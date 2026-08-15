Fragment de dronă, găsit pe plaja din Olimp de un salvamar: „Am învelit-o cu geaca”

Resturi de dronă, găsite pe o plajă din Olimp. Sursa foto: Facebook

Un fragment de dronă a fost găsit, sâmbătă, pe plaja din Olimp. Un salvamar a observat drona în apă și a alertat autoritățile după ce valurile au adus-o la mal.

Un fragment despre care se crede că provine de la o dronă a fost găsit de un salvamar, sâmbătă, pe plaja din Olimp, în dreptul Hotelului Steaua de Mare.

Salvamarul a observat obiectul în apă, la aproximativ 30 de metri de mal, l-a urmărit până când valurile l-au adus pe plajă, apoi a asigurat zona și a alertat autoritățile.

Mărturiile salvamarului

„Am văzut-o exact la 30 de metri. N-am apucat să fac... Am lăsat-o după să eșueze, până mi-a luat-o valul până la mal”, a povestit acesta, potrivit Ziua de Constanța.

„Am asigurat perimetrul. Am învelit-o cu geaca de salvamar. (...) Am fost la Poliția Națională și au venit Poliția, Jandarmeria, pompierii și Poliția de Frontieră. Au ridicat-o jandarmii”, a mai spus el.

„(n.r. Plaja) nu a fost evacuată. (...) Nu exista încărcătură la dronă decât ce vedeți dumneavoastră acolo”, a precizat acesta.

Bucata a fost ridicată de autorități la scurt timp după ce a fost descoperită, iar plaja nu a fost închisă. Turiștii au putut rămâne în zonă.

Până acum, nu se știe de unde provine fragmentul și nici cum a ajuns pe litoral.

Autoritățile verifică obiectul pentru a stabili dacă este, într-adevăr, o componentă de dronă și dacă are legătură cu incidentele recente raportate pe litoralul românesc.

Multiple drone și resturi de drone, găsite pe teritoriul României

Amintim că prezența aparatelor de zbor și a resturilor de drone folosite în războiul dintre Rusia și Ucraina în România s-a amplificat în ultimul an. MApN a transmis astăzi, 15 august, că o dronă descoperită vineri, în apropierea localității Plauru, din județul Tulcea, a fost distrusă de militari, printr-o detonare controlată. Intervenția echipei specializate a avut loc sâmbătă, în condiții de siguranță. Situația vine în contextul în care, potrivit ministrului Apărării, radarele au detectat peste 100 de drone în apropierea spațiului aerian românesc în ultimele 96 de ore.

De asemenea, vineri, 14 august, o dronă a căzut în nord-vestul județului Tulcea, iar resturile acesteia au fost identificate ulterior în apropierea localității Greci, în Munții Măcinului. Zona a fost securizată de Poliția de Frontieră, iar o echipă specializată a MApN a intervenit pentru evaluarea și neutralizarea resturilor.

În aceeași zi, alte resturi de dronă au fost descoperite pe o plajă din Costinești, la doar 24 de ore după ce o dronă fusese observată în apropierea stabilopozilor din stațiune, incident în urma căruia turiștii aflați în zonă au fost evacuați de pe plajă, iar autoritățile au intervenit pentru verificări. Ulterior, MApN a precizat că obiectul găsit în apropierea stabilopozilor era un fragment de dronă, aflat la aproximativ 15 metri de stabilopozi, și că acesta nu prezenta risc pirotehnic. Fragmentul a fost predat Gărzii de Coastă, iar cazul a fost preluat de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța.

La finalul lunii iulie, trei drone care au pătruns în spațiul aerian românesc au fost neutralizate de aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române, în decurs de doar trei zile. Prima a fost doborâtă pe 24 iulie, în zona județului Buzău, iar pe 25 iulie, o a doua dronă a fost distrusă într-o zonă nelocuită, la aproximativ 10 kilometri de Sfântu Gheorghe, în județul Tulcea. Pe 26 iulie, un alt aparat a fost doborât deasupra apelor teritoriale ale României, la aproximativ 12 kilometri nord-est de Sulina.