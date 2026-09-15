Pragul sărăciei în Bulgaria crește la 443 de euro. România are un prag diferit

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Pragul sărăciei în Bulgaria va fi majorat la 443 de euro pe lună de la 1 ianuarie 2027. 21,2% de bulgari au venituri sub acest nivel critic.

Guvernul, sindicatele și patronatele din Bulgaria au decis noul prag al sărăciei pentru 2027. Acesta va fi cu 13,4%, respectiv cu 52,37 euro, mai mare față de cel din 2026, scrie Novinite.

În Bulgaria, pragul sărăciei influențează sprijinul acordat mai multor categorii de persoane vulnerabile

Noua valoare va genera majorarea mai multor ajutoare, forme de sprijin social, a spus ministrul Muncii și Politicii Sociale, Natalia Efremova. „Noua valoare a pragului sărăciei are un impact pozitiv asupra ajustării diferitelor tipuri de prestații sociale”, a zist Efremova.

În Bulgaria, de pragul sărăciei depind și alocațiile lunare destinate prevenirii separării copiilor de familie și reintegrării acestora, dar și sprijinul oferit copiilor crescuți de rude, persoane apropiate ori familii de plasament.

De asemenea, de pragul sărăciei depind ajutoarele pentru persoanele cu dizabilități, pensia socială pentru vârstnici și ajutorul pentru încălzire.

Totodată, pragul sărăciei influențează și cuantumul ajutoarelor acordate persoanelor aflate în situații de urgență după dezastre naturale.

Nevoie de bani în plus pentru a acoperi majorările

Ministerul Muncii și Politicii Sociale va avea nevoie de încă aproape 94 milioane de euro în bugetul pentru anul 2027, astfel încât să se acopere creșterea plăților sociale generate de noul prag. Potrivit datelor Eurostat citate în cadrul reuniunii, aproximativ 1,37 milioane de persoane din Bulgaria, adică 21,2% din populația țării, au venituri sub pragul sărăciei.

Natalia Efremova estimează însă că proporția populației aflate în acest caz va scădea. „Comparativ cu anul precedent, ponderea populației care trăiește în sărăcie va scădea cu 0,5 puncte procentuale”, a zis ministrul Muncii.

Valoarea aprobată de autorități a pragului de sărăcie este mai mică decât cea cerută de sindicate

Plamen Dimitrov, președintele Confederației Sindicatelor Independente (cea mai mare confederație sindicală din Bulgaria), afirmă că pragul ar trebui pus la 467 de euro. „Pragul sărăciei ar trebui să fie de 467 de euro”, a zis Dimitrov, în urma reuniunii dintre reprezentanții Guvernului, sindicatelor și patronatelor.

Și alți reprezentanți ai sindicatelor au solicitat măsuri mai ferme pentru diminuarea sărăciei.

Comparație România - Bulgaria

În comparație, în România, ultimele date disponibile indică faptul că pragul sărăciei relative a fost de 24.435 de lei pe an pentru o persoană în anul 2025. Este echivalentul a aproximativ 2.036 de lei pe lună, conform INS. Aproape 3,47 milioane de persoane, reprezentând 18,4% din populație, aveau venituri sub acest prag.

În 2025, pragul național al sărăciei în Bulgaria a fost de 866,67 leva pe lună pentru fiecare membru al gospodăriei, potrivit institutului național de statistică bulgar.

Metodologii diferite

În comparație cu Bulgaria, unde pragul pentru anul 2027 este decis în avans și este utilizat pentru a calcula mai multe ajutoare sociale, în România pragul sărăciei relative este calculat având în vedere veniturile populației. Valoarea pentru anul 2026 va putea fi analizată de Institutul Național de Statistică, doar după încheierea anului și centralizarea datelor necesare.

De subliniat faptul că atunci când comparăm praguril de sărăcie dintre cele două țări trebuie să ținem cont de mai multe aspecte, printre care următoarele: pragul sărăciei exprimat în moneda națională și nivelul sărăciei măsurat printr-un indicator comparabil între țări.

Bulgaria are un prag național al sărăciei exprimat în leva, iar România are un prag național exprimat în lei. Aceste sume nu pot fi comparate direct fără a face conversie valutară. Mai mult, trebuie ținut cont de puterea de cumpărare.

Proporție mai mare de persoane expuse riscului de sărăcie în Bulgaria, potrivit Eurostat

De menționat că datele Eurostat pentru anul 2024 arată că Bulgaria avea o proporție mai mare de persoane expuse riscului de sărăcie ori excluziune socială decât România.

De subliniat faptul că atunci când comparăm praguril de sărăcie dintre cele două țări trebuie să ținem cont de mai multe aspecte, printre care următoarele: pragul sărăciei exprimat în moneda națională și nivelul sărăciei măsurat printr-un indicator comparabil între țări.

Dacă ne referim la rata riscului de sărăcie, în 2025 Bulgaria a avut 21,2%, iar România 18,4%, conform datelor Eurostat, dar pragurile de sărăcie exprimate în bani nu pot fi comparate direct fără a aplica aceeași metodologie.

Pe plan global, un raport UNICEF arată un fapt alarmant. Peste 23 de milioane de copii riscă să ajungă în sărăcie din cauza efectelor economice ale războiului din Iran.