Nicușor Dan, cu o zi înainte de votul în Parlament a Guvernului Mureșan: „E momentul ca această criză politică să se încheie”

Președintele Nicușor Dan, la Muzeul Național Cotroceni, 29 septembrie 2026. Sursa foto: Bogdan Bolojan, DCNews

Președintele Nicușor Dan le-a cerut partidelor politice, marți, să încheie criza politică și să pună interesul național pe primul loc.

Cu o zi înainte ca Guvernul Mureșan să ceară votul de încredere al Parlamentului, președintele Nicușor Dan a declarat, marți, „că este momentul ca această criză politică să se încheie” și le-a cerut partidelor să „privească la interesul național”.

Nicușor Dan: „E momentul ca partidele să privească la interesul național”. Președintele respinge varianta alegerilor anticipate

„E momentul ca această criză politică să se încheie. E momentul ca partidele să privească dincolo de gardurile de partid, să privească la interesul național. Alegerile anticipate nu sunt o soluție, ci dimpotrivă - ar fi o continuare a instabilității și a neîncrederii - și a cetățenilor români, și a piețelor financiare.

Indiferent de ce se va întâmpla, România își va păstra traiectoria financiară. Există consens politic pe chestiunea asta”, a declarat, marți, președintele Nicușor Dan, care participă la evenimentul de lansare a volumului „REGINA - in honorem arhitectei României Mari”, cu ocazia împlinirii a 100 de ani de la vizita istorică a Reginei Maria în Statele Unite ale Americii și Canada, la Muzeul Național Cotroceni.

Audierile miniștrilor propuși de premierul desemnat Sigefried Mureșan continuă, marți, în Parlament. Luni, 28 septembrie, a avut loc prima rundă de audieri, doar doi miniștri dintre cei șase propuși primind aviz favorabil.

Siegfried Mureșan și-a prezentat programul de guvernare și lista miniștrilor, sâmbătă, 26 septembrie.

Lista completă a miniștrilor propuși de Siegfried Mureșan