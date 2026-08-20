Ciprian Ciucu rămâne sub control judiciar. Tribunalul București i-a respins contestația

Ciprian Ciucu / Sursa foto: Agerpres

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, rămâne sub control judiciar pentru încă 60 de zile, până la 15 octombrie. Tribunalul București a respins contestația edilului și cererea de eliminare a interdicției de a părăsi România și a obligației de a nu lua legătura cu anumite persoane în dosarul în care este cercetat pentru luare de mită.

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, rămâne sub control judiciar pentru următoarele 60 de zile, el având şi interdicţia de a părăsi România în dosarul în care este cercetat penal pentru luare de mită, a decis joi Tribunalul Bucureşti.

Ciucu a fost plasat sub control judiciar de DNA în luna iunie, măsură prelungită recent de procurori cu încă două luni, până pe 15 octombrie.

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Tribunalul București a menținut controlul judiciar pentru Ciprian Ciucu

Primarul general a atacat decizia la Tribunal, iar în subsidiar a solicitat judecătorilor să i se permită să plece din România şi să ia legătura cu anumite persoane, printre care primarul Sectorului 6 şi cu un angajat de la Direcţia de Urbanism, însă cererea sa a fost respinsă ca nefondată.

"Judecătorul de drepturi şi libertăţi a respins, ca nefondată, plângerea formulată de inculpatul CC, cercetat pentru săvârşirea infracţiunii de luare de mită, împotriva ordonanţei din data de 12.08.2026, emisă în dosarul de urmărire penală nr. 317/2/P/2025 al Direcţiei Naţionale Anticorupţie - Secţia de combatere a infracţiunilor asimilate infracţiunilor de corupţie, prin care s-a dispus prelungirea măsurii preventive a controlului judiciar pe o perioadă de 60 de zile, de la 17.08.2026 până la 15.10.2026, inclusiv. De asemenea, au fost respinse, ca nefondate, cererile inculpatului CC având ca obiect modificarea conţinutului măsurii preventive a controlului judiciar, în sensul eliminării următoarelor obligaţii: de a nu depăşi limita teritorială a României decât cu încuviinţarea prealabilă a procurorului; de a nu lua legătura cu anumite persoane", a anunţat Tribunalul Bucureşti.

"În primul rând, dacă nu aş face acest gest (contestarea controlului judiciar - n.r.), m-aş recunoaşte vinovat şi, pentru că eu trebuie să îmi apăr drepturile şi libertăţile, am ales să fac acest gest şi la nivel simbolic. Deci, voi face de fiecare dată acest gest şi voi contesta controlul judiciar. (...) Este vorba, se ştie, despre unul dintre oamenii de la Direcţia de Urbanism, despre primarul Sectorului 6, ceea ce e ciudat, pentru că ar trebui să pot să iau legătura cel puţin cu primarul Sectorului 6, dar pentru că dânsul n-a fost audiat nu pot face acest lucru", declara Ciucu în urmă cu două zile.

De ce este cercetat Ciprian Ciucu pentru luare de mită

Ciprian Ciucu este acuzat că, în timpul campaniei electorale din noiembrie - decembrie 2025, a primit de la doi oameni de afaceri foloase necuvenite constând în servicii de publicitate şi consultanţă electorală în schimbul eliberării unei autorizaţii şi a unui certificat de urbanism pentru un proiect imobiliar.