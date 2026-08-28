Cum a ajuns Fănel Bogos de la o ceartă pe bani cu ”cumătrul” de la DSVSA la Cristina Trăilă și-n biroul lui Ilie Bolojan. Ce spune omul de afaceri din Moldova VIDEO

Fănel Bogos, om de afaceri din Vaslui, administratorul grupului avicol Vanbet, unul dintre cei mai mari jucători din industria avicolă din Moldova, a povestit cum a ajuns în biroul premierului Ilie Bolojan. El susține că totul a plecat de la o cumetrie.

Omul de afaceri Fănel Bogos este acuzat de cumpărare de influență. Cu o avere estimată la 100 de milioane de euro, el este cel despre care vehiculat în spațiul public că a plătit ”taxă de intrare” la Palatul Victoria, la premierul Ilie Bolojan, de 1,5 milioane de euro. Intermediari i-ar fi fost Mihai Barbu, fostul șef al PNL Vaslui, și Cristina Trăilă, fostă secretară generală adjunctă a Guvernului. ”Nu mi-a cerut niciun leuț, niciun leuț” spunea Fănel Bogos despre Mihai Barbu, cel despre care s-a spus că i-ar fi cerut banii pentru a intermedia întâlnirea de la Palatul Victoria.

Fănel Bogos, aflat la România TV, în emisiunea lui Victor Ciutacu, a spus, din punctul său de vedere, pașii făcuți pentru a ajunge la Palatul Victoria, dar și cu cine a vorbit pentru a-i deschide ușile:

”Ideea de a ajunge la dl. Bolojan a pornit după doi ani de abuzuri, făcute de cumătrul meu (Mihai Ponea, DSVSA Vaslui n.r.). Neînțelegerea a apărut când a confundat împrumutul cu obligația de a-i dat bani. L-am împrumutat de mai multe ori. Stăteam seara cu el și făceam planuri de afaceri, că i-am explicat că de la DSV nu are cum să crească niciodată. Este o vorbă: Cine ți-a rămas dator, te-ar pune pe tăietor.

Datoria cumătrului la mine este de aproximativ 280.000 de euro. Acum 10-15 ani, am început să-i dau câte 10.000 - 15.000 de euro. Acum am acte, dar la început, când am început să-i dau împrumut, i-am dat fără acte, soția mea i-a dat fostei lui soții. De când i-am cerut banii înapoi, au început presiunile.

Finu`, nașu` și cumătru

Mai exact, știam cum se fac concursurile la DSVSA și aveam un fin căruia i-am spus: dacă tot se scot posturile la concurs, de ce nu te bagi? Mi-a spus: nu mă bag, nu e rândul meu, posturile se scot pe bani. Deși știam, am făcut-o pe prostul. I-am zis: te duci la cumătrul și spui că vrei să participi și tu. Dacă e postul pentru alt coleg, vezi tu, poate-l bați. M-am trezit cu finul la mine că a venit și a spus: nașule, am luat concursul. Am zis: foarte bine. A venit cu o șampanie, cu fina, cu copiii, ca la nașul. Cumătrul, la vreo două săptămâni, îmi zice: cum facem cu banii pentru finul tău? Și i-am zis: pe mine m-a angajat tot nașul meu la DSV și nu mi-a cerut un leu, eu n-am cum să-i spun lu` finu` acum, o să creadă că eu îi vreau banii. Dacă este angajatul tău, dă-i lui de înțeles, eu nu intru în discuția asta, dacă vrei, dă-l afară, dar eu bani lu` finu` nu-i cer. Și el a spus: cum adică, am riscat, am scos la concurs, iar eu i-am zis: cumetre, când o să-mi dai banii înapoi, oprește-ți cât crezi tu, dar restul mi-i dai înapoi. După vreo 6 luni, vine la mine și-mi cere 100.000 de euro. I-am zis: băi, cumetre, dar tu când îmi dai banii ăștia? I-am întrebat ce vrea să facă cu ei”.

”E atât de adevărat ce spune omul acesta. Așa funcționează România, cu organizarea de concursuri la stat și toate chestiunile astea, cu toții știm asta, mai puțin autoritățile statului. Așa se dau concursurile la stat” a remarcat analistul politic Bogdan Chirieac.

Despre întâlnirile de la Palatul Victoria, omul de afaceri spune: ”Da, am fost și la Ciucă și la Ciolacu, da! La Ciolacu am fost de două ori, la Palatul Victoria”.

Cu privire la întâlnirea cu Ilie Bolojan, Fănel Bogos afirmă că i-a spus lui Mihai Barbu că ar vrea să meargă la secretariatul general al Guvernului ”pentru că SGG-ul coordonează ANSVSA-ul”. Întrebat dacă i-a cerut fostului lider PNL Vaslui să-l sprijine să-l schimbe pe Ponea din funcție, Bogos a răspuns: ”Nu”. El l-a acuzat pe Mihai Ponea că i-a cerut un apartament de 50.000 de euro în Bârlad în schimbul unui contract de 600.000 de euro. ”I-am spus: băi, cumetre, te dau în judecată”.

Traseul, prin intermediul lui Mihai Barbu, spre Ilie Bolojan. Rolul Cristinei Trăilă

”Domnul Barbu mi-a sugerat să mergem la doamna Trăilă. Prima dată am mers, cu vreo lună jumătate înainte, la doamna Trăilă. Nu o cunoșteam. I-am solicitat să analizeze dumneaei, să se intereseze, pentru că auzise cazul, dar auzise că la mine în unități sunt numai salmonele, sunt plin de bube, de lepre și dumneaei trebuie să se convingă. Mi-a spus că se va duce la dl. Bociu, președintele ANSVSA, și va discuta cu dumnealui și-l va ruga să trimită o comisie direct de la București.

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La vreo lună jumate am ajuns la Ilie Bolojan, prin intermediul domnului Barbu, care inițial mi-a propus să intru în politică. (...) I-am explicat domnului Bolojan că sunt cel mai mare producător din țară, român, că am 1.700 de angajați și ce abuzuri mi se fac, iar el mi-a spus: nu se poate așa ceva, nu ești cel mai mare producător de ouă, mai este cineva la Bihor. Iar eu i-am zis: sunt cel mai mare producător de ouă român. Am solicitat audiență, am formalizat cererea, m-am dus în audiență și am intrat odată cu dl. Barbu, exact pe ușa din față. Am fost controlat din cap până-n coadă, cu bilet de intrare, însoțit până sus. Am așteptat o oră și ceva, era și Gică Popescu la rând. Întâlnirea a durat maximum un sfert de oră. I-am fost prezentat ca potențial candidat. Eu am spus că nu vreau la primărie” a povestit Fănel Bogos, la RomâniaTV.

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Cum a început totul, pe scurt

În septembrie 2024, la o fermă administrată de Fănel Bogos a fost confirmat un focar de salmoneloză. Au fost neutralizate peste 230.000 de păsări. Omul de afaceri a cerut despăgubiri de 13 milioane de lei, susținând că nu a fost din culpa fermei sale, dar DSVSA Vaslui a respins dosarul şi a aplicat sancţiuni, considerând că o parte din responsabilitate îi revenea fermierului. Lui Mihai Ponea, șeful DSVSA Vaslui, i s-ar fi promis chiar să fie șef al ANSVSA, dacă dădea curs solicitărilor lui Fănel Bogos. Conform unei interceptări, Florin Barbu, fostul șef al PNL Vaslui, i-ar fi spus unui interlocutor, despre presiunile pe care le-a făcut asupra președintelui ANSVSA pentru stoparea controalelor la fermele Vanbet, cât şi pentru demiterea lui Mihai Ponea.

Cine sunt cei mai sus invocați

Fănel Bogos este om de afaceri din Vaslui, administratorul grupului avicol Vanbet. El a fost reţinut pe 5 noiembrie 2025 şi arestat preventiv a doua zi. Din martie 2026, este sub control judiciar.

Mihai Ponea este director executiv al DSVSA Vaslui. Îi este rudă prin alianță lui Fănel Bogos, cumătru. El i-a respins cererea de despăgubire.

Mihai Barbu era preşedinte al PNL Vaslui, trezorier naţional al partidului. El ar fi cerut audiența la Ilie Bolojan, invocând motive politice, dar a venit însoțit de Fănel Bogos.

Cristina Trăilă a fost deputat PNL între 2017 şi 2024. Numită secretar general al Guvernului de premierul Marcel Ciolacu (PSD), a fost menţinută în conducerea SGG după instalarea Guvernului Bolojan, numită apoi secretar general adjunct.

În interceptările din dosar, Fănel Bogos ar spune că a fost chemat de premier, ca să obțină înlăturarea șefului DSVSA. Documentele de urmărire penală indică o plată de intermediere de 1,5 milioane de euro, fără rezultat. Omul de afaceri respinge această acuzație, după cum arată declarațiile de mai sus.