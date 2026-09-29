Nicușor Dan, cu o zi înainte de votul în Parlament a Guvernului Mureșan: „E momentul ca această criză politică să se încheie”

Președintele Nicușor Dan le-a cerut partidelor politice, marți, să încheie criza politică și să pună interesul național pe primul loc.
Cu o zi înainte ca Guvernul Mureșan să ceară votul de încredere al Parlamentului, președintele Nicușor Dan a declarat, marți, „că este momentul ca această criză politică să se încheie” și le-a cerut partidelor să „privească la interesul național”.
Nicușor Dan: „E momentul ca partidele să privească la interesul național”. Președintele respinge varianta alegerilor anticipate
„E momentul ca această criză politică să se încheie. E momentul ca partidele să privească dincolo de gardurile de partid, să privească la interesul național. Alegerile anticipate nu sunt o soluție, ci dimpotrivă - ar fi o continuare a instabilității și a neîncrederii - și a cetățenilor români, și a piețelor financiare.
Indiferent de ce se va întâmpla, România își va păstra traiectoria financiară. Există consens politic pe chestiunea asta”, a declarat, marți, președintele Nicușor Dan, care participă la evenimentul de lansare a volumului „REGINA - in honorem arhitectei României Mari”, cu ocazia împlinirii a 100 de ani de la vizita istorică a Reginei Maria în Statele Unite ale Americii și Canada, la Muzeul Național Cotroceni.
Audierile miniștrilor propuși de premierul desemnat Sigefried Mureșan continuă, marți, în Parlament. Luni, 28 septembrie, a avut loc prima rundă de audieri, doar doi miniștri dintre cei șase propuși primind aviz favorabil.
Siegfried Mureșan și-a prezentat programul de guvernare și lista miniștrilor, sâmbătă, 26 septembrie.
Lista completă a miniștrilor propuși de Siegfried Mureșan
- Ministrul Afacerilor Interne și viceprim-ministru: Mircea Abrudean (PNL)
- Ministrul Apărării Naționale și viceprim-ministru: Radu Miruță (USR)
- Ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale și viceprim-ministru: Tánczos Barna (UDMR)
- Ministrul Justiției: Andrea Chiș (independentă)
- Ministrul Finanțelor: Alexandru Nazare (PNL)
- Ministrul Afacerilor Externe: Oana Țoiu (USR)
- Ministrul Sănătății: Oana Gheorghiu (PNL)
- Ministrul Transporturilor și Infrastructurii: Cătălin Drulă (USR)
- Ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației: Cseke Attila (UDMR)
- Ministrul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale: Raluca Turcan (PNL)
- Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene: Dragoș Pîslaru (PNL)
- Ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului: Irineu Darău (USR)
- Ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor: Diana Buzoianu (USR)
- Ministrul Energiei: Sebastian Burduja (PNL)
- Ministrul Culturii: Bulcsú Koppány Ötvös (UDMR)
- Ministrul Educației și Cercetării: Mihai Dimian (PNL)
- Secretar general al Guvernului, cu rang de ministru: Dan Reșitnec (USR)