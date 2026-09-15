Șapte angajate de la AMEPIP îl acuză de hărțuire sexuală pe director, finul lui Bolojan. Chirieac: Acesta este statul român în toată putreziciunea lui

Imagine cu rol ilustrativ: Foto: Facebook AMEPIP

Șapte angajate ale AMEPIP îl acuză de hărțuire sexuală pe directorul instituției, Ionuț Coș, finul lui Ilie Bolojan. Analistul Bogdan Chirieac a comentat subiectul.

Șapte angajate îl acuză pe finul lui Ilie Bolojan, Ionuț Coș, director în AMEPIP (Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice) de hărțuire sexuală. Agenția a confirmat oficial sesizările după câteva zile de scandal. Victima, care a decis să facă publice acuzațiile de hărțuire, a afirmat că a fost depusă o sesizare oficială atât la Parchetul General, cât și la Poliție. Analistul Bogdan Chirieac a comentat subiectul într-o intervenție la România TV, în cadrul emisiunii "Punctul Culminant", moderată de jurnalistul Victor Ciutacu.

"Are extrem de multe probleme instituția asta"

"Chestiunea aceasta este înspăimântătoare, chiar abominabilă. Hărțuirea sexuală este o faptă îngrozitoare care este pedepsită de Codul Penal. Cred că organele statului trebuie să sape, să investigheze, iar dacă individul acesta a făcut ce spun doamnele respective, atunci trebuie să înfunde pușcăria până la sfârșitul zilelor lui. În același timp, dacă aș fi premier aș mai face ceva. Aș desființa AMEPIP-ul.

Are extrem de multe probleme instituția asta. Dacă au timp de așa ceva acolo, și pare că domnul director are mult timp liber, atunci îți pui întrebări despre cum funcționează totul. Mai e în funcție? Am înțeles că săptămâna trecută a fost în concediu, iar acum s-a întors la muncă vesel și încrezător. Am înțeles că poliția nu a intervenit încă. Nu știu ce se mai așteaptă în acest moment.

"Vă imaginați ce ieșea dacă șeful de la AMEPIP ar fi fost numit de Grindeanu?"

O întrebare este cât va dura o analiză internă care să ne spună ce se întâmplă acolo. Conducerea e formată dintr-un președinte și doi vicepreședinți. Vicepreședinții nu ne explică nimic? Presupun că au auzit și ei de apucăturile președintelui. Această instituție, o spun în mod elegant, nu folosește la absolut nimic. După ce că este aproape inutilă, o instituție cu 300 de angajați, se mai întâmplă și astfel de monstruozități în ea.

Bine că numește Bolojan la instituția asta distinsă și atât de utilă, dar la C.C Iliescu nu a rezolvat problema astăzi ca să-i opereze pe oameni. Durează mult să dai o semnătură. Acesta este statul român în toată putreziciunea lui. Vă imaginați ce ieșea dacă șeful de la AMEPIP ar fi fost numit de Grindeanu? Nici nu vreau să-mi imaginez. Totuși, fiind numit de domnul premier interimar Ilie Bolojan totul este în regulă", a susținut Bogdan Chirieac.

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