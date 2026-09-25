Ce au discutat Nicușor Dan și Siegfried Mureșan la Cotroceni. Când vrea premierul desemnat votul de învestitură

Siegfried Mureșan, europarlamentar și varianta PNL-USR-UDMR pentru funcția de premier. Sursa foto: Agerpres

Întâlnirea dintre Nicușor Dan și premierul desemnat Siegfried Mureșan s-a încheiat la Palatul Cotroceni.

Potrivit surselor România TV, întâlnirea dintre Nicușor Dan și Siegfried Mureșan s-a terminat. Conform surselor, în cadrul acestei întâlniri, premierul desemnat i-a prezentat șefului statului programul de guvernare, dar și lista de miniștri.

Președintele l-ar fi întrebat direct pe Siegfried Mureșan dacă a reușit să strângă acea majoritate, în condițiile în care a avut mai multe zile la dispoziție pentru a negocia cu formațiunile politice și cu reprezentanții lor. Executivul are nevoie de 233 de voturi, astfel încât să treacă de Parlament. Coaliția PNL-USR-UDMR nu are suficiente voturi pentru învestire, fiind astfel nevoită să negocieze cu restul parlamentarilor.

În replică, premierul desemnat i-a transmis președintelui Dan că va merge până la capăt. Siegfried Mureșan vrea ca luni să aibă loc audierile miniștrilor în Parlament, iar cel târziu marți să avem și un vot de învestitură.

Guvernul Mureșan: Apar noi nume pe lista miniștrilor. Cabinetul va fi votat marți în Parlament

PNL, USR și UDMR, posibil și Minoritățile Naționale susțin Guvernul Mureșan, unul pe termen scurt, ce va fi axat pe deblocarea economică a țării. Discuții se poartă și cu PSD, dar comunicatorii social-democrați au, deocamdată, un singur mesaj ferm: decizia este cea deja luată, Cabinetul lui Siegfried Mureșan nu va trece cu voturile PSD.

Negocierile pentru formarea noului guvern au început oricum cu stângul, după ce Ilie Bolojan, Dominic Fritz și Kelemen Hunor nu au ajuns la un acord privind împărțirea ministerelor, potrivit surselor România TV. Miza principală este Ministerul Justiției, dorit atât de USR, cât și de UDMR, iar schimbul de replici dintre Fritz și Hunor a tensionat discuțiile.Kelemen Hunor, președintele UDMR, și-ar fi arătat indignarea, iar acum maghiarii refuză propunerile pentru a prelua ministere mici precum cel al Agriculturii sau al Mediului.

Între timp, posibila lista de miniștri a Guvernului Mureșan se completează cu noi nume. La structura Cabinetului publicată inițial de DCNews:

Siegfried Mureșan - premier

Dominic Fritz - vicepremier

Cristian Ghinea - ministru al Fondurilor Europene

Oana Gheorghiu - vicepremier și ministru al Sănătății

Robert Sighiartău - ministru de Interne

Alexandru Nazare - ministru al Finanțelor

Radu Miruță - ministru al Apărării

Luca Niculescu - ministru de Externe

Raluca Turcan - ministru al Educației

Ludovic Orban - ministru al Transporturilor

Se adaugă noi posibile nume de miniștri, vehiculate în media, pe surse:

Stelian Ion- ministru al Justiției

Cătălin Drulă/ Horațiu Cosma- ministru al Transporturilor/ Alternativă la Ludovic Orban

Cseke Attila - ministru al Dezvoltării

Dragoș Pîslaru - ministru al Fondurilor Europene/ Alternativă la Cristian Ghinea

Dan Barna/ Oana Țoiu- ministru al Afacerilor Externe/ Alternativă la Luca Niculescu

Mircea Abrudean/ Florin Roman - ministru de Interne/ Alternativă la Robert Sighiartău

Siegfried Mureșan a declarat că va avea trei vicepremieri, toți cu portofoliu.

"Dacă ei vor conduce România, oamenii să se pregătească"

Despre lista inițială de posibili miniștri, Victor Ponta, fost premier al României, spunea, la RomâniaTV: ”Dacă ei trec, vor conduce România în continuare, așa cum a condus-o și domnul Bolojan. Oamenii să se pregătească pentru inflație, pentru pensii blocate, pentru salarii, pentru taxe mai mari sau, imediat după ce e respins de către Parlament Guvernul Siegfried Mureșan, eu sunt convins că domnul Nicușor Dan va face o altă nominalizare - nu știu dacă va fi Sorin Grindeanu sau Alexandru Nazare. Următorul prim-ministru desemnat va face un guvern care, ușor, ușor, va scoate România din criză”.

Fostul premier Victor Ponta îl critică dur pe Siegfried Mureșan, după o săptămână de la desemnarea acestuia pentru funcția de prim-ministru de către președintele Nicușor Dan. Ponta acuză lipsa unui program clar de guvernare, a listei miniștrilor și a unor negocieri productive cu partidele parlamentare și susține că întârzierea procesului de formare a noului guvern ar putea avea deja efecte grave asupra economiei. Într-o postare pe pagina sa de Facebook, Victor Ponta spune că are "dreptul" să compare și să critice, pentru că a fost "în această situație", făcând referire la momentul în care el fusese desemnat premier de către Traian Băsescu, în anul 2012.

Precizăm că Nicușor Dan l-a desemnat pe Siegfried Mureșan premier în data de 17 septembrie, iar decretul a fost publicat în Monitorul Oficial, luni, 21 septembrie.

"O situație fără precedent în istoria politică a României"

"Ce blestem pe țara asta! O situație fără precedent în istoria politică a României! Cât de mare este prețul pe care o să-l plătim? S-a împlinit o săptămână de la desemnarea lui Siegfried Mureșan drept candidat la funcția de prim-ministru. Și, deocamdată, nu avem nimic!

Nu știu dacă este bătaie de joc, imbecilitate pură, iresponsabilitate sau un joc politic atât de cinic, încât ne depășește capacitatea de înțelegere. Dar e clar că, după mai bine de o săptămână, nu avem nimic: nici lista miniștrilor, nici program de guvernare, nici solicitarea votului în Parlament! Nici măcar o întâlnire cu PSD, UPR sau cu alte grupuri parlamentare ale căror voturi sunt matematic necesare pentru învestirea Guvernului!", a scris Victor Ponta pe pagina sa de Facebook.

Cu fiecare zi pierdută astfel, din motive absolut inexplicabile, nota de plată crește

Victor Ponta subliniază faptul că Siegfried Mureșan a avut trei luni să-și pregătească programul de guvernare și echipa de miniștri deoarece PNL, USR și UDMR și-au anunțat propunerea de premier în persoana sa încă din luna iunie.

"În această săptămână, leul a scăzut și mai mult față de euro; dobânzile plătite de România pentru împrumuturi au crescut; la fel și prețurile la benzină, motorină, energie electrică, gaze, alimente și medicamente! Siegfried Mureșan a fost anunțat de PNL și USR drept candidat la funcția de prim-ministru pe 26 iunie. A avut trei luni să-și pregătească programul de guvernare și echipa de miniștri. Și totuși, la o săptămână de la desemnare, nu vedem nimic concret!

Am dreptul să compar și să critic, pentru că am fost în această situație! Deși eram în opoziție - nu la guvernare de aproape șapte ani, cum sunt PNL și Siegfried Mureșan - am primit mandatul de la președintele Traian Băsescu vineri seara, pe 27 mai, și am prezentat Cabinetul și programul lunea următoare, după patru zile! Cu fiecare zi pierdută astfel, din motive absolut inexplicabile, nota de plată crește! Ce blestem pe România!", a mai scris Victor Ponta.

Vineri, 25 septembrie, PNL, USR și UDMR intră din nou în ședințe. Prima ședință va fi la UDMR, de la ora 12:00, la 14:00 se reunesc liberalii, iar liderii USR, la ora 16:00 pentru a discuta despre viitorul Executiv.

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