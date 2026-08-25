Dronă detectată în apropiere de Tulcea: Două aeronave F-18 spaniole, ridicate de la sol. Mesaj RO-Alert pentru populație/ MApN, precizări - UPDATE

Avion de vânătoare. Foto: Agerpres

O dronă a fost detectată, marți dimineață, în apropierea frontierei cu Ucraina, în zona de nord a județului Tulcea. Două aeronave F-18 spaniole de la Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu au fost ridicate de la sol, în timp ce populația din zonă a fost avertizată prin RO-Alert cu privire la posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian.

UPDATE: Reprezentanții MApN au transmis că alerta aeriană a încetat la ora 09:04. Nu au fost raportate pătrunderi în spațiul aerian național.

Știre inițială

Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă a transmis, marţi dimineaţa, o alertă extremă de informare a populaţiei din zona de nord a judeţului Tulcea privind posibilitatea căderii unor obiecte din spaţiul aerian, pe o durată estimată de 90 de minute.

În mesajul transmis în jurul orei 7:30, autorităţile îndeamnă oamenii să îşi păstreze calmul şi să se protejeze în beciuri sau adăposturi de protecţie civilă. În lipsa unui adăpost, cetăţenii sunt sfătuiţi să rămână în interiorul casei, departe de geamuri şi de pereţii exteriori.

Alerta vine în contextul în care, în această dimineață, sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale a detectat o țintă aeriană la aproximativ 4 km est de Vâlcove, în proximitatea frontierei cu Ucraina. Două aeronave F-18 ale Forțelor Aeriene și Spațiale Spaniole, din Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu, au fost ridicate de la sol pentru monitorizarea situației.

Drone detectate de sistemele radar, luni seară

MApN a informat că luni seara, la ora 22:37, sistemul de supraveghere radar a detectat două ţinte aeriene la 25 de kilometri nord-vest de Insula Şerpilor, ce evoluau către frontiera României.

Și atunci, două aeronave F-18 ale Forţelor Aeriene şi Spaţiale Spaniole, din Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu, au fost ridicate de la sol pentru monitorizarea situaţiei, potrivit unui comunicat de presă.

Centrul Naţional Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă cu privire la instituirea măsurilor de alertare a populaţiei din nordul judeţului Tulcea. Un mesaj RO-ALERT a fost transmis la ora 22:55.

La ora 22:58, contactele au dispărut de pe radar, fiind raportate explozii pe partea ucraineană. Nu au fost detectate pătrunderi în spaţiul aerian naţional, a precizat MApN, potrivit Agerpres.

Dronă găsită, luni, în Vrancea

Incidentele cu drone au devenit „un obișnuit” pentru locuitorii aflați la granița cu Ucraina. Luni, 24 august, un nou incident a avut loc în județul Galați, după ce sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale a detectat, în jurul orei 6:00, semnale intermitente în spațiul aerian al Republicii Moldova, în zona Cahul. Unul dintre semnale a apărut ulterior în zona Târgu Bujor, județul Galați.

Pentru monitorizarea situației, două aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române, de la Baza 86 Aeriană Borcea, precum și un elicopter IAR-330 SOCAT au fost ridicate de la sol. Populația din zona vizată a fost avertizată printr-un mesaj RO-Alert transmis la ora 6:12.

Inițial, autoritățile nu au identificat urme de impact în zona Târgu Bujor - Matca. MApN a anunțat că elicopterul SOCAT care a survolat zona nu a descoperit fragmente sau alte elemente care să indice căderea unui obiect pe teritoriul național. Alerta aeriană a încetat la ora 8:52, iar cele două aeronave F-16 au revenit la Baza 86 Aeriană de la Borcea.

Ulterior însă, în aceeași zi, au fost descoperite elemente ale unei drone în curtea unei proprietăți din satul Ciușlea, comuna Garoafa, județul Vrancea. Drona fusese găsită într-un nuc, la aproximativ cinci metri de o locuință. Potrivit autorităților locale, martorii au relatat că în jurul orei 8:30 au auzit un vuiet puternic urmat de o bubuitură, iar proprietara gospodăriei a sesizat și un miros puternic de carburant. Drona a fost observată abia în jurul orei 13:00.

Zona din jurul gospodăriei, pe o rază de aproximativ 300 de metri, a fost izolată, iar locuitorii au fost evacuați preventiv pentru ca echipele de intervenție să poată verifica epava. La fața locului au intervenit pompieri, polițiști, reprezentanți ai MApN și SRI.

În urma verificărilor, Ministerul Apărării Naționale a anunțat că drona nu avea încărcătură explozivă.