Analiză World Vision Romania: Examenele de admitere la liceu, cadou pentru copii din familiile care au bani meditații

O școală dintr-o localitate din România. Sursa foto: Agerpres/rol ilustrativ

Liceele pot organiza liceele pot organiza concursuri proprii de admitere pentru maximum 50% dintre locuri, după susținerea Evaluării Naționale, începând cu admiterea de anul viitor. Prevederea din Legea învățământului preuniversitar nr. 198/2023 îi vizează direct pe copiii care intră în clasa a VIII-a în această toamnă și ridică atât probleme de sistem, cât și probleme pentru copii din mediile defavorizate.

Astfel, accesul la licee mai bine cotate-cele care vor și organiza concurs de admitere, după Evaluarea Națională, va deveni mai dificil pentru copii din familiile care nu au bani de meditații, arată o analiză a World Vision România.

Organizația non-guvernamentală citată a avertizat asupra riscurilor acestei măsuri încă din 2022, în perioada dezbaterilor privind noile legi ale educației, și și-a reiterat public poziția în martie 2023, înainte de adoptarea Legii învățământului preuniversitar. Problema nu este dacă unii elevi pot performa la încă un examen, ci dacă statul poate garanta că toți copiii au avut condiții comparabile pentru a ajunge la acel examen. Profesorii consultați de organizația nonguvernamentală consideră că sistemul generează inechitate în educație.

În consultările realizate de World Vision România în 2022, 70% dintre cadrele didactice chestionate considerau că, dacă liceele sau colegiile își organizează propriile examene de selecție, elevii din medii dezavantajate nu vor mai avea aceleași șanse de admitere. Aceeași îngrijorare era exprimată de 44% dintre elevii consultați.

Evaluarea Națională are, de asemenea o problemă, dacă se consideră că nu oferă rezultate relevante, iar elevii trebuie, după ce au fost evaluați printr-un examen național, cu subiecte și criterii unitare, să dea noi probe pentru o selecție academică imediat după acesta.

Locurile din liceele bune, rezervate pentru familiile cu resurse

„Un copil dintr-o familie care își permite ani de pregătire suplimentară și un copil dintr-un sat în care poate nu există nici măcar profesor calificat la toate disciplinele nu intră în sala de examen de pe aceeași linie de start. Examenul poate fi identic pe hârtie, dar oportunitățile care i-au adus pe copii până în fața lui sunt profund diferite. De aceea, înainte să adăugăm încă un mecanism de selecție, trebuie să ne întrebăm dacă sistemul de educație le-a oferit copiilor șanse comparabile să se pregătească. Altfel, riscăm să selectăm nu doar performanța, ci și accesul familiilor la resurse”, declară Mihaela Nabăr, director executive World Vision România.

În plus, un al doilea examen poate alimenta piața meditațiilor, întrucât posibilitatea organizării unor concursuri separate de către licee poate duce la o pregătire paralelă, atât pentru Evaluarea Națională, cât și pentru admiterea la liceele care aleg să organizeze propriul concurs. În timp ce familiile cu resurse își pot permite ore suplimentare de pregătire pentru ambele examene, pentru elevii din familii cu posibilități financiare reduse, acest sistem poate limita inclusiv opțiunea de a candida la un liceu foarte bun.

Noul sistem nu aduce beneficii pentru elevi

World Vision România consideră că introducerea unui examen suplimentar imediat după Evaluarea Națională trebuie justificată prin dovezi clare privind beneficiul educațional pentru elevi.

Dacă Evaluarea Națională nu diferențiază suficient competențele elevilor, soluția trebuie căutată în îmbunătățirea evaluării naționale. Dacă anumite profiluri necesită competențe specifice, acestea trebuie definite transparent și evaluate prin mecanisme care nu transformă accesul la liceu într-o competiție a resurselor financiare ale familiilor.

Mai mult, pentru elevii de 14–15 ani, finalul clasei a VIII-a este deja o perioadă cu o miză academică și emoțională ridicată. Adăugarea unor examene diferite, organizate de licee diferite, poate crește presiunea asupra copiilor și poate muta pregătirea pentru admitere tot mai devreme în anii de gimnaziu.

Risc crescut pentru dependența de meditații

Înainte de aplicarea concursurilor de admitere în 2027, World Vision România solicită Ministerului Educației și Cercetării reanalizarea prevederii privind examenele proprii de admitere ale liceelor, din perspectiva impactului asupra echității și a interesului superior al copilului.

Ce ar trebui făcut înainte de schimbarea sistemului de admitere la liceu:

-publicarea unei fundamentări bazate pe date care să demonstreze necesitatea și beneficiile educaționale ale unui examen suplimentar față de Evaluarea Națională, inclusiv o analiză a impactului asupra copiilor din mediul rural și din familii cu venituri reduse;

-evaluarea riscului de creștere a dependenței de meditații și a costurilor indirecte pe care noul sistem le poate transfera către familii;

-consultarea reală a elevilor, părinților, profesorilor și organizațiilor care lucrează direct cu copii vulnerabili înainte de aplicarea mecanismului;

-păstrarea unui sistem de admitere predictibil și echitabil, în care locul în care trăiește un copil și venitul familiei sale să nu îi limiteze accesul la un liceu performant;

-investiții prioritare în reducerea decalajelor înainte de selecție: educație remedială, programe de tip „Școală după școală”, acces la profesori calificați, consiliere și pregătire gratuită pentru copiii care nu își permit servicii educaționale private, consideră World Vision Romania, organizație non-guvernamentală activă în sprijinireea copiilor din comunitățile rurale, de peste trei decenii. În aceste zone, diferențele dintre elevi apar cu mult înainte de momentul unui examen și sunt determinate de accesul inegal la profesori, pregătire suplimentară, transport, tehnologie, materiale educaționale sau consiliere. Încurajarea performanței și dezvoltarea unor programe academice exigente sunt importante, însă acestea trebuie să meargă împreună cu asigurarea unui acces echitabil la educație, astfel încât potențialul unui copil să poată fi valorificat indiferent de veniturile familiei sau de mediul în care acesta crește, consideră WV Romania.