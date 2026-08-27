Inundațiile din Nepal și Tibet, cauzate de prăbușirea unui ghețar

Inundațiile devastatoare care au făcut cel puțin 165 de morți și sute de dispăruți în Nepal și Tibet au fost cauzate de prăbușirea unui ghețar, a anunțat U.S. Geological Survey (USGS), scrie AFP.

USGS a înregistrat un cutremur cu magnitudinea de 5,2 și a stabilit 'că acest eveniment seismic s-a datorat unei prăbușiri glaciare și unei viituri de noroi și grohotiș care au antrenat consecințe catastrofale în aval', a indicat instituția pe site-ul său de internet.

Inițial, presa de stat chineză a raportat o alunecare de teren de partea tibetană a graniței, în apropierea punctului de trecere a frontierei Gyirong, situat la o altitudine de 1.800 de metri, menționând 3 morți și 265 de dispăruți.

Printre persoanele raportate ca dispărute se află cetățeni din India, Australia, Țările de Jos, Africa de Sud, Regatul Unit și Malaysia. Autoritățile verifică în continuare informațiile împreună cu agențiile de turism, ghizii, forțele de securitate și administrațiile locale.

Ulterior, a fost lovit și Nepalul, viitura măturând valea râului Trishuli în districtul Nuwakot, la nord de Kathmandu, și cea a râului Bhotekoshi, la est de capitală, potrivit Agerpres