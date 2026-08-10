Ambulanța atacată la Cluj: Numărul celor arestați a crescut la șapte. Pietrele ar fi fost aruncate de o femeie

Imagine cu ambulanța atacată cu pietre în județul Cluj. Foto: captură video

Numărul persoanelor arestate după atacul asupra unei ambulanțe produs în comuna Recea Cristur, județul Cluj, a crescut la șapte, după ce ieri se anunțase că trei tineri au fost reținuți în acest caz.

Șapte persoane, printre care și o femeie, au fost arestate preventiv pentru 30 de zile de Judecătoria Dej, după atacul asupra unei ambulanțe produs în comuna Recea Cristur din județul Cluj. Numărul persoanelor arestate a crescut după ce duminică se anunțase că trei tineri, de 18, 22 și 24 de ani, toți din comuna Recea-Cristur, județul Cluj, au fost reținuți pentru 24 de ore. Indivizii au fost vizați și de percheziții. Vezi video AICI.

”Polițiștii s-au sesizat din oficiu cu privire la săvârșirea infracțiunilor de distrugere, lovire sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice.

În urma activităților investigativ-operative desfășurate, polițiștii au identificat mai multe persoane implicate în eveniment, acestea fiind conduse la sediul unității de poliție, în vederea audierii, iar până în prezent, față de trei tineri, cu vârste de 18, 22 și 24 de ani, toți din comuna Recea-Cristur, a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore.

Cercetările sunt continuate, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Dej, în vederea documentării întregii activități infracționale și identificării tuturor persoanelor implicate pentru dispunerea măsurilor legale care se impun”, transmitea duminică IPJ Cluj.

Cei șase bărbați arestați acum preventiv sunt acuzați de tulburarea ordinii și liniștii publice, iar femeia are pe lângă această acuzație și pe cea de loviri și alte violențe. Unele surse susțin că ea ar fi fost cea care a aruncat cu pietre asupra ambulanței și echipajului medical.

Detalii despre incident. De ce au atacat oamenii ambulanța

Arestările vin după ce o ambulanță a fost atacată cu bâte, topoare și pietre în comuna Recea-Cristur, din județul Cluj, în seara zilei de 8 august 2026. Mai multe persoane au devenit violente pentru că ar fi crezut un zvon răspândit pe TikTok, potrivit căruia echipajul medical ar "fura copii".

Echipajul fusese trimis în localitate pentru acordarea asistenței medicale și preluarea unui pacient bolnav. După ce pacientul a fost urcat în autospecială, drumul echipajului ar fi fost blocat, iar ambulanța și membrii echipajului au fost atacați. Pentru că situația a degenerat rapid a fost solicitată de urgență intervenția structurilor de ordine publică. În urma atacului, conducătorul autosanitarei a suferit un traumatism ocular, pentru care a avut nevoie de evaluarea medicală de specialitate și efectuarea unei intervenții chirurgicale în cursul nopții.

În pofida situației create și a agresiunii suferite, echipajul reușise să își ducă la capăt misiunea și să transporte pacientul pentru care au mers în comuna Recea Cristur din județul Cluj în siguranță la Unitatea de Primiri Urgențe.

Potrivit DSU, autosanitara vandalizată este un mijloc de intervenție nou, achiziționat recent prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), în cadrul programului de modernizare a parcului de ambulanțe și de creștere a capacității sistemului de urgență. Totuși, ca urmare a avariilor produse în urma atacului, această ambulanță va fi indisponibilă până la efectuarea reparațiilor și readucerea sa în condiții de deplină siguranță în activitatea operativă.

DSU: Dezinformarea poate avea consecințe reale!

"Dincolo de agresarea personalului și de punerea în pericol a pacientului transportat, printr-un asemenea act este afectată direct capacitatea serviciului de ambulanță de a răspunde altor urgențe.

O ambulanță scoasă din intervenție înseamnă o resursă mai puțin disponibilă pentru pacienții care pot avea nevoie de ajutor în minutele, orele sau zilele următoare. Dezinformarea poate avea consecințe reale.

În acest context, DSU atrage atenția în mod deosebit asupra pericolului reprezentat de răspândirea în spațiul public și pe platformele de socializare a unor informații false referitoare la activitatea ambulanțelor și a serviciilor de urgență.

Potrivit informațiilor preliminare disponibile, urmează să fie stabilit de organele competente dacă incidentul produs la Recea-Cristur a fost influențat de informațiile false și zvonurile care circulă în mediul online cu privire la presupuse „ambulanțe negre” sau ambulanțe care ar „fura copii”. Asemenea afirmații sunt false și profund periculoase.

Ambulanțele SAJ și SMURD sunt mijloace operative ale sistemului de urgență, iar misiunile acestora sunt coordonate și monitorizate prin structurile de dispecerat ale sistemului integrat de urgență. Ele sunt trimise acolo unde există oameni care au nevoie de ajutor medical.

Mitul "ambulanței negre care fură copii"

Informații false precum cele referitoare la presupuse „ambulanțe negre” care ar răpi sau „fura copii”, reapărute periodic în mediul online, nu pot fi tratate ca simple zvonuri lipsite de consecințe. Atunci când asemenea falsuri ajung să determine persoane să blocheze, să amenințe sau să atace o ambulanță reală, aflată în misiune și transportând un pacient, dezinformarea depășește spațiul virtual și devine un risc concret pentru siguranța publică.

Dezinformarea nu mai este doar o problemă a mediului online atunci când o minciună distribuită pe o platformă de socializare se transformă în violență în lumea reală.

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În același timp, incidentul readuce în atenție responsabilitatea majoră pe care o au și operatorii platformelor de socializare în prevenirea amplificării și răspândirii informațiilor false susceptibile să genereze comportamente periculoase, acte de violență sau amenințări la adresa siguranței publice.

Facem, de aceea, un apel atât către utilizatorii rețelelor sociale să verifice informațiile înainte de a le distribui, cât și către operatorii platformelor digitale să trateze cu maximă responsabilitate conținutul fals care poate pune în pericol viața și integritatea persoanelor sau poate împiedica desfășurarea intervențiilor serviciilor de urgență.

Libertatea de exprimare trebuie protejată, însă răspândirea și amplificarea unor informații false care pot determina violență împotriva salvatorilor și pot împiedica acordarea asistenței medicale de urgență nu trebuie minimalizate.

Ceea ce începe ca o informație falsă distribuită pe un telefon se poate termina cu un salvator ajuns în sala de operație, un pacient pus în pericol și o ambulanță scoasă temporar din serviciu.

Echipajele medicale și toate structurile de intervenție trebuie să poată acționa în siguranță și fără a fi supuse violenței, amenințărilor sau intimidării. Orice agresiune îndreptată împotriva personalului aflat în misiune poate întârzia acordarea asistenței medicale de urgență și poate avea consecințe dramatice pentru persoane nevinovate.

"Ambulanța care răspunde unei solicitări de urgență nu e un pericol, ea vine pentru a salva"

Serviciile de urgență vor continua să răspundă solicitărilor populației. Totodată, acolo unde există informații privind un risc concret pentru siguranța echipajelor, intervențiile vor fi coordonate astfel încât personalul medical să poată ajunge la pacient și să își desfășoare misiunea în condiții de siguranță, inclusiv cu sprijinul structurilor de ordine publică, atunci când situația o impune.

Ambulanța care răspunde unei solicitări de urgență nu reprezintă un pericol pentru comunitate. Ea vine pentru a salva. În interiorul ei sunt oameni care intervin pentru copilul, părintele, ruda sau vecinul cuiva și care, într-o altă zi, pot veni să ne salveze pe oricare dintre noi.

Departamentul pentru Situații de Urgență este alături de personalul Serviciului de Ambulanță Județean Cluj implicat în acest incident și urmărește evoluția stării de sănătate a colegului rănit.

Totodată, DSU susține demersurile organelor competente pentru stabilirea cu exactitate a circumstanțelor producerii incidentului, identificarea persoanelor responsabile și aplicarea măsurilor prevăzute de lege.

Violența împotriva celor care vin să salveze vieți este inacceptabilă. Iar transformarea unor informații false din mediul online în acte de violență reprezintă un pericol pe care întreaga societate trebuie să îl trateze cu maximă seriozitate și responsabilitate", a mai transmis DSU într-un comunicat de presă.