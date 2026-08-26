Vremea se schimbă radical. Cod galben de furtuni, vijelii și grindină. Ce anunță ANM pentru București

Alerte de averse torenţiale, descărcări electrice şi vijelii, în cea mai mare parte a ţării, miercuri şi joi

Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis noi atenţionări Cod galben de instabilitate atmosferică, valabile miercuri şi joi, în zone din Transilvania, Moldova şi Muntenia.

Astfel, miercuri, între orele 10:00 - 23:00, va fi Cod galben de vreme instabilă în cea mai mare parte a zonei montane, precum şi în estul şi sud-estul Transilvaniei, unde se vor semnala averse torenţiale însemnate cantitativ, descărcări electrice, intensificări ale vântului, izolat vijelii (rafale de 50 - 70 km/h) şi grindină de mici şi, posibil, medii dimensiuni (1 - 3 cm). În intervale scurte de timp (între o oră şi trei ore) şi prin acumulare, cantităţile de apă vor fi de 15 - 20 litri/mp şi pe arii restrânse de peste 30 - 40 litri/mp.

Pe parcursul acestei zile, manifestări de instabilitate atmosferică vor fi pe arii restrânse şi în restul teritoriului, notează meteorologii.

Un nou Cod galben, joi. Ce zone vor fi lovite de vremea rea

Potrivit sursei citate, joi, în intervalul orar 12:00 - 23:00, va fi în vigoare un alt Cod galben de vreme rea şi averse torenţiale însemnate cantitativ, ce vizează estul şi sud-estul Transilvaniei, nordul Munteniei, sud-vestul Moldovei şi, local, Carpaţii Meridionali şi Orientali. În aceste areale, vor fi descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului, izolat vijelii (rafale de 50 - 70 km/h) şi grindină de mici dimensiuni (1 - 2 cm). De asemenea, prin acumulare, cantităţile de apă vor ajunge la 15 - 20 l/mp şi, izolat, la peste 30 - 40 l/mp.

ANM precizează că episoade de instabilitate atmosferică se vor semnala pe arii restrânse şi în restul ţării.

Maxime termice de 30 de grade, averse şi descărcări electrice în Bucureşti, în următoarele 48 de ore

Canicula se va mai domoli, iar valorile termice maxime nu vor mai depăşi 30 de grade Celsius în zona Municipiului Bucureşti, în următoarele doua zile, precizează Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM), în prognoza specială publicată miercuri.

Potrivit meteorologilor, în perioada 26 august, ora 10:00 - 27 august, ora 9:00, în Capitală, valorile termice vor scădea faţă de intervalul anterior, astfel că temperatura maximă va fi de 29 - 30 de grade. Cerul va avea înnorări temporare şi trecător va ploua slab în primele ore şi din nou spre sfârşitul intervalului. Vântul va sufla slab şi moderat, iar temperatura minimă se va încadra între 17 şi 18 grade.

De asemenea, în cursul zilei de joi, cerul va avea înnorări, iar mai ales după-amiaza şi seara vor fi averse (cantităţi de apă în general de 4 - 10 l/mp ) şi posibil descărcări electrice. Vântul va sufla slab şi moderat cu intensificări în timpul ploilor (rafale de 45 - 55 km/h). Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 28 de grade.