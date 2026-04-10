Sfat financiar de la omul din vârful celei mai mari bănci americane: Ce să nu faci niciodată vinerea

”Nu lua niciodată decizii mari vinerea” spune Jamie Dimon, după 20 de ani în fruntea JPMorgan, cea mai mare bancă americană.

Vă gândiți să luați o decizie importantă la sfârșitul unei săptămâni lungi? CEO-ul JPMorgan spune că este o idee proastă. În cadrul unui interviu pentru Newsmakers, Jamie Dimon a împărtășit această perspectivă, întrebat ce și-ar fi dorit să știe mai devreme în viață. ”A lua decizii mari vinerea, când ești obosit, este o idee foarte proastă”, a spus Dimon, conform Business Insider.

El afirmă că, sub presiunea timpului, un CEO poate să se ”grăbească să ia o decizie din cauza apropierii sfârșitului săptămânii, ceea ce poate însemna lipsa tuturor informațiilor pentru a lua decizia corectă sau lipsa timpului pentru a consulta persoanele potrivite”.

Jamie Dimon a vorbit și despre disciplina emoțională: ”Furia nu ajută”.

CEO JPMorgan mai spune că a fost crescut să ”aibă un scop în viață, să trateze pe toată lumea bine, să facă tot ce poate, să lase lumea un loc mai bun” și ”asta nu s-a schimbat”. Dimon a mai precizat că ideea de scop poate lua multe forme, de la afaceri și politică până la viața de zi cu zi.