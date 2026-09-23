Leul se depreciază în fața euro și a dolarului. Gramul de aur se scumpește

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Leul s-a depreciat miercuri în raport cu principalele valute, în timp ce România se pregătește pentru o nouă evaluare a ratingului suveran din partea agenției S&P.

Moneda naţională s-a depreciat miercuri, în raport cu euro, care a fost calculat de Banca Naţională a României (BNR) la 5,2788 lei, în urcare cu 1,41 de bani (+0,27%) faţă de cotaţia precedentă, de 5,2647 lei.

De asemenea, leul a pierdut teren în faţa dolarului american, care a fost cotat la 4,6265 lei, în creştere cu 3,31 de bani (+0,72%), comparativ cu marţi, când s-a situat la 4,5934 lei.

Moneda naţională s-a depreciat şi în raport cu francul elveţian, până la valoarea de 5,6205 lei, în creştere cu 1,2 bani (+0,21%), faţă de 5,6085 lei, în şedinţa anterioară.

Gramul de aur s-a scumpit, miercuri, şi a ajuns la 641,4000 lei, de la 638,3962 lei, cu o zi în urmă, potrivit Agerpres.

România, în așteptarea evaluării S&P

România se află, în aceste zile, înaintea unei noi evaluări S&P, programată pentru 2 octombrie. Agenția menține în prezent ratingul suveran al României la „BBB-/A-3”, cu perspectivă negativă, ceea ce înseamnă că țara este încă în categoria recomandată investițiilor, dar există riscul unei retrogradări la categoria „junk”.

S&P a indicat că principalele riscuri țin de derapaje de la consolidarea fiscală și de efectele unei eventuale încetiniri economice, iar reprezentanții agenției urmează să aibă discuții la București cu oficialii români înaintea evaluării.

Pe de altă parte, blocajul politic se menține, deși premierul desemnat Siegfried Mureșan și cele trei partide care îl susțin au decis că vor cere Parlamentului votul de încredere pentru învestire.