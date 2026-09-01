Reintroducerea cronicarilor în programa de clasa a IX-a: Prof. Mariana Badea explică de ce elevii au nevoie de clasici / video

Elevi într-o sală de clasă. Sursa foto: Agerpres/rol ilustrativ

Prof. Mariana Badea a vorbit despre programa de literatură pentru clasa a IX-a și despre disputa referitoare la locul operelor clasice în educație.

Prof. Mariana Badea și Sorin Ivan au vorbit despre importanța reintroducerii perioadei cronicarilor în programa de clasa a IX-a și au explicat că literatura trebuie să aibă un fundament, iar elevii trebuie să cunoască operele și autorii care au stat la baza literaturii române. Profesoara a amintit că a mai predat această perioadă și s-a declarat bucuroasă că ea a fost reintrodusă în programa școlară.

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„Ar fi de subliniat importanța secolului al XIX-lea pentru renașterea limbii române prin afluxul de neologisme neoromanice, franțuzești și italienești, care au dus la schimbarea la față a limbii române. Atunci au fost mai multe atitudini, după cum știți: unii le refuzau, alții voiau să epureze limba română de cuvinte de alte origini”, a spus Sorin Ivan, decan și director al revistei Tribuna Învățământului.

„S-ar putea să supăr multă lume: sunt foarte bucuroasă că s-a reintrodus perioada cronicarilor la clasa a IX-a!”, a spus prof. Mariana Badea.

„Dar știți că a fost o luptă mare, o polemică teribilă”, a spus Sorin Ivan.

„Știu că am urmărit-o, fiind direct interesată și pasionată de literatură, de cărți. Eu am predat, am prins că a mai fost la clasa a IX-a această perioadă a cronicarilor, Dacia literară, până în clasici”, a spus prof. Mariana Badea.

„Dar pe cine deranja să fie prezenți în manualul de clasa a IX-a Grigore Ureche, Neculce?”, a întrebat Sorin Ivan.

„Nu știu de ce! Nu trebuie să aibă orice pe lumea asta un fundament? Nu pleci de la ceva?”, a spus prof. Mariana Badea.

„Foarte bine spus! Păi Neculce este un Creangă in nuce, să zicem așa. Cui strică să știe următorul fragment: „Fostau acest Ștefan Voivod, om nu mare de stat, mânios, dar degrabă vărsătoriu de sânge nevinovat”? E rău să știi asta? Ceea ce și era”, a spus Sorin Ivan.

„Ceea ce și era, altfel n-ar fi stat 47 de ani pe tron, așa ca să-și facă fiecare de cap cum voia, dintre boieri vreau să zic”, a spus prof. Mariana Badea.

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Locul clasicilor și al autorilor contemporani în școală

Cei doi au vorbit și despre locul literaturii clasice și contemporane în educație. Sorin Ivan a explicat că, deși autorii contemporani sunt importanți, eliminarea clasicilor nu este justificată, deoarece valoarea literară se consacră în timp.

Profesoara Mariana Badea a spus că literatura contemporană este bine reprezentată și că numărul mare de cărți noi apărute este un semn al dezvoltării și al renașterii culturii literare.

„Argumentul celorlalți din această dispută, care a încins arena publică (ca ceva mai târziu disputa dintre merdenele și croasant, că la nivelul ăsta suntem uneori), era: nu, literatura trebuie să fie reprezentată numai de autori actuali, autori care apar la anumite edituri, tot ce este clasic nu mai are valoare, nu mai are legătură, elevii trebuie să fie conectați la viață, la realitatea de acum”, a spus Sorin Ivan.

„Eu mă gândeam așa, ca un om care nu mai are la ce să se gândească altceva, la citate din literatura română, că și eu știu o grămadă de citate, dar nu știu citate din literatura contemporană, mă credeți?”, a spus prof. Mariana Badea.

„Vă cred, că nici eu nu știu!”, a spus Sorin Ivan.

„Vedeți?! Există în manuale literatura contemporană și Mircea Cărtărescu, și Mircea Nedelciu, și Marin Sorescu, dar de la el știu”, a spus prof. Mariana Badea.

„Sunt autori remarcabili, dar noi știm că valoarea e consacrată de timp. Trebuie să treacă un timp ca să-i consacre, să-i clasicizeze. E foarte bine să fie și autori contemporani, dar nu cu prețul eliminării, exmatriculării clasicilor!”, a spus Sorin Ivan.

„Eu sunt foarte de acord și foarte mult prețuiesc literatura contemporană, mai ales că operele actuale sunt numeroase. Ați fost la târg de carte și ați văzut ce-i acolo? Nu numai așa de cărți, dar unele nou apărute, cele mai multe, au între 3.000 și 6.000 de volume noi la un târg”, a spus prof. Mariana Badea.

„E o producție de carte, e o industrie a cărții, e un semn foarte bun și pentru mine e o bucurie să merg pentru că văd foarte mulți copii, adolescenți, tineri. Ăsta e un semn bun de renaștere”, a întrebat Sorin Ivan la emisiunea DC Edu, de pe DC News și DC News TV.