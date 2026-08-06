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Cei care intră cu trotineta electrică în parcurile din Sectorul 1 sau parchează pe spațiile verzi riscă amenzi de până la 5.000 de lei.

Într-o postare pe pagina de Facebook, Primăria Sectorului 1 a anunțat că, în baza unui nou regulament aprobat de Consiliul Local, vor fi aplicate amenzi pentru circulația și staționarea nepermisă a trotinetelor electrice, în parcuri, pe spațiile verzi și în alte zone interzise.

"Amenzi usturătoare pentru cei care intră cu trotineta electrică în parcurile din Sectorul 1 sau parchează pe spațiul verde.

Consilierii locali ai Sectorului 1 au aprobat noul regulament stabilește în mod expres o serie de contravenții pentru care Poliția Locală va putea aplica sancțiuni:

• circulația cu vehicule în piețe, târguri, ganguri și pe spațiile verzi;

• staționarea vehiculelor în aceste zone;

• blocarea accesului în parcările publice;

• blocarea altor vehicule parcate regulamentar;

• ocuparea nejustificată a mai multor locuri de parcare de către același vehicul;

• circulația cu vehicule motorizate în parcuri, locuri de joacă și grădini publice administrate de Sectorul 1", a transmis Primăria Sectorului 1.

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Amenzi cuprinse între 1.000 și 5.000 de lei

Amenzile sunt cuprinse între 1.000 și 5.000 de lei, iar pentru circulația sau staționarea pe spațiile verzi acestea ajung la 3.000-5.000 de lei.

Potrivit sursei citate, în anumite situații, Poliția Locală va putea dispune și ridicarea autovehiculelor.

"Pentru majoritatea acestor contravenții, regulamentul prevede amenzi cuprinse între 1.000 și 5.000 de lei. Excepție face staționarea sau circulația pe spațiile verzi, pentru care sancțiunea este cuprinsă între 3.000 și 5.000 de lei.

Pe lângă amendă, Poliția Locală Sector 1 va putea dispune, în condițiile prevăzute de lege, și măsura tehnico-administrativă a ridicării autovehiculului", a transmis Primăria Sectorului 1 pe pagina de Facebook.

