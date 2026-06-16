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Cine şi cum se poate pensiona mai devreme în România

Florin Răvdan Autor: Florin Răvdan
Data publicării: 16 Iun 2026
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Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Pensionarea anticipată permite ieşirea din câmpul muncii cu 5 ani mai devreme, însă trebuie îndeplinită o condiţie esenţială.

Astfel, pensionarea anticipată poate fi solicitată de persoanele care mai au cel mult 5 ani înainte de împlinirea vârstei standard de pensionare, dar care au realizat complet stagiul de cotizare. Acesta este de 35 de ani minimum, astfel că vârsta persoanei care solicită pensionarea anticipată nu este suficientă. 

De asemenea, persoanele care au avut pauze în activitate, perioade fără contract de muncă, ani în care au lucrat fără să contribuie sau perioade care nu se iau în calcul la pensia anticipată, pot avea surprize. Condiţiile pensionării anticipate nu sunt îndeplinite, în astfel de context. 

Pe scurt, pensia anticipată nu înseamnă „am muncit destul și vreau să ies mai repede”, ci „am realizat stagiul complet cerut de lege și mai am cel mult 5 ani până la vârsta standard de pensionare”.

Un detaliu important este că pensia anticipată vine cu diminuare. Această diminuare se aplică în funcție de numărul de luni cu care persoana se pensionează mai devreme și de perioada de stagiu de cotizare realizată peste stagiul complet.

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pensionare anticipata
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