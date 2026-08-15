Urmează legea anti-Caelia? Investitorul Alin Bucur lansează acuze dure. "Abuz în serviciu, corupţie, uz de fals"

Sursa Foto: Plaja Caelia - Alin Bucur - DC News

Alin Bucur, investitor pe litoralul românesc, lansează acuze dure din cauza situaţiei în care se află sectorul de plajă pe care îl administrează.

Potrivit acestuia, controalele la locul unde a făcut investiţia pe litoral se succed la fiecare 2-3 zile, iar unele sunt de la instituţii care nu au ce controla. Ultimul exemplu este ANPC, care a venit să controleze o unitate care... nu funcţionează. Totul, spune Alin Bucur, ar veni de la Comisia Juridică, de Disciplină şi Imunităţi din Camera Deputaţilor.

"Acum câteva zile, pe data de 11, mă trezesc cu un control de la ANPC. Şi îi întreb ce caută la mine, că eu nu funcţionez. Mi-au spus că au o adresă, că şi ei ştiu că nu au ce căuta la mine, dar trebuie să îşi facă datoria. Eu, o firmă care am investit nişte bani... Eu chiar mă bucur că lucrează instituţiile, dar cum instituţiile lucrează în anumite cazuri, iar în anumite nu?

Se duce un cetăţean, X, cu şapte zile în urmă, şi depune o cerere către preşedintele Comisiei Juridice, de Disciplină şi Imunităţi din Camera Deputaţilor. Dar să vedeţi că toate aceste metehne, toate aceste lucruri, se întâmplă doar cu Comisia Juridică. Pentru că acolo e un individ care şi-a făcut şi campanie pe spatele meu, e membru acolo, şi face toate aceste... Noi am făcut plângere şi la DNA şi la tribunal, poate îl investighează cineva", a declarat Alin Bucur.

Cum a ajuns ANPC la plaja Caelia, dacă aceasta nu funcţionează pentru turişti. Lege anti-Caelia?

Alin Bucur a spus ce conţine petiţia făcută către Comisia Juridică, de disciplină şi imunităţi de către un cetăţean, petiţie în urma căreia s-a ajuns ca ANPC-ul să vină în control. Urmărind textul petiţiei, Val Vâlcu a reacţionat şi a punctat că următorul pas ar putea fi o lege anti-Caelia.

"Şi uitaţi ce conţine această petiţie. Hârtia este din 7.06.2026. "Având în vedere că sectorul de plajă denumit Caelia, potrivit informaţiilor disponibile în spaţiul public, este ocupat de construcţii despre care se susţine că autorizaţiile de construcţie au expirat şi că nu există un contract, vă aduc la cunoştinţă faptul că există indicii potrivit cărora aceste construcţii sunt racordate la reţeaua de distribuţie a energiei electrice fără îndeplinirea condiţiilor legale. Întrucât o asemenea situaţie poate genera un risc pentru siguranţa publică, iar desfăşurarea unor activităţi în construcţii care nu respectă regimul legal poate ridica probleme de legalitate, vă solicit respectuos să analizaţi oportunitatea iniţierii sau susţinerii unor modificări legislative care să împiedice pe viitor racordarea la reţelele de utilităţi"", a punctat Alin Bucur.

"Deci să se dea o lege anti-Caelia?", a intervenit Val Vâlcu?

Continuând cu textul petiţiei depuse la Comisia Juridică, Alin Bucur a citat următoarele: "În măsura în care cadrul legal existent permite acest lucru, vă rog să sesizaţi autorităţile competente pentru efectuarea verificărilor".

"Şi aşa a venit ANPC", a mai spus Alin Bucur.

"Păi staţi puţin, utilitatea acestei instituţii este protecţia consumatorilor. Dacă unitatea este închisă, care sunt consumatorii?", a intervenit din nou Val Vâlcu.

"Eu vreau să scot în evidenţă că eu de doi ani trimit hârtii, plătesc impozite, etc, dar aici se vede clar că este... Nu ştiu ce să mai fac. Nu ştiu ce puteau să facă cei de la ANPC, nici nu vreau să ştiu. Eu vă spun că se întâmplă nişte abuzuri, e strigător la cer. La 2-3 zile, mai vine un control. Şi toate de la Comisia Juridică, de la acest individ. Deci vă daţi seama? Ce pot să fac? La noi deja sunt fapte de corupţie, abuz în serviciu, uz de fals, sunt 1000 şi unul de capete de investigat. Dar nimeni nu se sesizează", a mai spus Alin Bucur.