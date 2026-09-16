„Jos Alexandru Bociu!” Oierii se delimitează de violențele din Piața Victoriei, dar NU pleacă până când nu li se vor îndeplini revendicările, una dintre ele fiind demiterea președintelui ANSVSA

Alexandru Bociu

Fermierii au rămas în București peste noapte.

Unii dintre protestatari au dormit pe trotuarele și pe spațiile verzi din zona Pieței Victoriei, înveliți în pături tradiționale din lână. Oierii se delimitează de violențele produse în timpul manifestației și vor rămâne în fața Guvernului până când autoritățile le vor soluționa revendicările.

Printre cererile lor se numără demiterea președintelui ANSVSA, Alexandru Bociu, măsură cerută de jurnalistul Val Vâlcu în editorialul publicat ieri pe DC News, oprirea sacrificării în masă a animalelor sănătoase, aplicarea vaccinării ca metodă de combatere a bolilor și redeschiderea exporturilor de ovine.

Oierii vor ca „Miorița” să poată pleca din nou la export pe propriile picioare, nu să ajungă la abator din cauza unor decizii administrative.

„Agricultorii ies, în masă, la protest. Despre omul care a declanșat criza, nimeni nu suflă un cuvânt. Nimeni nu-i cere demisia lui Alexandru Bociu, președintele ANSVSA. Evident, postul este unul mănos pentru PNL, partidul care l-a pus în funcție. De pildă, unul dintre subalternii lui Bociu, directorul ANSVSA Vaslui, aflăm după scandalul Bogos, a scos 2,4 milioane de lei dintr-o firmă de consultanță și tipărituri, în 2024. Despre astfel de sume vorbim.

Dar, totodată, într-un moment de criză, demiterea vinovatului e o soluție pentru a mai liniști lucrurile. După care, vede partidul cum își recuperează ”specialistul”, ce compensație îi oferă.

De ce l-a protejat, totuși, guvernul pe Bociu, mult după al doisprezecelea ceas? Să vedem de ce ar fi refuzat cu obstinație conducerea ANSVSA să treacă la vaccinarea efectivelor de ovine și a tergiversat luarea unor măsuri luni de zile de la declanșarea crizei. De ce n-a vrut Bociu să aplice de la început măsura recomandată de Comisie, care i-a dat și vaccinuri gratis? Fiindcă vaccinul o fi fost gratis, dar veterinarii care vaccinau trebuiau plătiți. Abatorizarea se făcea pe banii fermierilor. Ilie Bolojan, cu obsesia sa pentru reducerea deficitului prin orice mijloc, e omul care a aprins fitilul exploziei sociale din 15 septembrie. Pe care, cum era de așteptat, s-a grefat violența unor grupuri de huligani manevrați politic. Doar nu ne așteptăm ca guvernul să-și demită șeful”, scria jurnalistul Val Vâlcu într-un editorial pe DC News pe care îl găsiți dând click aici.

Până când aceste lucruri nu vor întâmpla, oierii nu vor pleca din fața Guvernului. În rândurile de mai jos găsiți toată lista cu revendicări:

1. Să nu mai fie ucise oile



2. Redeschiderea urgentă a exportului, fără restricţii în comercializare



3. Scoaterea ursului brun din categoria speciilor strict protejate



4. Pajiştile să fie închiriate crescătorilor de animale la preţuri corecte



5. ITM-ul să nu mai amendeze crescătorii de animale



6. ANSVSA - stoparea taxelor impuse crescătorilor de animale pentru acţiunile sanitar-veterinare obligatorii



7. Utilizarea păşunilor şi terenurilor agricole fără restricţii de mediu



8. Respect pentru fermieri şi medicii veterinari



9. ANSVSA să treacă în subordinea Ministerului Agriculturii



10. Radarul zootehnic în domeniul transportului de animale



11. Modificarea legii vânătorii şi scoaterea interdicţiei de păşunat pentru perioada 06 decembrie - 23 aprilie



12. Să nu mai fie amendaţi crescătorii de animale pentru că nu sterilizează câinii de la stână



13. Modificarea filei din carnetul de Comercializare - trebuie să fie penală



14. Modificarea legislaţiei pentru a se acorda despăgubiri de secetă pentru pajişti



15. Acoperirea de către stat a costurilor fermierilor în cazul măsurilor impuse pentru protejarea interesului sanitar-veterinar general. Când statul limitează posibilitatea de comercializare, trebuie să compenseze în mod corect prejudiciul economic produs



16. Dialog, soluţii, decizii reale şi un cadru legislativ eficient pentru salvarea fermelor, deschiderea pieţelor, păstrarea şi protejarea oieritului românesc ca sector economic strategic.

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