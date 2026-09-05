Tânăr de 18 ani, arestat după 12 furturi de carburant în Timișoara. Conducea fără permis și folosea mașini cu numere false

Consum carburanți/Preț la pompă. Sursa foto: Agerpres/ rol ilustrativ

Un tânăr în vârstă de 18 ani a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, fiind suspectat că a comis 12 furturi de carburant în mai multe stații de alimentare din Timișoara.

Potrivit anchetatorilor, acesta ar fi alimentat autoturismele și ar fi plecat fără să achite combustibilul, folosind în unele cazuri mașini neînmatriculate sau cu numere false, potrivit presei locale.

Prejudiciu de peste 6.000 de lei și mai multe infracțiuni

Faptele ar fi fost comise în perioada 27 martie - 16 iulie 2026. Polițiștii au identificat până în prezent 12 cazuri, iar prejudiciul total este estimat la 6.070,70 lei.

În urma cercetărilor, autoritățile au stabilit că tânărul ar fi condus fără permis de conducere în nouă situații, pe drumurile publice din Timișoara. De asemenea, autoturismele folosite ar fi fost neînmatriculate, iar unele dintre acestea ar fi avut montate plăcuțe de înmatriculare false, aparținând altor vehicule.

Dosarul vizează opt infracțiuni de furt calificat, săvârșite pe timpul nopții, precum și patru infracțiuni de furt. La acestea se adaugă nouă fapte de conducere fără permis, o infracțiune privind conducerea unui vehicul neînmatriculat și nouă infracțiuni referitoare la folosirea unor numere false de înmatriculare.

Polițiștii Secției 3 Poliție Urbană Timișoara au fost sesizați pe 2 septembrie cu privire la mai multe furturi de carburant. În urma verificărilor, aceștia au reușit să stabilească identitatea suspectului și au constatat că tânărul mai era cercetat în alte cauze penale pentru fapte similare.

Acesta a fost reținut pe 3 septembrie, pentru 24 de ore, iar pe 4 septembrie magistrații au dispus arestarea sa preventivă pentru o perioadă de 30 de zile.

Cercetările continuă sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Timișoara, pentru stabilirea întregii activități infracționale și a tuturor împrejurărilor în care au fost comise faptele.

Doi adolescenți carbonizați în județul Suceava

Conducerea fără permis a dus, în județul Suceava, la o tragedie. Doi adolescenți de 16 ani și-au pierdut viața, sâmbătă, după ce mașina în care se aflau a lovit un cap de pod și a fost cuprinsă de flăcări.

Accidentul s-a produs pe raza localității Fântâna Mare. La volan s-ar fi aflat unul dintre cei doi minori, care nu deținea permis de conducere. Primele verificări indică faptul că autoturismul circula cu viteză excesivă, iar într-o curbă la stânga, șoferul ar fi pierdut controlul asupra direcției.

Autoturismul a părăsit partea carosabilă și a intrat în coliziune cu un cap de pod, după care a fost cuprins de flăcări. În urma impactului, cei doi adolescenți au rămas blocați în mașină și au fost găsiți carbonizați de echipele de intervenție.

O altă tragedie s-a întâmplat, sâmbătă, în București, după ce un bărbat care s-ar fi aruncat de pe pasajul Obor a murit.