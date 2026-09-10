Andrew și Tristan Tate rămân în detenție. Decizia unui judecător american: "Risc de fugă prin excelență"

Tristan Tate (stânga) și Andrew Tate (dreapta). Sursa Foto: Agerpres

Un judecător federal din Miami a respins cererea de eliberare pe cauțiune a fraților Andrew și Tristan Tate.

Frații Andrew și Tristan Tate vor rămâne în detenție în Statele Unite, după ce un judecător federal din Miami a respins solicitarea lor de eliberare pe cauțiune. Cei doi încearcă să împiedice extrădarea în Marea Britanie, unde sunt vizați într-un dosar care include acuzații de viol și trafic de persoane, relatează CNN.

Decizia a fost emisă miercuri de magistratul Lauren Louis, după audierea desfășurată pe 27 august și care a durat mai multe ore. Atunci, frații Tate au cerut să fie puși în libertate până la soluționarea procedurii de extrădare. Audierea a reprezentat și prima apariție publică a celor doi după luna iulie, când au fost încarcerați în celule separate la Centrul Federal de Detenție din Miami.

În motivarea hotărârii, judecătoarea Louis a apreciat că Andrew și Tristan Tate prezintă un risc ridicat de a părăsi jurisdicția. Ea i-a caracterizat drept "riscuri de fug prin excelență" și a susținut că probele existente indică "o capacitate excepțională de a părăsi jurisdicția", indiferent dacă averile și bunurile pe care frații le prezintă în mediul online sunt sau nu atât de importante pe cât pretind.

Magistratul a concluzionat că cei doi nu au demonstrat că nu reprezintă un pericol pentru comunitate sau că nu există riscul ca aceștia să fugă. Totodată, Andrew și Tristan Tate nu ar fi prezentat circumstanțe speciale care să justifice eliberarea lor.

"Nu au reușit să își îndeplinească obligația de a demonstra că nu prezintă un risc de fugă sau un pericol pentru comunitate și nici că există circumstanțe speciale care să justifice eliberarea lor", a scris Louis în decizia de miercuri.

Ce acuzații îi așteaptă în Marea Britanie

Andrew și Tristan Tate, foști practicanți de kickboxing și cetățeni atât americani, cât și britanici, au fost reținuți în Miami la sfârșitul lunii iulie. Ei se află în continuare în custodia autorităților americane, în timp ce instalația examinează solicitarea britanică privind extrădarea lor.

Dosarul din Marea Britanie vizează presupuse infracțiuni de viol și trafic de persoane, în legătură cu șapte presupuse victime. Potrivit procurorilor, Andrew Tate are 42 de capete de acuzare, în timp ce Tristan Tate este vizat de 17.

În cazul lui Andrew Tate există și acuzații suplimentare referitoare la presupusa producere sau distribuire de imagini indecente cu minori, precum și la deținerea unor materiale pornografice.

Până în prezent, niciunul dintre frații Tate nu a răspuns oficial acestor acuzații în fața unei instanțe. Cei doi au respins în mod repetat toate acuzațiile care le sunt aduse.

Avocatul lor din Statele Unite, Joe McBride, a declarat pentru CNN că urmează să discute cu clienții săi despre posibilitatea contestării deciziei judecătoarei Lauren Louis.

Într-o postare separată pe X, McBride a scris: "Mai întâi detenția. Dovezile mai târziu, poate".

Avocatul a criticat și modul în care se desfășoară procedura, susținând că frații Tate sunt puși în situația de a demonstra că nu reprezintă un risc.

"Toată povara din acea sală de judecată cade asupra lui Andrew și Tristan. Nimic din ea nu revine guvernului care vrea ca Andrew și Tristan să fie predați. Doi cetățeni americani, pe teritoriul american, obligați să demonstreze un fapt negativ într-un caz care nici măcar nu există încă pe hârtie", a punctat acesta.

McBride a afirmat pentru CNN că frații Tate ar putea ajunge chiar să prefere să fie judecați în Marea Britanie.

"Este posibil ca frații Tate să spună pur și simplu: "Știți ce? Ne-am săturat de sistemul american și am putea spune: haideți să mergem să luptăm în Anglia'".

Frații Tate au depus mărturie în fața judecătorului

Audierea din 27 august s-a desfășurat pe parcursul mai multor ore și a fost tensionată în anumite momente. La final, Lauren Louis nu a pronunțat atunci o hotărâre privind cauțiunea, iar Andrew și Tristan Tate au fost trimiși înapoi în detenție.

Cei doi au apărut în sala de judecată încătușați, purtând combinezoane de detenție de culoare bej. Au fost escortați de patru agenți ai US Marshals.

Apărarea a considerat "foarte neobișnuită" decizia fraților de a depune mărturie în propriul caz. Ambii au ales însă să vorbească în fața instanței.

"Vreau să lupt împotriva cazului care mi-a fost intentat și nu pot face asta dacă rămân aici", a declarat Tristan Tate în fața instanței. "Nu pot vorbi cu avocatul meu din România".

Problemele juridice din România

Situația din Statele Unite se adaugă problemelor juridice cu care frații Tate se confruntă de mai mulți ani în România.

La începutul lunii septembrie, procurorii români l-au trimis în judecată pe Andrew Tate pentru suspiciuni privind trafic de minori, spălare de bani, întreținerea de relații sexuale cu un minor și influențarea martorilor. Tristan Tate este acuzat de complicitate.

Potrivit documentelor transmise instanței din Miami de Biroul Procurorului SUA, aceste acuzații sunt legate de o investigație desfășurată de autoritățile române pe parcursul mai multor ani.

Frații Tate sunt anchetați penal în România încă din decembrie 2022, în dosare care includ acuzații privind traficul de persoane.

În fața instanței americane, procurorii au adus în discuție și numeroase postări ale celor doi de pe rețelele sociale. Potrivit acestora, mesaje în care frații se laudă cu averea și cu faptul că dețin mai multe pașapoarte ar reprezenta indicii privind capacitatea lor de a părăsi țara și de a evita autoritățile în cazul în care ar fi eliberați.

Apărarea a avut o altă interpretare. Avocații au susținut că acuzațiile britanice se referă la fapte vechi, care nu au dus până acum la condamnări. În plus, aceștia au afirmat că declarațiile lui Andrew și Tristan Tate despre averea lor au fost exagerate cu scopul promovării afacerilor online și al atragerii atenției publicului.

Reacția femeilor care îi acuză pe frații Tate

Matthew Jury, avocatul a patru femei din Marea Britanie care au deschis procese civile împotriva lui Andrew Tate, acuzându-l de viol și agresiuni, a reacționat după decizia judecătoriei din Miami.

"Frații Tate neagă că au comis fapte ilegale și au dreptul la un proces echitabil", a declarat Jury într-un comunicat pentru CNN. "Și femeile ale căror acuzații au așteptat ani de zile să fie audiate au dreptul la același lucru".

Un purtător de cuvânt al lui Andrew Tate declarase anterior pentru CNN că acesta "neagă categoric aceste acuzații, care nu au fost demonstrate și nici testate în instanță".

Marea Britanie trebuie să trimită cererea oficială de extrădare

Andrew și Tristan Tate au fost arestați în Miami pe 18 iulie de agenții US Marshal, după ce autoritățile britanice au solicitat emiterea unor mandate de arestare provizorie.

Arestarea reprezintă cea mai recentă etapă a unei serii de proceduri judiciare desfășurate de-a lungul anilor atât în Marea Britanie, cât și în România.

Autoritățile britanice au termen până la 16 septembrie pentru a transmite Departamentului de Stat al SUA solicitarea oficială de extrădare. Până în prezent, nu a fost stabilită data la care va avea loc audierea dedicată procedurii de extrădare.

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