost avariate în urma căderii copacilor, în timp ce zeci de locuințe au avut nevoie de intervenția pompierilor.