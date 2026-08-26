Petrișor Peiu clarifică pentru DC News „demisia“ de la șefia grupului AUR din Senat

Petrișor Peiu, deputat AUR. Sursa foto: Agerpres

Votul pe Legea ANI a declanșat tensiuni majore în AUR, după ce senatorii partidului au votat diferit față de linia sugerată de Petrișor Peiu. În timp ce legea a trecut de Senat cu sprijinul parlamentarilor AUR, liderul grupului a refuzat să voteze din motive de „onoare” și a spus ce se întâmplă cu poziția pe care o coupă.

Votul pe Legea ANI a provocat miercuri fricțiuni în AUR, iar Petrișor Peiu a avut o poziție discordantă față de decizia partidului condus de George Simion. Liderul grupului din Senat a precizat că nu le ordonă senatorilor AUR cum să voteze, ci fiecare votează cum vrea, deciziile fiind luate democratic.

Petrișor Peiu a precizat că atunci când Legea ANI a ajuns prima dată la Senat, pe 30 iulie, senatorii AUR au votat „împotrivă“, în pofida cererii sale. Ulterior, legea a ajuns la Camera Deputaților într-o nouă formă, iar deputații din AUR au votat „împotrivă“.

Astăzi, Legea ANI a trecut de votul final al Senatului, cu tot cu „amendamentul Fritz”, pe care Curtea Constituțională l-a declarat constituțional. Aceasta a fost votată inclusiv de senatorii AUR.

„Adevărul despre legea integrității incluzând amendamentul Fritz este următorul: pe 30 iulie, propunerea de lege a venit la Senat. Eu le-am propus colegilor de la AUR să VOTAM PENTRU LEGE, după ce în comisii noi susținuseram amendamentul Fritz. Colegii mei senatori AUR S-AU ABTINUT, în pofida cererii mele, ascultând o altă propunere. Evident că mulți au criticat AUR atunci.

După multe aventuri și după ocolul la CCR, legea a ajuns la Camera Deputaților în forma de acum. Deputații AUR au votat IMPOTRIVA , fără sa se consulte cu mine. Astăzi, legea urmează a se vota la Senat și două trusturi de presa mă acuză pe mine ca nu-i las pe senatorii AUR să voteze legea și că astfel trădez (Pe cine? Ce?)“, a scris Petrișor Peiu pe Facebook înainte de votul din Senat.

Liderul senatorilor AUR a anunțat de asemenea că nu va participa la vot și că face acest lucru din „onoare“.

„Onoarea de a nu vota azi ceea ce ai respins ieri. Sau măcar de a explica de ce ai făcut-o“, a transmis Petrișor Peiu.

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Petrișor Peiu clarifică pentru DC News „demisia“ de la șefia grupului AUR din Senat

Ulterior, în presă au apărut mai multe informații, fără a-l cita clar pe Petrișor Peiu, că acesta ar fi demisionat din funcția de lider al senatorilor AUR.

Într-un răspuns transmis DC News, miercuri seara, Petrișor Peiu precizează că funcția de lider al senatorilor AUR nu este una electivă, iar partidul va decide pe data de 1 septembrie cine va fi numit.

„Partidul decide pe 1 septembrie pe cine numește, eu nu sunt ales în acea funcție“, a spus Petrișor Peiu pentru DC News.

Legea integrității a fost adoptată de Senat, inclusiv cu „amendamentul Fritz”

Senatorii au votat miercuri noua Lege ANI, în care a fost păstrat amendamentul care îl lasă fără mandat pe Dominic Fritz. S-au înregistrat 106 de voturi „pentru“ şi 19 „împotrivă“, transmite Agerpres.

Dacă nu este contestată din nou la CCR, legea merge la promulgare la președintele Nicușor Dan, care, la rândul său, o poate întoarce în Parlament.

Senatorii au votat pentru aprobarea raportului de admitere a legii în forma adoptată după reexaminare de Camera Deputaţilor.

În forma adoptată de Camera Deputaţilor, deputaţii au adoptat mai multe amendamente, în acord cu CCR, între acestea unul susţinut de parlamentarii PSD, PNL, USR, UDMR şi din grupul minorităţilor, la recomandarea Agenţiei Naţionale de Integritate, pentru ca averile demnitarilor să fie din nou publice. În urma declaraţiilor de interese şi a celor de avere completate de demnitari, ANI va genera o fişă publică privind interesele financiare, care va fi completată de la 1 ianuarie 2027.