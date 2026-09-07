Val de alerte false despre produse retrase de la raft și focare inventate. Reacția oficială a ANSVSA

Imagine cu un coș de cumpărături într-un supermarket. Foto: Pixabay

Rețelele sociale s-au umplut în ultimele zile de zvonuri despre alimente contaminate retrase de urgență din magazine și presupuse epidemii scăpate de sub control în fermele din țară. Panica a prins rapid, mai ales pe grupurile de consumatori și crescători de animale, deși niciunul dintre mesajele virale nu are vreo legătură cu realitatea.

Inspectorii veterinari au reacționat după ce zeci de astfel de postări au devenit virale. Într-un mesaj publicat pe pagina oficială de Facebook a ANSVSA, autoritatea transmite că toate informațiile apărute recent sunt false și au rolul de a speria inutil cumpărătorii și fermierii.

„În ultima perioadă, în spațiul public și pe rețelele de socializare au circulat informații false (fake news) cu privire la presupuse rechemări sau retrageri de produse alimentare, precum și despre evoluția unor focare de boli ale animalelor.

Aceste mesaje conțin informații eronate, care pot induce în eroare publicul și pot crea îngrijorări inutile în rândul consumatorilor și al crescătorilor de animale”, precizează ANSVSA.

Procedura pentru produsele neconforme nu se schimbă: când un aliment prezintă riscuri pentru sănătate, detaliile exacte, de la lot și producător până la magazinul de unde a fost cumpărat, apar exclusiv pe site-ul oficial al instituției, în secțiunea dedicată retragerilor de pe piață. Mesajele alarmiste nesemnate, capturile de ecran fără sursă și avertismentele anonime din grupurile de pe internet nu reprezintă comunicări oficiale. ANSVSA cere atât cumpărătorilor, cât și redacțiilor de știri să nu mai redistribuie alerte nesusținute de acte sanitare și să urmărească informările transmise de direcțiile județene.

„Cum vă informați corect?

Facem un apel ferm către cetățeni și reprezentanții mass-media să nu propage materiale neverificate. Vă rugăm să verificați orice informație direct pe canalele noastre oficiale, care sunt actualizate în permanență:

Alerte și comunicate oficiale: www.ansvsa.ro

Situația din teritoriu: Website-urile DSVSA județene

Noutăți în timp real: Pagina oficială de Facebook ANSVSA”, mai transmite instituția.

În paralel cu zvonurile despre alimente, au apărut speculații și despre evoluția unor boli contagioase la animale. Reprezentanții instituției subliniază că nu există focare ascunse și că măsurile de carantină se impun doar după confirmările oficiale de laborator, conform legii.

„ANSVSA precizează clar:

Siguranța alimentară este monitorizată permanent. Toate alertele reale de rechemare/ retragere a produselor de pe piață sunt publicate transparent pe site-ul instituției.

Situația epidemiologică este sub control. Orice focar oficial de boală este raportat și gestionat conform procedurilor legale”, adaugă ANSVSA.

ANSVSA a instituit în iulie carantină națională de 30 de zile pentru ovine şi caprine

Situația vine după ce, în lunile trecute, piața a trecut deja prin tensiuni generate de focarele confirmate, context care a făcut publicul mult mai vulnerabil la speculații și alerte inventate.

Pe data de 8 iulie, ANSVSA a decis instituirea unei carantine interne de 30 de zile pentru toate efectivele de ovine și caprine din România. Pe durata carantinei, toate deplasările de ovine și caprine pe teritoriul României au fost interzise. Singura excepție a fost reprezentată de animalele care erau destinate sacrificării. Reprezentanții instituției au spus atunci că virusul Pestei Micilor Rumegătoare nu reprezintă un pericol pentru populație și nu afectează siguranța alimentelor.

„Experienţa epidemiologilor noştri în aplicarea normelor de biosecuritate a redus numărul de focare de Pestă Porcină Africană de la 1.600 la doar 17 la nivel naţional. Acum trebuie să facem acelaşi lucru pentru combaterea Pestei Micilor Rumegătoare. Măsurile radicale adoptate astăzi sunt absolut necesare pentru a proteja zootehnia românească în faţa noilor provocări epidemiologice. Blocarea exporturilor şi suspendarea mişcărilor de animale reprezintă singura barieră eficientă în acest moment pentru a opri răspândirea virusului”, explica atunci președintele ANSVSA, Alexandru Bociu.

Pe data de 22 iulie, conf. univ. dr. Mihai Daneș, de la Academia de Științe Agricole și Silvice, a explicat, în dezbaterea DCNews, „Miorița, blocată la export. Cine este vinovat, de cine depinde rezolvarea crizei?”, că pesta micilor rumegătoare nu se transmite la om și a detaliat modul în care evoluează boala în efectivele de ovine. Mai mult, el a spus care sunt principalii factori de risc pentru răspândirea virusului și de ce produsele obținute de la animale nu reprezintă, în mod obișnuit, un pericol pentru consumatori. Declarațiile vin în contextul în care sectorul ovin din România traversează o perioadă dificilă, după apariția focarului de pestă a micilor rumegătoare și decizia Comisiei Europene de a menține restricțiile privind circulația și exportul de ovine și caprine.

„Comisia Europeană sfidează oierii români”

Europarlamentarul Rareş Bogdan a criticat la finele lunii august răspunsul Comisiei Europene la solicitările sale despre pesta micilor rumegătoare şi acuză CE că „sfidează oierii români”.

„După ce i-a sufocat, Comisia Europeană sfidează oierii români! Am cerut Comisiei pe 16 iunie, când s-a interzis exportul de oi din România, să-mi spună de ce, spre deosebire de alte țări, în cazul României nu s-a aplicat regionalizarea chirurgicală, adică izolarea strictă a arealurilor unde erau cazuri de variolă la oi și capre. Sunt primul europarlamentar român care a făcut asta exact în ziua blocării exporturilor, iar răspunsul a venit după mai mai bine de două luni!! Un răspuns de 2 bani din partea comisarului responsabil cu sănătatea și securitatea animalelor, Oliver Varhelyi.

L-am mai întrebat, în afară de motivul refuzului de a aplica și în cazul nostru regionalizarea (exemple: pesta porcină în Germania, variola în Italia sau gripa aviară în Franța), cum va atenua Comisia abuzul de piață al marilor procesatori asupra fermierilor români, obligați să vândă sub costurile de producție, dar și dacă va activa mecanisme de compensare directă, din rezerva de criză, pentru a preveni falimentul unui sector strategic.

În România, firește, căci după interdicția aplicată nouă, spaniolii și francezii (pentru animale vii) sau irlandezii și italienii (pe zona de procesare) desigur că jubilează. Ei bine, comisarul spune că după supravegherea din mai și iunie au găsit ferme seropozitive în afara ariei de suspiciune, ceea ce indică o posibilă circulație mai largă a bolii. Ceea ce înseamnă, după logica mea, că trebuiau extinse arealurile, nu interzis tot exportul și comerțul intracomunitar!”, a scris Rareş Bogdan în data de 28 august pe pagina de Facebook.