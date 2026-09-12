Bucureștiul intră în Cartea Recordurilor: 20.000 de oameni s-au așezat la cea mai lungă masă din lume

Sursa foto: Agerpres

Într-o postare pe pagina de Facebook, Primăria Municipiului București a anunțat că 20.000 de oameni au participat la evenimentul organizat în centrul Bucureștiului, unde s-au așezat la cea mai lungă masă din lume, de 5 km.

Evenimentul a stabilit un nou record mondial certificat de Guinness World Records și a avut și un scop caritabil: sprijinirea construcției primului spital de psihiatrie pediatrică din România.

„Așa ceva trăiești o dată-n viață!

A fost o atmosferă incredibilă azi, în centrul Capitalei, unde 20.000 de oameni s-au așezat la cea mai lungă masă din lume, de 5 km.

Și, da, am bătut recordul mondial! Un reprezentant Guinness World Records, prezent la fața locului, a certificat recordul.

Dar nu doar despre asta a fost vorba. Ci despre comunitate, despre solidaritate, despre prietenii care se leagă între oameni care aleg să stea împreună la aceeași masă pentru o cauză nobilă: să contribuie la construcția primului spital de psihiatrie pediatrică din România. La noi, în București, împreună cu Fundația Metropolis”, a transmis Primăria Municipiului București pe pagina de Facebook.

Ciprian Ciucu: „A fost o mare sufragerie astăzi, în Piața Constituției”

Primarul general Ciprian Ciucu i-a felicitat pe organizatorii Untold pentru evenimentul din Piața Constituției și a mulțumit Fundației Metropolis pentru donațiile strânse pentru construirea primului Spital de Psihiatrie Pediatrică din România.

„Primarul general Ciprian Ciucu i-a felicitat pe organizatori de la Untold pentru că au reușit să-i scoată pe bucureșteni din casă, să-i așeze împreună la aceeași masă.

„A fost o mare sufragerie astăzi, în Piața Constituției. Așa cum îmi place mie să spun, că vreau să avem un oraș ca o sufragerie, ei bine, a fost, literalmente, un oraș sufragerie!”, a declarat edilul.

A mulțumit Fundației Metropolis care, din banii adunați azi din donații, continuă construcția primului Spital de Psihiatrie Pediatrică din România, care se ridică în curtea Spitalului „Prof. Dr. Alexandru Obregia”, a transmis Primăria Municipiului București pe pagina de Facebook.