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Scandalul „amendamentului Fritz” ajunge la banii din PNRR. Daniel Zamfir, despre solicitarea PPE și Renew: Așa ceva este fără precedent!

Iulia Horovei Autor: Iulia Horovei
Data publicării: 25 Aug 2026
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Daniel Zamfir Foto: Crișan Andreescu

Senatorul Daniel Zamfir a spus, la DCNews, că solicitarea PPE și Renew Europe privind blocarea celor 770 de milioane de euro din PNRR va avea succes, în contextul disputei legate de „amendamentul Fritz”.

„Pleacă Fritz acasă? De ce se agață de scaun?”, l-a întrebat Anca Murgoci, redactor-șef DCNews, pe senatorul Daniel Zamfir, invitat la interviurile DCNews.

„Amendamentul Fritz”. Daniel Zamfir: „De ce vreți să-l mai țineți pe Fritz încă doi ani primar?!”

„'Amendamentul Fritz', așa cum îl denumește presa, îl vizează pe Fritz, pentru că e persoana cu cea mai mare notorietate, dar vizează o speță - și anume: toți aleșii locali care au fost găsiți în stare de conflicte de interese sau incompatibilitate trebuie să-și termine mandatul. Este și o decizie a Înaltei Curți de Casație și Justiție. Te-am găsit în conflict de interese? Pleci acasă! Ca orice alt parlamentar, spre exemplu - dacă e găsit în conflict de interese, se întrunește Biroul Permanent și stabilește că trebuie să plece acasă. Așa trebuie să se întâmple cu toți aleșii locali - și sunt vreo 122 în situația asta - ne spune ANI (Agenția Națională de Integritate): aleșii locali asupra cărora s-a pronunțat definitiv și irevocabil instanța de judecată trebuie să li se înceteze mandatul; spune explicit instanța de judecată.

Acum, interpretarea absolut abuzivă a USR-ului, care spune că da, e în incompatibilitate, dar să-l lăsăm să-și termine mandatul și după aceea, să nu poată candida trei ani... Ce logică are?! Nici nu trebuie să fii jurist ca să conștientizezi că, atunci când s-a dat încetarea mandatului, acest lucru trebuie să se petreacă din momentul din care s-a constatat că ești incompatibil”, a declarat senatorul Daniel Zamfir, în exclusivitate pentru DCNews.

Cum să mai stai doi ani?! De ce vreți să-l mai țineți pe Fritz încă doi ani primar?!”, l-a întrebat Daniel Zamfir pe analistul politic Bogdan Chirieac, care i-a răspuns ironic senatorului PSD: „Ca să nu vă facem pe plac”.

Iar Daniel Zamfir a replicat: „Aia e adevărat. Am înțeles. Apreciez întotdeauna sinceritatea dvs”.

Daniel Zamfir despre cererea PPE și Renew privind banii României din PNRR: „Cred că va avea succes”

Grupurile politice din Parlamentul European PPE și Renew au cerut Comisiei Europene să rețină 770 de milioane de euro din fondurile UE destinate României din PNRR, pe fondul controverselor privind modificarea Legii ANI și a așa-numitului „amendament Fritz”, despre care cele două grupuri susțin că ar putea afecta mandatul primarului Timișoarei.

Bogdan Chirieac l-a întrebat pe Daniel Zamfir despre posibilitatea blocării sumei de 770 de milioane de euro din PNRR, în urma solicitării PPE și Renew Europe, iar senatorul PSD a răspuns că se așteaptă ca solicitarea să aibă succes.

Eu cred că va avea succes. USR-iștii vor ca România să nu mai primească banii ăștia, pentru că grupul Renew Europe și PPE au cerut Ursulei von der Leyen ca României să i se blocheze banii ăștia, pentru că am îndrăznit, noi, România, să votăm o lege după Constituția României, CCR a stabilit că ceea ce am votat noi este perfect constituțional... Uite că vine PPE și Renew și spune: 'Lăsați voi cu Parlamentul vostru și cu ce stabilește CCR. Vă spunem noi că ăla cu Fritz nu-i bine și Fritz trebuie să rămână'. Așa ceva este fără precedent!

Doamna Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene, nu cred că se gândește vreo secundă să interfereze cu instituțiile românești, adică să stabilească sau să dicteze ce trebuie să facă instituțiile românești. Parlamentul României a decis într-un fel, CCR a stabilit că ceea ce a decis Parlamentul este constituțional. Acum mi-e greu să-mi imaginez că-și permite Ursula von der Leyen să dea dispoziții României cum să facă și că trebuie să facă”, a declarat Daniel Zamfir, la DCNews.

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Comentarii (2)

Mihai1   •   25 August 2026   •   15:19

@Observator - exemplul tau e gresit! Fritz A FOST SANCTIONAT CU PIERDEREA MANDATULUI DE CATRE INSTANTA! Doar ca el a zis ca nu vrea sa piarda mandataul ASTA dar ca ar vrea eventual sa piarda un potential alt mandat, undeva in viitor!
In exemplul tau EXACT ce zici tu cere Fritz! A ramas repetent in clasa a 5-a dar pentru ca ii place mult clasa a sasea zice ca mai bine repta clasa a 7-a!
CCR ZICE CORECT: trebuie sa piarda mandatul IN CARE A GRESIT nu sa piarda un alt mandat in care poate nu a facut nimic gresit! Ai inteles?

Observator   •   25 August 2026   •   15:01

Nu mor nici de dragul USR-ului și nici de al lui Fritz dar ca să mă lași repetent în clasa a VII-a că nu mi-ai încheiat media la muzică în clasa a VI-a...
Ori ați votat o lege fără să o citiți, așa cum este regula, de fapt, ori sunt probleme pe la unele mansarde unde este temperatura prea mare.
????

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