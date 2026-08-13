Un bărbat a susținut examenul de bacalaureat la 69 de ani: Un semnal pentru tânăra generație

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Un bărbat din Botoşani a susţinut examenul de bacalaureat la vârsta de 69 de ani, a transmis inspectorul general al Inspectoratului Şcolar Judeţean (IŞJ) Botoşani, Bogdan Suruciuc.

Potrivit acestuia, candidatul s-a prezentat la două dintre probele din sesiunea de toamnă a bacalaureatului, respectiv limba română şi matematică, urmând ca anul viitor să susţină şi o a treia probă, la logică.

Bogdan Suruciuc a explicat că bărbatul este cel mai în vârstă candidat care a susţinut examenul de bacalaureat.

"Eu nu am mai întâlnit persoană care la vârsta asta să susţină examenul de bacalaureat. A susţinut doar la două probe. A spus că proba a treia o va susţine la anul, pentru a avea timp să se pregătească", a spus Bogdan Suruciuc.

Oficialul a mai explicat că gestul bărbatului este "un semnal pentru tânăra generaţie care trebuie să înţeleagă că această diplomă este necesară la orice vârstă".

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Probele scrise ale examenului de Bacalaureat au început luni

Candidaţii la cea de a doua sesiune a examenului de Bacalaureat au susţinut luni proba scrisă de Limba şi literatura română, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educaţiei şi Cercetării.

Peste 33.000 de candidaţi s-au înscris în vederea susţinerii examenului naţional de Bacalaureat 2026 (toate probele sau, în funcţie de rezultatele obţinute în sesiunile anterioare şi recunoscute ca atare, doar probele nepromovate) în a doua sesiune organizată în acest an, a informat Ministerul Educaţiei şi Cercetării.

Din totalul celor înscrişi, peste 22.000 de candidaţi provin din promoţia curentă, iar peste 11.000 de candidaţi din promoţiile anterioare.

Marţi s-a desfăşurat proba obligatorie a profilului, iar miercuri proba la alegere a profilului şi specializării.

Candidaţii din partea minorităţilor naţionale au susţinut pe 13 august proba scrisă la limba şi literatura maternă.

Afişarea primelor rezultate este programată pentru data de 18 august (până la ora 12:00).

Ulterior primei afişări, candidaţii pot solicita vizualizarea lucrării/ lucrărilor proprii, în conformitate cu prevederile procedurii stabilite de către Comisia Naţională de Bacalaureat, şi pot formula contestaţii (marţi, 18 august, în intervalul orar 14:00 - 18:00, respectiv în zilele de 19 şi 20 august). Depunerea contestaţiilor nu este condiţionată de vizualizarea lucrărilor. În aceeaşi măsură, vizualizarea lucrărilor nu obligă candidatul la depunerea contestaţiei. De asemenea, vizualizarea lucrărilor are caracter strict informativ şi nu implică recorectarea acestora.

Candidaţii care contestă rezultatul iniţial al evaluării trebuie să completeze, să semneze şi să depună/ transmită prin mijloace electronice şi o declaraţie-tip în care se menţionează faptul că au luat cunoştinţă că nota acordată ca urmare a soluţionării contestaţiei poate modifica, după caz, nota iniţială, prin creştere sau descreştere.

Totodată, în momentul vizualizării lucrării/lucrărilor, candidaţii minori trebuie să fie însoţiţi obligatoriu de un părinte/reprezentant legal.

Rezultatele finale, după contestaţii, vor fi comunicate pe data de 24 august.

"Indiferent de etapă, comunicarea rezultatelor se face anonimizat, utilizându-se codurile individuale care înlocuiesc numele şi prenumele candidaţilor. Aceste coduri sunt distribuite candidaţilor, pe bază de semnătură de primire, la prima probă susţinută. Rezultatele sunt afişate atât pe pagina rezervată examenului, cât şi pe site-urile inspectoratelor şcolare, fiind păstrate online pentru o perioadă de doi ani", se arată într-un comunicat al Ministerului Educaţiei.

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