Elev de 11 ani, de la școală la spital, după un conflict chiar în fața profesoarei

Sursa foto: Freepik

Un elev de 11 ani a ajuns de la școală la spital, de urgență, după un conflict cu un alt coleg. Polițiștii au deschis dosar penal.

Elevul are 11 ani și este la Școala Gimnazială din Chevereşu Mare. El a ajuns la spital cu fractură la braţ în urma unui conflict pe care l-a avut cu un coleg, iar poliţiştii au deschis un dosar penal şi verifică împrejurările în care s-a produs incidentul, conform Agerpres.

Elevul este internat cu fractură

Inspectoratul Şcolar Judeţean Timiș a transmis că cei doi elevi au avut altercaţii în timpul pauzelor, iar conflictul a continuat după terminarea cursurilor, în timp ce copiii, însoţiţi de un cadru didactic, se îndreptau spre microbuzul şcolar care urma să îi transporte la domiciliu.

”Potrivit directorului unităţii, care a vizionat înregistrările camerelor de supraveghere, unul dintre elevi a coborât din microbuz şi s-a îndreptat spre colegul cu care avusese altercaţii în timpul zilei. Acesta din urmă l-a împins, iar elevul a căzut. După ce copilul a ajuns acasă, părinţii au apelat serviciul de urgenţă, elevul fiind diagnosticat cu fractură metafizară de humerus cu deplasare şi traumatism închis, fără pierderea cunoştinţei. În prezent este internat, în stare stabilă”, precizează şefa Inspectoratului Şcolar Judeţean Timiş, Aura Danielescu, într-un comunicat de presă.

Copiii implicați și familiile vor beneficia de consiliere

Incidentul a fost sesizat comisiei pentru prevenirea şi eliminarea violenţei din şcoală, care va analiza cazul, iar imaginile camerelor de supraveghere au fost puse la dispoziţia organelor de cercetare penală.

”Faptele minorilor implicaţi vor fi cercetate, iar dacă agresiunea se confirmă, se vor aplica sancţiunile disciplinare prevăzute de Statutul elevului şi de regulamentul unităţii. Regretăm incidentul şi suntem alături de elev şi de familia sa. Copiii implicaţi şi familiile lor vor beneficia de consiliere şi sprijin, iar Inspectoratul Şcolar Judeţean Timiş se va asigura că unitatea de învăţământ ia toate măsurile necesare pentru protecţia elevilor şi pentru prevenirea unor astfel de situaţii”, se mai menţionează în comunicat.

Părinții au apelat 112

Potrivit Poliţiei Timiş, din primele verificări a rezultat că între cei doi minori, în vârstă de 11 şi 13 ani, ar fi izbucnit un conflict pe fondul unor neînţelegeri, iar ulterior aceştia s-ar fi agresat reciproc.

”La data de 16 septembrie 2026, în jurul orei 14:30, poliţiştii Secţiei 1 Rurale Timişoara au fost sesizaţi de către mama unui minor în vârstă de 11 ani cu privire la faptul că fiul său ar fi fost agresat fizic de un alt minor, incidentul având loc la unitatea de învăţământ din localitatea Chevereşu Mare la care cei doi minori sunt elevi. Din primele verificări efectuate, a rezultat că, după încheierea programului şcolar, între cei doi minori, în vârstă de 11, respectiv 13 ani, ar fi izbucnit un conflict pe fondul unor neînţelegeri, iar ulterior aceştia s-ar fi agresat reciproc”, precizează IPJ Timiş.

În cauză a fost întocmit un dosar penal pentru lovire sau alte violenţe.