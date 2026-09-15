Ministerul Educației, recomandări pentru școli în cazul unei alerte aeriene cu drone: Ce trebuie să facă elevii și profesorii

Elevi. Sursa foto: Freepik, @rawpixel.com/ imagine cu rol ilustrativ

Ministrul Educației, Mihai Dimian, a transmis școlilor din România recomandări despre ce trebuie să facă profesorii și elevii în cazul unei alerte RO-ALERT privind o posibilă amenințare cu drone.

Ministrul Educației, Mihai Dimian, a publicat, marți, 15 septembrie, o serie de recomandări specifice pentru toate unitățile de învățământ din țara noastră, pe fondul intensificării incidentelor cu drone din ultimele luni.

„Am discutat cu domnul Secretar de Stat Raed Arafat despre necesitatea unui set simplu de recomandări specifice pentru unitățile de învățământ privind modul de acțiune în astfel de situații. Nu doresc să generăm teamă în rândul copiilor, profesorilor sau părinților. Dimpotrivă, rolul acestui mesaj este să ne asigurăm că fiecare școală știe ce are de făcut în situația puțin probabilă a apariției unui asemenea incident”, a transmis, marți, Mihai Dimian, pe pagina sa de Facebook.

Acesta a rugat directorii și profesorii, totodată, să cunoască procedurile și să le explice elevilor „într-o manieră adecvată vârstei lor, fără a dramatiza”. „Pregătirea nu înseamnă panică. Înseamnă responsabilitate. P.S. Mesajul a fost transmis și către Inspectoratele Școlare Județene, pentru a ajunge în toate unitățile de învățământ”, a mai precizat ministrul Educației.

Set de recomandări privind măsurile de protecție a elevilor, părinților și personalului didactic în situația emiterii unor mesaje RO-ALERT, alarmă aeriană (drone)

Înainte de primirea mesajului RO-ALERT, identificați spațiile de adăpostire din cadrul unității de învățământ (subsoluri amenajate, încăperi interioare fără ferestre sau cu cât mai puține geamuri: holuri centrale, săli fără ferestre, vestiare interioare care se află la etaje inferioare). Nu alegeți ultimul etaj pentru adăpostire, acoperișul este primul lovit la un impact direct.

La primirea mesajului RO-ALERT, opriți activitatea imediat, calm, fără a alarma. Conduceți copiii spre spațiile de adăpostire stabilite, departe de ferestre, balcoane, uși exterioare, pereți de sticlă și de fațadă.

Aduceți imediat în cea mai apropiată clădire, pe cel mai mai scurt traseu, copiii aflați în curte/la sport în aer liber, fără a le permite să caute lucruri personale: prioritatea este intrarea în interior.

Nu permiteți copiilor să părăsească încăperea până la încetarea oficială a alertei. Păstrați calmul, transmiteți elevilor informații clare și concise și evitați orice comportament sau comunicare care ar putea genera panică ori stare de anxietate în rândul acestora.

Pentru propria siguranță și siguranța elevilor, părinții nu trebuie să preia copiii de la școală în timpul alertei.

Cea mai recentă alertă s-a înregistrat în noaptea de luni, 14 septembrie, spre marți, 15 septembrie, când locuitorii din judeţul Tulcea au primit mesaj RO-ALERT privind posibilitatea căderii unor drone din spațiul aerian. MApN a ridicat două F-16 ale Forţelor Aeriene Române în acest sens.