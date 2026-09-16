UMF „Carol Davila” București, reconfirmare a performanței în Shanghai Global Ranking of Academic Subjects 2026

Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București își reconfirmă poziția între universitățile de referință la nivel internațional.

Universitatea a fost inclusă în ediția 2026 a prestigiosului clasament Shanghai Global Ranking of Academic Subjects (GRAS) în două domenii academice, Medicină Clinică (201–300) și Sănătate Publică (401–500), menținându-și pozițiile ocupate în ediția precedentă.

Potrivit rezultatelor publicate în ediția 2026 a clasamentului GRAS, UMF „Carol Davila” din București este singura universitate din România prezentă atât în domeniile Medicină Clinică și Sănătate Publică, cât și în domeniul general Științe Medicale, consolidându-și astfel statutul de lider al învățământului medical românesc în clasamentele internaționale de prestigiu.

Prezentă în clasamentul GRAS încă din 2017, odată cu prima ediție a acestuia, Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” demonstrează consecvență în performanța academică și în rezultatele cercetării, prin menținerea poziționării obținute în ediția anterioară.

„Menținerea Universității noastre în prestigiosul clasament internațional Shanghai Global Ranking of Academic Subjects 2026, în domeniile Clinical Medicine și Public Health, precum și prezența în domeniul general Medical Sciences reprezintă o confirmare a direcției pe care comunitatea academică a UMF «Carol Davila» o urmează cu responsabilitate și perseverență. Această recunoaștere internațională reflectă calitatea actului educațional, performanța cercetării și implicarea cadrelor didactice, cercetătorilor, studenților și doctoranzilor care contribuie, zi de zi, la consolidarea prestigiului universității noastre, motiv pentru care le adresez tuturor sincere mulțumiri și felicitări pentru profesionalismul, dedicarea și efortul constant depus în atingerea acestui rezultat remarcabil”, a declarat Prof. Univ. Dr. Viorel Jinga, Rectorul Universității de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București.

Ediția 2026 a clasamentului Shanghai Global Ranking of Academic Subjects (GRAS) evaluează performanțele universităților din întreaga lume în 57 de subdomenii academice, grupate în cinci mari arii: Științele naturii, Inginerie, Științele vieții, Științe medicale și Științe sociale. Metodologia clasamentului are la bază indicatori relevanți ai performanței academice, printre care impactul și calitatea activității de cercetare, colaborările internaționale, publicațiile de înaltă vizibilitate și recunoașterea academică la nivel global.

Prin această nouă confirmare în clasamentul Shanghai GRAS 2026, UMF „Carol Davila” din București își consolidează poziția de reper al excelenței în educația medicală și cercetarea științifică din România și își reafirmă prezența constantă în elita universităților medicale evaluate la nivel internațional.