Dezastru în București, după furtună: Autoturisme acoperite de apă în pasaj. Salvatorii au înotat pentru a căuta victime/ 458 de mașini afectate, 64 de locuințe, 950 de solicitări încă așteaptă

foto Info Trafic București și Ilfov/ Poligrafiei pod

Furtuna a făcut dezastru în București: copaci căzuți, curent electric întrerupt de peste 12 ore, trafic paralizat, bulevarde inundate și mijloace de transport în comun care nu circulă.

Update: Pompierii au participat până miercuri la ora 08:30 la 1.408 intervenţii în Bucureşti pentru degajarea elementelor de construcţie sau a copacilor căzuţi şi evacuarea apei de pe străzi şi subsoluri, în urma furtunii din timpul nopţii.

Potrivit Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Bucureşti-Ilfov (ISUBIF), au fost îndepărtaţi 779 de copaci căzuţi, 27 de elemente de construcţie, 34 de stâlpi căzuţi, 30 de elemente de acoperiş iar salvatorii au mai acţionat în cazul a 190 de inundaţii de subsoluri, 224 de inundaţii în case, 46 de inundaţii de curţi şi 78 de inundaţii ale unor străzi, în urma cărora au fost afectate 450 de autoturisme şi 66 de imobile.

În judeţul Ilfov au fost efectuate sau sunt în curs de desfăşurare 251 de intervenţii, în cazul a 32 de copaci căzuţi, 125 de inundaţii în case, 14 stâlpi, 16 inundaţii de subsoluri, 23 de inundaţii de străzi, un element de construcţie, trei degajări elemente de acoperiş şi 37 de inundaţii ale unor curţi, în urma cărora au fost afectate nouă autoturisme şi trei imobile.

"În ultimele 24 de ore au fost primite în total 3.259 apeluri prin numărul de urgenţă 112. În acest moment mai sunt 550 de cazuri care vor fi preluate în cel mai scurt timp", informează sursa citată.

Update: Dacă v-ați pierdut plăcuțele de înmatriculare, pe grupul Info Trafic București și Ilfov, există o postare dedicată plăcuțelor găsite, care a strâns deja 127 de comentarii.

Update: Acoperiș desprins pe Bd. Magheru, circulația blocată complet.

foto: Info Trafic București și Ilfov

Update: Pe Bulevardul Metalurgiei este căzut un copac pe carosabil, trăgând și firele electrice.

Update: Este inundație la intrarea din A1 prin Bd. Preciziei, anunță un internaut, pe grupul ”Info Trafic București și Ilfov.

Soseaua Progresului este inundată la intrarea în Vulcan Center, o mașină rămânând blocată pe banda a doua.





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Grija mare șoferi în fața la Ikea Pallady apa mare și nu funcționează semafoarele la Teclu.

Ora 6, Calea Văcărești închisă de la Sun Plaza, probabil datorita inundației.

Strada Nicolae Teclu, porțiunea dintre B'ogart și Depoul Titan inundată. În afară de camioane și autobuzele liniei 480, cu mașina mică nu poți circula.

Este inundat Pasajul Băneasa. Coada de 2 km, din Nord, către București.

Update: Tramvaiul 41, cea mai aglomerată linie a Capitalei, nu merge la această oră (08:30).

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Pompierii au verificat înot dacă sunt victime în Pasajul Poligrafiei, unde mașinile au fost acoperite de apă

Pompierii bucureşteni au intervenit înot pentru a verifica dacă sunt posibile victime în interiorul unor autoturisme acoperite de apă în pasajul Poligrafiei.

”O situaţie deosebită a fost înregistrată în Sectorul 1, unde câteva autoturisme au fost complet acoperite de apă acumulată în pasajul rutier Poligrafiei. Pompierii au înotat pentru a verifica interiorul acestor autoturisme, în căutarea unor posibile persoane surprinse”, informează Biroul de presă al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Bucureşti-Ilfov (ISUBIF).

Foto: Urmări ale codului roșu de ploi și vânt cu intensitate crescută în zona Poligrafiei din București, 1 iulie 2026. Inquam Photos / Octav Ganea:

Peste 1000 de intervenții în București. 950 de solicitări încă așteaptă

Aproximativ 1.000 de intervenţii au avut pompierii bucureşteni, în noaptea de marţi spre miercuri şi miercuri dimineaţă, pentru îndepărtarea efectelor vremii severe din Capitală şi împrejurimi, iar unele dintre acestea sunt încă în desfăşurare, informează Biroul de presă Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Bucureşti-Ilfov (ISUBIF).

De asemenea, 950 de solicitări vor fi preluate de către echipajele de intervenţie în cel mai scurt timp posibil.

Salvatorii acţionează pentru îndepărtarea a zeci de copaci căzuţi, unii pe maşini, precum şi pentru evacuarea apei din subsoluri şi de pe străzi.

Începând de marţi, Municipiul Bucureşti şi judeţul Ilfov s-au aflat sub incidenţa a 19 avertizări meteo nowcasting.

Până la ora 4:30 în Bucureşti au fost desfăşurate 925 intervenţii: 756 degajări de copaci, 25 degajări elemente de construcţie, 33 degajări de stâlpi şi 27 elemente de acoperiş, 25 de inundaţii ale subsolurilor, 35 inundaţii în case, 14 inundaţii de curţi şi zece inundaţii de străzi.

"Au fost afectate 428 de autoturisme şi 64 de imobile", arată sursa citată.

În judeţul Ilfov au fost efectuate 75 de intervenţii, fiind afectate şapte autoturisme şi trei imobile.

Stația de metrou Piața Victoriei, închisă

De asemenea, în staţia de metrou de la Piaţa Victoriei, apa acumulată în urma furtunii de marţi noaptea a ajuns la nivelul peronului.

Calea de rulare din staţia de metrou Piaţa Victoriei 2 a fost inundată astfel încât, pentru desfăşurarea circulaţiei în condiţii de siguranţă, staţia este temporar închisă, miercuri dimineaţa, până la finalizarea intervenţiilor necesare şi remedierea situaţiei, a anunţat Metrorex pe pagina sa de Facebook.

"Ca urmare a precipitaţiilor abundente înregistrate în municipiul Bucureşti şi a infiltraţiilor masive de apă, calea de rulare din staţia de metrou Piaţa Victoriei 2 a fost inundată. Pentru desfăşurarea circulaţiei în condiţii de siguranţă, staţia Piaţa Victoriei 2 rămâne temporar închisă, până la finalizarea intervenţiilor necesare şi remedierea situaţiei. Circulaţia trenurilor pe Magistrala 1 se desfăşoară după cum urmează: între staţiile Dristor 2 şi Ştefan cel Mare, cu îmbarcarea şi debarcarea călătorilor în staţia Ştefan cel Mare, la linia 2; între staţiile Republica şi Gara de Nord 1, cu îmbarcarea şi debarcarea călătorilor în staţia Gara de Nord 1", precizează sursa citată.

Situația din țară

Furtunile puternice din timpul nopţii au afectat 60 de localităţi din 20 de judeţe şi municipiul Bucureşti, unde pompierii au intervenit pentru degajarea copacilor căzuţi şi evacuarea apei din case şi subsoluri.

Potrivit unui comunicat al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă (IGSU), un bărbat a decedat în comuna Găneasa, judeţul Ilfov, după ce un copac a căzut peste autoturismul în care se afla, iar în total au fost avariate aproape 470 de autoturisme.

Până la ora 06:00 pompierii au intervenit, la nivel naţional, pentru evacuarea apei din 45 case, 35 curţi, 30 beciuri/subsoluri, 17 străzi, precum şi pentru degajarea a 960 copaci prăbuşiţi, 48 stâlpi şi pentru îndepărtarea unor elemente de construcţie de la acoperişurile a 60 imobile.

Fenomenele hidrometeorologice au produs pagube în judeţele Alba, Bihor, Brăila, Buzău, Cluj, Călăraşi, Dolj, Galaţi, Giurgiu, Harghita, Hunedoara, Ialomiţa, Ilfov, Maramureş, Mureş, Satu Mare, Sibiu, Sălaj, Tulcea, Vâlcea şi în municipiul Bucureşti.

Echipajele ISUBIF acţionează în teren pentru gestionarea a peste 1.950 de solicitări înregistrate în contextul fenomenelor meteorologice severe din ultimele ore.

Pentru informarea populaţiei, au fost emise 58 mesaje prin sistemul RO-ALERT în contextul avertizărilor hidrometeorologice, în 28 de judeţe şi municipiul Bucureşti, precum şi nouă mesaje prin sistemul CRAWL TVR în opt judeţe.

"Instituţiile aflate în coordonarea şi coordonarea operaţională a DSU, împreună cu celelalte componente ale MAI, sunt permanent la datorie pentru protejarea cetăţenilor", transmite sursa citată.

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