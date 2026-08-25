Partidele românești care fac parte din PPE și Renew, grupurile care cer blocarea fondurilor PNRR. Georgiana Teodorescu: „Așa se lucrează împotriva României”

Foto: Facebook Georgiana Teodorescu

Europarlamentara AUR Georgiana Teodorescu a reacționat, marți, la cererea PPE și Renew Europe de blocare a 770 de milioane de euro din PNRR și a explicat cum sunt luate astfel de poziții la nivelul grupurilor politice din Parlamentul European.

Grupurile PPE și Renew Europe au cerut Comisiei Europene să condiționeze plata a aproximativ 770 de milioane de euro din fondurile PNRR destinate României de renunțarea la modificările legislative privind Agenția Națională de Integritate (ANI), contestate în contextul așa-numitului „amendament Fritz”.

Europarlamentara AUR, Georgiana Teodorescu, a explicat cum sunt luate astfel de poziții la nivelul grupurilor politice din Parlamentul European și ce rol au, în acest proces, delegațiile din țările membre.

Georgiana Teodorescu: „Din PPE fac parte PNL și UDMR. Din Renew fac parte USR + Eugen Tomac, consilierul lui ND”

„Din Popularii Europeni fac parte PNL și UDMR. Din Renew fac parte USR + Eugen Tomac, consilierul lui ND (n.r. Nicușor Dan). Ați văzut pe vreunii din ăștia să se revolte public împotriva conducerii grupurilor din care fac parte? Nu, firește, și nici n-o sa vedeți.

Pentru că astfel de luări de poziții în Parlamentul European nu se iau fără a se discuta cu delegația țării respective. Ba chiar de multe ori, fix la cererea delegației naționale se iau. Ca să știți cum se lucrează împotriva României la Bruxelles de către europarlamentarii aleși de voi”, a spus eurodeputata Georgiana Teodorescu, într-o postare pe Facebook.

Demersul a fost formulat într-o scrisoare adresată președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, de președintele PPE, Manfred Weber, și lidera grupului Renew Europe, Valérie Hayer.

Cei doi oficiali europeni au invocat preocupări privind statul de drept, susținând că modificările legislative ar putea avea efectul îndepărtării din funcție a primarului Timișoarei, Dominic Fritz. Solicitarea vizează reținerea fondurilor până când România renunță la planurile de modificare a Legii ANI.

„Banii contribuabililor europeni nu trebuie să devină niciodată un cec în alb pentru jocuri de putere politică”, a declarat Valérie Hayer pentru Politco, în timp ce Manfred Weber a declarat că „dacă legislația este concepută pentru a elimina un adversar politic, iar fondurile UE sunt folosite ca pârghie pentru a o impune, aceasta nu mai este doar politică - este o problemă legată de statul de drept”.

Legea ANI și „amendamentul Fritz”

Precizăm că legea ANI reprezintă una dintre reformele necesare pentru accesarea banilor rămași din PNRR, proiectul fiind asociat cu un jalon în valoare de 770 de milioane de euro. În forma adoptată de Parlament, un amendament prevede încetarea mandatului persoanelor aflate în situația reglementată de acesta, categorie în care se încadrează și primarul Timișoarei, Dominic Fritz.

După controversele generate de amendament, sesizările privind legea ANI au ajuns la Curtea Constituțională. CCR a declarat constituțional „amendamentul Fritz”, decizie luată pe 17 august. Potrivit motivării publicate ulterior, Curtea a apreciat că prevederea nu încalcă Constituția, iar aplicarea ei este legată de consecințele unei constatări definitive privind integritatea unui ales local.

Decizia CCR vizează însă nu doar cazul lui Dominic Fritz. Peste 120 de persoane sunt vizate de „amendamentul Fritz”, iar prevederea poate produce efecte asupra celor care au fost declarați definitiv în conflict de interese sau incompatibilitate și se află în situația prevăzută de noua reglementare.

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