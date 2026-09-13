Schimbări în conducerea Allianz-Țiriac. Noi directori în aria tehnică și de contabilitate

Aurel Badea părăsește Allianz-Țiriac, după 33 de ani în companie

În echipa de conducere a Allianz-Țiriac vor avea loc schimbări după ce Aurel Badea va părăsi firma, la sfârșitul lunii decembrie. Badea își va încheia activitatea după aproape 33 de ani în companie, Adriana Matache va prelua coordonarea ariei tehnice, iar Andrei Rubeli se va alătura Allianz-Țiriac ca CFO.

Începând cu 31 decembrie 2026, Aurel Badea își va încheia activitatea în cadrul Allianz-Țiriac, după aproape 33 de ani petrecuți în companie. De-a lungul carierei sale, acesta a avut un rol esențial în dezvoltarea ariilor de actuariat și underwriting și a făcut parte din echipa executivă a companiei, inclusiv în calitate de Director General Adjunct (Deputy CEO).

În cursul lunii noiembrie 2026, Adriana Matache, în prezent Director Direcția Financiar-Contabilitate (Chief Financial Officer - CFO) și Director General Adjunct (Deputy CEO), va prelua responsabilitățile aferente coordonării ariei tehnice, păstrându-și rolul de Director General Adjunct (Deputy CEO).

Adriana face parte din echipa Allianz-Țiriac de peste nouă ani și a avut o contribuție importantă la consolidarea performanței financiare și la dezvoltarea companiei. În noul său rol, va coordona activitățile de product management, underwriting și actuariat, contribuind la dezvoltarea în continuare a strategiei tehnice a companiei.

De asemenea, Andrei Rubeli se va alătura Allianz-Țiriac în cursul lunii noiembrie 2026, urmând să preia responsabilitățile de Director Direcția Financiar-Contabilitate (Chief Financial Officer - CFO). Cu peste 16 ani de experiență în industria asigurărilor, acumulată în roluri din domeniile financiar, pricing și actuariat, Andrei Rubeli aduce o expertiză solidă în coordonarea unor funcții esențiale pentru dezvoltarea și performanța organizațiilor din sectorul asigurărilor.

„Aceste schimbări reflectă preocuparea constantă a Allianz-Țiriac pentru continuitatea leadershipului și dezvoltarea organizației pe termen lung. Îi sunt recunoscător lui Aurel Badea pentru contribuția sa remarcabilă la construirea și dezvoltarea companiei de-a lungul ultimelor trei decenii. În același timp, experiența și cunoașterea aprofundată a businessului pe care Adriana Matache le-a acumulat în cadrul organizației, alături de expertiza și energia aduse de Andrei Rubeli, ne oferă încredere că vom continua să dezvoltăm Allianz-Țiriac în aceeași direcție solidă și în următorii ani”, a declarat Virgil Șoncutean, CEO Allianz-Țiriac.

Allianz-Țiriac este parte a grupului german Allianz, unul dintre cei mai mari furnizori de servicii financiare și asigurări. În cei 30 de ani de activitate, Allianz-Țiriac a contribuit cu 20 miliarde de euro la economia României. Aportul total în economie al Allianz-Țiriac echivalează cu 0,6% din PIB-ul României în perioada analizată și s-ar putea concretiza în până la 80 de spitale moderne, 2.000 de școli noi, 2.000 de kilometri de autostradă sau 130.000 de locuințe sociale.