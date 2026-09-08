Rezultate teste PISA 2025: Crește nivelul analfabetismului funcțional în rândul elevilor români. România, printre țările cu cele mai slabe rezultate din UE

Elevi la școală. Sursa foto: Agerpres

OCDE a publicat rezultatele PISA 2025, care arată scăderi ale performanțelor elevilor români la toate cele trei competențe de bază și o creștere a analfabetismului funcțional.

Rezultatele testelor PISA 2025, publicate de Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) astăzi, 8 septembrie, arată o deteriorare a performanțelor elevilor români de 15 ani la toate cele trei competențe de bază evaluate: citire, matematică și științe.

Cea mai mare scădere este înregistrată la citire, unde România a pierdut 16 puncte față de ediția PISA 2022. Rezultatele au scăzut, de asemenea, la matematică și științe, iar România continuă să se afle printre țările cu cele mai slabe rezultate din Uniunea Europeană.

Scăderi la toate cele trei domenii evaluate

Potrivit datelor PISA 2025, citate de edupedu, punctajele medii obținute de elevii români sunt:

Științe: 425 de puncte, cu 3 puncte mai puțin decât în 2022;

Citire: 413 puncte, în scădere cu 16 puncte;

Matematică: 419 puncte, cu 9 puncte mai puțin față de ediția precedentă.

În plus, PISA 2025 a inclus, pentru prima dată, evaluarea competenței privind rezolvarea problemelor cu ajutorul instrumentelor digitale. România a obținut 442 de puncte și s-a clasat pe locul 51 din 91 de țări și teritorii participante.

România, printre ultimele țări din UE

La nivel european, România rămâne în partea de jos a clasamentului. Doar Bulgaria și Cipru au obținut rezultate mai slabe la nivelul mediu al celor trei competențe principale. Performanțele țării noastre sunt mai slabe inclusiv decât cele ale unor țări din afara Uniunii Europene, precum Muntenegru, Albania și Serbia.

La nivel global, dintre cele 91 de țări și teritorii participante, România ocupă:

locul 55 la Științe;

locul 53 la Citire;

locul 48 la Matematică;

locul 51 la rezolvarea problemelor cu instrumente digitale.

Rezultatele plasează România într-un grup de țări precum Thailanda, Mongolia, Costa Rica, Serbia, Georgia și Republica Moldova.

Crește proporția elevilor aflați sub nivelul minim de competență

Unul dintre cele mai importante semnale de alarmă ale studiului este proporția elevilor care nu ating Nivelul 2 de performanță, considerat pragul alfabetismului funcțional.

În România, 38,5% dintre elevi se află sub acest nivel, calculat ca medie pentru cele trei competențe de bază: citire, matematică și științe.

Procentul este aproape dublu față de media OCDE, de 19,7%, și a crescut de la 33,2% în 2022 la 38,5% în 2025.

În același timp, doar 4,8% dintre elevii români ating nivelurile 5 sau 6, considerate niveluri ridicate și foarte ridicate de competență. Procentul este ușor mai mic decât în 2022, când era de 5%.

Prin comparație, media OCDE este de 11,9%, ceea ce înseamnă că proporția elevilor români cu performanțe foarte ridicate este de peste două ori mai mică.

Cum arată clasamentele internaționale

În fruntea clasamentelor PISA 2025 se află, în principal, țări și regiuni din Asia.

La Științe, printre cele mai bune rezultate se regăsesc cele obținute de China, Singapore, Macao (regiune chineză) (regiune chineză), Taiwan (Chinese Taipei), Japonia, Estonia și Coreea de Sud.

La Citire, primele poziții sunt ocupate de China, Singapore, Taiwan (Chinese Taipei), Japonia, Macao (regiune chineză) și Coreea de Sud, urmate de Irlanda și Estonia.

La Matematică, China, Singapore, Macao (regiune chineză), Taiwan (Chinese Taipei), Japonia și Coreea de Sud se află în partea de sus a clasamentului, alături de Estonia, Elveția, Marea Britanie, Canada, Polonia și Olanda.

În ceea ce privește rezolvarea problemelor cu instrumente digitale, cele mai bune rezultate au fost obținute de Macao (regiune chineză), Singapore, China, Japonia, Taiwan (Chinese Taipei) și Hong Kong.

La DCNews, Eugen Ilea, președintele Federației Naționale a Părinților - PROEDU, a spus că rezultatele testelor PISA nu reflectă realitatea din sistemul de învățământ românesc. Totuși, prof. Andreia Bodea a tras un semnal de alarmă încă de la finalul lunii august, vorbind despre situații întâlnite frecvent în rândul elevilor și despre dificultățile acestora de a înțelege și utiliza corect informații: „Copiii de clasa a XII-a nu știu să completeze cererea de înscriere la Bac, copiii care nu știu inițiala tatălui, care, în loc de CNP, au trecut IBAN-ul, copiii care vin să ceară o adeverință și spun așa 'Am venit să cer o cerere'”.