Guvernul Mureșan, la votul de învestitură miercuri, de la ora 13:00

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Birourile permanente reunite ale Senatului şi Camerei Deputaţilor au decis când va avea loc votul de învestitură al Guvernului Mureşan.

Birourile permanente reunite au decis, sâmbătă, că şedinţa plenului reunit pentru învestirea Cabinetului Siegfried Mureşan este programată miercuri la ora 13:00. Audierile miniştrilor propuşi în comisiile permanente se vor desfăşura luni, între orele 14:00 şi 20:00, şi marţi, între orele 10:00 şi 20:00. Repartizarea pe comisii şi programul detaliat al audierilor vor fi publicate pe site-ul Camerei Deputaţilor.

Procedura dezbaterilor

În plenul reunit, la votul de învestitură, candidatului desemnat la funcţia de premier i se rezervă 30 de minute, pe care le utilizează la începutul şi la sfârşitul dezbaterilor.

Grupurilor parlamentare din Cameră şi Senat li se alocă timpul maxim corespunzător numărului membrilor lor, luându-se în calcul câte 5 secunde pentru fiecare parlamentar, la care se adaugă, cu acelaşi calcul, deputaţii şi senatorii neafiliaţi.

Astfel, PSD are alocate 11 minute, AUR - 8 minute, PNL - 7, USR - 5, UDMR - 3, Grupul parlamentar Uniţi pentru România - 1 minut, Grupul parlamentar al minorităţilor naţionale - 1, SOS România - 1, PACE - Întâi România - 1, senatori şi deputaţi neafiliaţi - 2 minute.

Premierul desemnat Siegfried Mureşan a depus sâmbătă, la Parlament, programul de guvernare şi lista miniştrilor propuşi.

Mureşan: Dacă PSD nu va vota acest guvern, criza politică se va adânci

Premierul desemnat Siegfried Mureşan a afirmat, sâmbătă, că dacă PSD nu va vota acest guvern, atunci criza politică se va adânci şi se va deschide calea alegerilor anticipate care pot fi convocate la orice moment de către preşedintele României.

Mureşan a arătat că aşteaptă cu "nerăbdare" să aibă o "discuţie serioasă, aşezată" cu conducerea Partidului Social Democrat.