Răzvan Leu, primele declarații, după ridicarea lui Călin Georgescu. Chirieac: Dacă se dovedeşte acest lucru, avem un motiv credibil pentru care s-au anulat alegerile

Călin Georgescu, fost candidat la alegerile prezidențiale 2024. Inquam Photos / Octav Ganea

Răzvan Leu, omul de afaceri din Buzău care a formulat plângerea penală aflată la baza dosarului instrumentat de DIICOT în care este vizat Călin Georgescu, susține că a pierdut 1,1 milioane de euro, bani achitați drept garanție pentru obținerea unei finanțări externe de 6 milioane de euro care însă nu s-ar fi concretizat.

Declarația lui Răzvan Leu vine în contextul în care Călin Georgescu a fost ridicat luni dimineață de procurorii DIICOT într-un dosar care vizează constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave.

Într-o declarație publică, Răzvan Leu confirmă că el este persoana care a depus, în ianuarie 2024, plângerea penală aflată la baza anchetei DIICOT.

"Puțini dintre dumneavoastră mă cunosc. Sunt Răzvan Leu, om de afaceri din Buzău (..). Confirm că sunt persoana care a formulat, în ianuarie 2024, plângerea penală aflată la baza dosarului instrumentat de DIICOT. Am făcut acest demers dintr-un singur motiv: am pierdut peste un milion de euro, bani câștigați prin muncă, în urma promisiunii unei finanțări care nu s-a concretizat niciodată. Am încercat ani de zile să recuperez suma pe cale amiabilă, fără niciun rezultat", a transmis Răzvan Leu.

"Totul s-a dovedit a fi o escrocherie"

"L-am cunoscut pe Călin Georgescu în 2021, printr-o conjunctură întâmplătoare. Mi-au plăcut hotărârea, povestea și planurile sale. Asemenea mie, după cum ați văzut, milioane de români au avut încredere în Călin Georgescu”, a spus omul de afaceri.

"Am avut încredere deplină în Călin Georgescu și în ceea ce mi-a spus. Din păcate, totul s-a dovedit a fi o escrocherie, o păcăleală. Am fost înșelat cu suma de 1.100.000 euro, dată de mine ca avans pentru un împrumut extern de 6.000.000 euro, o linie de credit destinată unor investiții în afaceri”, a mai spus acesta.

"Călin Georgescu m-a asigurat că trebuie să am răbdare"

"Împrumutul ar fi trebuit acordat de o companie financiară recomandată și garantată de Călin Georgescu și de partenerii săi de afaceri, pe care presa i-a menționat deja. Suma de 1.100.000 euro, depusă de mine drept garanție, nu mi-a mai fost restituită niciodată, deși Călin Georgescu m-a asigurat că nu există probleme și că trebuie să am răbdare. Mai mult, mi-au fost transmise ordine de plată falsificate și alte documente care dovedeau că plata este pe cale să fie făcută", a mai punctat ", a mai punctat Răzvan Leu.

"Avea un plan politic de anvergură"

"Am avut încredere deplină în Călin Georgescu și în povestea sa. Totul părea să aibă sens și logică, iar acesta avea un plan politic de anvergură. Nu am niciun interes politic în această cauză. Este o chestiune strict de justiție și de recuperare a unui prejudiciu. Am încredere că DIICOT va face lumină în cazul Călin Georgescu și sper, de asemenea, ca eu și familia mea să ne recuperăm banii depuși drept garanție pentru împrumutul extern facilitat de Călin Georgescu și complicii săi", a transmis Răzvan Leu.

"Respect prezumția de nevinovăție a tuturor persoanelor implicate și nu voi face comentarii cu privire la probe, pentru a nu afecta ancheta. Pentru detalii juridice, vă rog să vă adresați avocatului meu", a mai transmis omul de afaceri.

Ce spune Bogdan Chirieac

Analistul Bogdan Chirieac a vorbit despre ridicarea lui Călin Georgescu de către DIICOT și banii pe care Răzvan Leu i-ar fi pierdut, la Realitatea Plus.

"Înţelegem că sunt surse apropiate anchetei care spun că inclusiv Constantin Hanț este vizat în acest dosar. Este totuși complicat de înțeles, pentru că sunt foarte multe încrengături, companii din care şi domnul Rusen şi-ar fi făcut parte şi de la care a pornit domnul Leu. De altfel, Călin Georgescu unde s-a dus pentru finanţare, unde a cerut ajutor? Sunt multe informaţii. Totuși, asta ne arată că s-au făcut nişte cercetări amănunțite în dosar până în acest moment. Corect?", l-a întrebat prezentatoarea emisiunii "Newsroom", de la Realitatea Plus, pe analistul politic Bogdan Chirieac.

"Eu știu, doamnă? De unde să știu eu? Eu constat un lucru: un cetăţean a făcut plângere la Parchet că a fost înşelat cu 1.100.000 de euro. În sensul în care a dat 1.100.000 de euro, trebuia să primească o finanţare de 6 milioane de euro şi n-a primit. Mai departe, Poliţia, Parchetul trebuie să îşi facă datoria, dacă se poate fără circ mediatic cum s-a întâmplat astăzi de dimineaţă în cazul lui Călin Georgescu", a punctat Bogdan Chirieac.

"Eu cred că esenţa acestui dosar - dacă el există - este una singură: motivul pentru care s-au anulat alegerile"

"Eu cred că esenţa acestui dosar - dacă el există - este una singură: motivul pentru care s-au anulat alegerile. Pentru că se vehiculează, în mediul de presă, că s-au descoperit banii ruseşti pe care i-a folosit Călin Georgescu în campania sa electorală. Dacă se dovedeşte acest lucru, avem un motiv credibil pentru care s-au anulat alegerile. Dacă nu se descoperă asta, este un caz de drept comun - o fi, nu o fi, vom vedea ce, cum, în ce fel şi aşa mai departe.

Adică nu este niciun caz pentru înşelăciune. Practic din 2021... Sunem în 2026. Nu știu dacă nu cumva s-au prescris faptele. Dar ideea este că asta s-a vehiculat. S-au anulat alegerile în 2024. Era Administrația Biden. Antony Blinken, ministrul de Externe american, a vorbit deschis, ne-a trimis scrisoare Deparamentul de Stat că ruşii au intervenit în campaniile electorale. Apoi au venit francezii, italienii, germanii şi ne-au spus, în inauarie, februarie, acelaşi lucru. În acelaşi timp, în februarie 2025, vicepreședintele american JD Vance, la Munchen, a spus că România nu trebuia să anuleze alegerile, că se dovedeşte slăbiciunea democraţiei şi aşa mai departe.

De atunci, de doi ani, aşteptăm să ne fie prezentate dovezile în care Rusia a intervenit în alegerile prezidențiale din România. Este cea mai mare pată din istoria democraţiei noastre. Nicio țară liberă nu a anulat alegerile. Că nu ne-a plăcut rezultatul... Nu ne-a plăcut. Nu îmi plăcea nici Călin Georgescu, nici doamna aceea de la USR - doamna Elena Lasconi - care nu era pregătită, din punctul meu de vedere, pentru o astfel de funcție. Cum nu e pregătit domnul Siegfried Mureşan pentru funcția de premier. Dar era voința poporului şi trebuia respectată. Dacă DIICOT găseşte bani ruseşti şi dovedeşte că i-a folosit Călin Georgescu, aunci avem un caz şi putem jusifica în faţa întregii lumi civilizate ce s-a întamplat. Dacă nu, e mult zgomot pentru nimic", a mai spus Bogdan Chirieac.

Într-o altă intervenție, tot la Realitatea Plus, analistul politic a punctat că "în sensul în care s-au întâmplat lucrurile, au început în acest dosar, Călin Georgescu este din nou victimizat".