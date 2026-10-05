Un susținător al lui Călin Georgescu a fost ridicat de jandarmi după ce a agresat jurnaliști. Operator România TV, amenințat cu moartea

Imagine cu Călin Georgescu. Sursa: Inquam Photos / George Călin

Din articol Călin Georgescu, arestat preventiv pentru 30 de zile

Un susținător al lui Călin Georgescu ar fi agresat jurnaliști ai România TV. Operatorul de cameră a fost audiat la Secția 10 și a depus o plângere.

Socrul lui Călin Georgescu a fost chemat la audieri la DIICOT, în calitate de martor, în cadrul dosarului de înșelăciune care îl vizează pe fostul candidat la prezidențiale. Procurorii încearcă să clarifice o tranzacție financiară în care apare numele tatălui Cristelei Georgescu. Anchetatorii vor să stabilească exact modul în care au circulat banii și motivul pentru care numele socrului politicianului apare în aceste tranzacții. Verificările au loc în contextul în care procurorii analizează traseul sumelor reclamate de omul de afaceri care a depus plângerea.

Totuși, lucrurile au degenerat. Unul dintre susținătorii lui Călin Georgescu a fost ridicat de jandarmi după ce a agresat jurnaliștii România TV. Operatorul de cameră a mers la secția 10 și a fost audiat în privința celor întâmplate. De asemenea, a depus o plângere penală pentru amenințare, potrivit informațiilor oferite de reporter. Operatorului i s-ar fi spus în timpul altercației că dacă va mai participa la proteste va fi omorât.

Călin Georgescu, arestat preventiv pentru 30 de zile

Procurorii vor să afle cum a fost făcută tranzacția și ce legătură a avut socrul lui Călin Georgescu cu transferul respectiv, mai ales că Georgescu susține că el nu a primit bani de la antreprenorul Răzvan Leu.

Călin Georgescu este acuzat de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave și constituire a unui grup infracțional organizat. Procurorii susțin că a făcut parte dintr-o grupare care l-ar fi înșelat pe omul de afaceri Răzvan Leu cu 1.1 milioane de euro.

Reamintim că fostul candidat la alegerile prezidenţialea fost arestat preventiv pentru 30 de zile, după ce Curtea de Apel Bucureşti a admis, marţi, 29 septembrie, contestaţia DIICOT.

Călin Georgescu a fost ridicat pe 21 septembrie de DIICOT, fiind demarate mai multe percheziții. În același dosar a fost ridicat și omul de afaceri Ionel Rusen, care ar fi fost implicat în strângerea de fonduri pentru campania lui Călin Georgescu la alegerile prezidențiale. O altă persoană vizată în anchetă ar fi cetățeanul italian Massimiliano Arena.