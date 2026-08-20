Orașul din România în care oamenii sunt rugați să nu-și spele mașinile acasă, din cauza secetei. Germanii au riscat amenzi de 50.000 de euro pentru asta

Seceta impune măsuri de reducere a consumului de apă. Imagine cu rol ilustrativ: Pixabay

Un oraș din România anunță mai multe măsuri pentru reducerea consumului de apă, din cauza secetei.

Primăria Oradea a început să aplice mai multe măsuri pentru a reduce consumul de apă în spațiile publice, din cauza secetei. Deși alimentarea populației nu este deocamdată afectată, locuitorilor li se cere să evite risipa, potrivit ebihoreanul.

Potrivit sursei citate, seceta s-a acutizat în Bihor, iar la finalul săptămânii trecute, 33 de localități din județ aveau restricții la furnizarea apei potabile.

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Situația cea mai gravă ar fi în comunele Derna și Popești, unde râul Bistra a secat, iar oamenii au rămas fără apă la robinete. În Oradea însă oamenii au în continuare apă la robinet, fără program de furnizare și fără reduceri ale presiunii în rețea, deși consumul ar fi ajuns la niveluri record, iar nivelul Crișului Repede este mic.

Planul Primăriei Oradea pentru folosirea apei în perioadele cu deficit de apă

Pe 28 iulie, Primăria Oradea a aprobat un Plan de folosire a apei în perioadele cu deficit hidric, cu patru niveluri de intervenție.

În prezent, municipiul se află la Nivelul I - alertă preventivă, care se activează atunci când se reduc rezervele de apă, prognoza arată secetă ori consumul crește peste valorile normale. În această etapă, planul prevede reducerea voluntară a consumului și folosirea responsabilă a apei.

Ce restricții au fost impuse

Astfel, orădenilor le este interzisă utilizarea apei potabile la spălarea trotuarelor și a curților sau la umplerea piscinelor ori a bazinelor decorative fără sisteme de recirculare. În plus, oamenilor li se recomandă și limitarea udării spațiilor verzi, dar și spălarea mașinilor acasă. Totuși, potrivit presei locale, deocamdată nu există verificări, așa că este greu de spus dacă aceste interdicții chiar sunt respectate de oameni.

"În majoritatea zonelor publice au fost reduși timpii de udare, iar acolo unde condițiile din teren au permis, irigarea a fost sistată complet", a declarat Octavian Haragoș, purtătorul de cuvânt al Primăriei Oradea pentru ebihoreanul.

Nu vor fi irigate zonele de gazon cu iarbă mai rezistentă la secetă, dar se va uda în continuare cu apă din rețea gazonul dintre liniile de tramvai din oraș.

"Avem aproximativ 4 kilometri lungime de gazon între liniile de tramvai, care trebuie irigat, altfel în ziua următoare este tot ars", a declarat directorul OTL, Adrian Revnic.

Primăria Oradea a sistat și spălatul străzilor, cu excepția zonei centrale, unde se face la jumătate din frecvența obișnuită.

Excepții de la restricții

De la aceste restricții sunt exceptate mai multe parcuri din municipiu care au propriile foraje: parcurile Salca, Brătianu, 1 Decembrie, 22 Decembrie și Libertății.

Nu a fost oprită irigarea nici în alte zone publice în care amenajările au fost finanțate din bani europeni și sunt încă în perioada de monitorizare, spre exemplu parcurile Petőfi, Rectorului, Grigore Moisil, Ion Irimescu, Grădina Publică Urbană Europa.

Nu va fi restricționată nici funcționarea fântânilor publice deoarece potrivit reprezentanților Primăriei, acestea contribuie la răcorirea aerului în perioadele de caniculă.

Germanii au riscat amenzi de 50.000 de euro pentru spălarea mașinilor acasă

Dacă în România autoritățile s-au limitat la a transmite recomandări privind reducerea consumului de apă, în Germania seceta a impus măsuri extreme.

Din cauza secetei prelungite și a temperaturilor ridicate, autoritățile din Germania au anunțat restricții severe privind consumul de apă la sfârșitul lunii iulie. În München, unde locuiesc aproximativ 1,6 milioane de oameni, nerespectarea regulilor putea aduce amenzi de până la 50.000 de euro, inclusiv pentru cei care își spălau mașinile acasă. În plus, oamenilor li s-a spus să nu facă baie în cadă pe timpul zilei, ci să facă duș, iar atunci când se spală pe dinți să nu mai lase apa să curgă, să nu mai ude gazonul și să nu pompeze apă din lacuri, râuri și șanțuri. Vezi mai mult AICI.