Al treilea RO-ALERT în Tulcea, într-o singură zi. Avertizare privind posibile obiecte căzute din spațiul aerian / Reacția MApN / update

Avioane Sursa foto: Pixabay, rol ilustrativ

Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, IGSU, a emis joi o nouă alertă extremă pentru locuitorii din nordul județului Tulcea. Autoritățile avertizează asupra posibilității ca obiecte din spațiul aerian să cadă în zonă. Este a treia alertă RO-ALERT transmisă în această zi.

UPDATE 16:15

„Sistemul de supraveghere radar al MApN a detectat joi, 13 august, la ora 15.17, o țintă aeriană în proximitatea frontierei fluviale cu Ucraina.

Două aeronave F-18 ale Forțelor Aeriene și Spațiale Spaniole, din cadrul Bazei 57 Aeriană „Mihail Kogălniceanu” , au fost ridicate de la sol la ora 15.20 pentru monitorizarea situației.

Centrul Național Militar de Comandă (nucleu) a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență cu privire la instituirea măsurilor de alertare a populației din Nordul județului Tulcea. Un mesaj RO-Alert a fost transmis la ora 15:25.

Revenim cu noi detalii pe măsură ce acestea vor fi disponibile”, a transmis Ministerul Apărării pe pagina de Facebook.

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Mesajul a ajuns la populație în jurul orei 15:25. Autoritățile îi îndeamnă pe oameni să își păstreze calmul și să se adăpostească în beciuri sau în adăposturi de protecție civilă.

Cei care nu au acces la astfel de spații sunt sfătuiți să rămână în interiorul locuințelor, la distanță de ferestre și de pereții exteriori.

Durata estimată a alertei este de 90 de minute.

Trei mesaje RO-ALERT într-o singură zi

Alerta transmisă în jurul orei 15:25 este a treia emisă joi pentru populația din nordul județului Tulcea. Alte două mesaje RO-ALERT au fost trimise anterior, la orele 1:30 și 9:14.

Alertele au fost emise în contextul războiului declanșat de Rusia împotriva Ucrainei, notează Agerpres.