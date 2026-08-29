Zborul pe care Mihai Sturzu nu l-a uitat niciodată. ”A fost zborul vieții mele” VIDEO

Zborul pe care Mihai Sturzu nu l-a uitat niciodată. A ajuns în Afganistan cu un Hercules: A fost zborul vieții mele

Mihai Sturzu este pilot comandant de Airbus A320, cu experiență în operațiuni comerciale internaționale.

Înainte de cariera în aviație, acesta a fost membru al trupei Hi-Q, una dintre cele mai cunoscute formații pop din România.

"La un moment dat, înainte să aibă armata română Spartan, știți avioanele Hercules 130? Este un alt animal de avion cu 4 motoare. Pe vremuri când aveam trupa, am fost în Afganistan cu Hercules să cântăm pentru trupele românești de acolo, a fost zborul vieții mele, foarte frumos. Atât de mult mi-a plăcut că am fost de 2 ori cu Heercules-ul", a comentat Mihai Sturzu la BIAS 2026.

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De la muzică la aviație. Visul din copilărie care i-a schimbat cariera

Mihai Sturzu s-a apucat în 2012 de scoală de pilotaj pentru a face realitate un vis pe care îl avea încă din copilărie, acela de a pilota un avion. Drumul nu a fost unul ușor, însă satisfacția a fost pe măsură, iar astăzi, fostul cântăreț are licență pentru toate tipurile de avioane.

Cum a ajuns Mihai Sturzu pilot de linie

"Am făcut școala de la Ghimbav-Brașov pentru prima licență, iar azi am ajuns să am licențele pentru toate tipurile de avion. Am luat licență de pilot privat la vârsta de 32 de ani. Mai târziu, trei prieteni s-au rugat de mine să mă duc cu ei la școala de piloți de linie, aveau nevoie să fie patru oameni în grup. Am crezut că e super greu, așa a și fost, dar în 2017 am terminat școala de piloți de linie, iar la 38 de ani aveam interviu la companie.

E foarte mișto aviația, se potrivește cu felul meu de a proceda. Am învățat foarte multe, nimic nu este la întâmplare, totul este pe bază de școală, nu de talent. Sigur că are și poezia ei, oricât de riguroasă ar fi, vezi cele mai frumoase răsărituri și apusuri din cockpit. Se îmbină rigurozitatea cu poezia", a povestit fostul cântăreț.