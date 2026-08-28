Andrew și Tristan Tate rămân în arest în Miami. Procesul de extrădare în Marea Britanie avansează

Imagine cu Andrew (d) și Tristan Tate (s). Foto: Inquam Photos / Eduard Vinatoru

Frații Andrew și Tristan Tate rămân în arest în Miami, după ce judecătoarea federală nu a luat o decizie privind cererea lor de eliberare pe cauțiune.

Fraţii Andrew şi Tristan Tate rămân în arest în Miami, după ce judecătoarea federală Lauren Louis nu a soluţionat, joi, cererea lor de eliberare pe cauţiune. Între timp, procesul de extrădare solicitat de Regatul Unit pentru acuzaţii de trafic de persoane, printre altele, avansează, potrivit EFE, citat de Agerpres.

Audierea, care s-a prelungit timp de aproximativ opt ore, s-a încheiat fără ca magistrata Lauren Louis să anunţe o decizie privind eliberarea celor doi „influenceri” care sunt închişi într-un centru de detenţie federal din Miami din data de 18 iulie.

Deocamdată nu există o dată fixată nici pentru o nouă audiere privind extrădarea. Regatul Unit are termen până pe 16 septembrie pentru a trimite instanţei din Florida documentaţia care îi susţine cererea.

Aproximativ 60 de acuzații pentru frații Tate

Fraţii, care deţin dublă cetăţenie, britanică şi americană, sunt căutaţi de justiţia britanică pentru a răspunde în faţa a aproape 60 de acuzaţii legate de viol, trafic de persoane, exploatare sexuală şi infracţiuni legate de pornografie.

Andrew şi Tristan Tate, cunoscuţi pentru prezenţa lor în „manosferă” sau „machosferă”, au cerut să fie lăsaţi în libertate în timp ce procesul de extrădare avansează, iar avocaţii lor au contestat condiţiile de detenţie.

În timpul audierii, în jur de 30 de protestatari s-au adunat în faţa tribunalului în sprijinul fraţilor Tate, unii dintre ei având pancarte şi mesaje în favoarea eliberării lor.

Fani ai influencerilor de pe rețelele sociale Andrew și Tristan Tate fac flotări în fața Tribunalului Federal C. Clyde Atkins, în centrul orașului Miami, Florida, SUA, pe 27 august 2026.

O pancartă a unui susținător al fraților Tate pe care scrie „Eliberați-i pe frații Tate”

Avocatul lui Tristan Tate a spus că fiica sa mică, care suferă de autism, se prăbușește emoțional fără tatăl său: „Tristan Tate este un om bun, care are o fiică autistă ce nu poate înțelege de ce tati nu o mai vede”.

„Este devastată și suferă”, a adăugat apărătorul lui Tristan Tate.

???????? HEARTBREAKING: Tristan Tate’s lawyer REVEALS his young autistic daughter is collapsing without him. ????



“Tristan Tate is a good man with an autistic daughter who cannot understand why Daddy doesn’t see her anymore.”



“She’s heartbroken and she’s suffering.”???? pic.twitter.com/RcF4yyxXGO — Neo (@neoupdateshq) August 27, 2026

Andrew Tate nu deținea mașinile de lux afișate pe rețelele de socializare

Influencerul Andrew Tate s-ar fi folosit de imaginea unui stil de viață opulent pentru a atrage atenția și a genera venituri, susțin avocații săi. Aceștia au spus că mașinile de lux și iahtul prezentate frecvent pe rețelele de socializare nu îi aparțineau, ci erau închiriate.

Într-un document juridic depus la instanță, reprezentanții legali ai fraților au afirmat că modelul lor de afaceri „depinde de atenția online”.

„Caracterul scandalos al postărilor lor și al celor despre ei este esențial. Cu cât postarea este mai hiperbolică și mai ieșită din comun, cu atât este mai probabil să genereze vizualizări și aprecieri, ceea ce, la rândul său, generează venituri. Pe scurt, joacă un rol”, se arată în document.

Avocații susțin, de asemenea, că Andrew Tate a exagerat uneori și a folosit hiperbole pentru efect umoristic, fără intenția ca afirmațiile sale să fie luate în serios.

Documentul contestă afirmațiile guvernului potrivit cărora frații s-ar putea sustrage procedurilor judiciare, argumentând că aceștia s-au declarat „miliardari”, au pretins că dețin „mașini de lux, avioane private și un superiaht personalizat de 50 de milioane de dolari” și că au acces nelimitat la fonduri tradiționale, criptomonede și Bitcoin.

„Dar guvernul nu a demonstrat că aceste afirmații grandioase sunt adevărate”, adaugă avocații.

Iahtul menționat nu este deținut de frații Tate. Potrivit documentului depus de avocați, aceștia au fost plătiți pentru a-l promova. În ceea ce privește mașinile - inclusiv un Aston Martin și automobile Bugatti care au apărut în conținutul lor de pe rețelele sociale - avocații susțin că acestea erau închiriate.

„Frații Tate desfășoară mai multe afaceri prin care îi învață pe bărbați cum să câștige bani. Este în interesul lor să se prezinte pe rețelele sociale drept extrem de bogați”, se mai arată în document.