Intervenție dramatică în Muniții Făgăraș. Un adolescent de 17 ani, preluat inconștient de elicopterul SMURD

Elicopterul SMURD. FOTO: Agerpres

Un adolescent de 17 ani a fost găsit în stare de inconștiență în Munții Făgăraș.

Salvamontiştii au intervenit, joi, pentru recuperarea din Munţii Făgăraş a unui adolescent de 17 ani, aflat în stare de inconştienţă.

Potrivit reprezentanţilor Serviciului Public Judeţean Salvamont Argeş, salvatorii montani din Argeş şi Sibiu, alături de jandarmii montani argeşeni, au intervenit în zona Şaua Lăiţel, pe traseul principal de creastă al Munţilor Făgăraş. Adolescentul de 17 ani făcea parte dintr-un grup de şase persoane.

Tânărul a fost extras şi preluat de elicopterul SMURD

"Echipele terestre au acţionat coordonat pentru acordarea primului ajutor şi stabilizarea de urgenţă a victimei. Din cauza stării critice a tânărului şi a terenului dificil, a fost solicitat sprijin aerian", se precizează într-o informare transmisă de Salvamont Argeş.

Tânărul a fost extras şi preluat de elicopterul SMURD din cadrul Punctului de Operare Aeromedical (POA) Târgu Mureş, fiind transportat rapid la spital.

Salvamontiştii le reamintesc turiştilor că traseele de creastă din Făgăraş solicită intens organismul, fiind nevoie de adaptarea ritmului de mers la pregătirea fizică, hidratarea corespunzătoare şi pauzele dese, pentru a preveni epuizarea extremă, conform Agerpres.

Alt caz pe munte

Tot în Munții Făgăraș, acum câteva zile, pe traseul spre Vârful Moldoveanu, jandarmii montani au salvat un bărbat în vârstă de 80 de ani.

Intervenţia jandarmilor a venit după un apel la 112 făcut de bărbatul respectiv, care le-a relatat salvatorilor că s-a despărţit de grupul cu care făcea ascensiunea şi a ajuns pe un traseu greşit.

Era trecut de miezul nopţii, când apelul la 112 a venit chiar de la bărbatul care avea nevoie de ajutor. Epuizat, acesta le-a povestit salvatorilor că s-a despărţit de grupul cu care urca spre Vârful Moldoveanu şi că, încercând să coboare singur, a ajuns pe un traseu greşit", a transmis Jandarmeria Română.

Lecția de luat aminte

"Au urmat ore de căutări, prin întuneric, pe teren dificil şi în zone în care comunicaţiile radio şi telefonice nu erau disponibile. Fiecare minut a contat. Fiecare pas al salvatorilor a fost făcut cu speranţa că, la capătul drumului, îl vor găsi teafăr. În jurul orei 08:00, bărbatul a fost găsit în stare bună de sănătate. Lecţia acestei nopţi este una importantă: pe munte, nimeni nu trebuie lăsat în urmă", a mai transmis duminică Jandarmeria Română.

Jandarmii montani recomandă să nu lăsaţi niciodată singură o persoană ce este epuizată, accidentată, dezorientată ori care nu mai poate continua traseul. Într-un astfel de moment, câteva minute de răbdare şi sprijin pot face diferenţa.

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