Sfat financiar de la omul din vârful celei mai mari bănci americane: Ce să nu faci niciodată vinerea

”Nu lua niciodată decizii mari vinerea” spune Jamie Dimon, după 20 de ani în fruntea JPMorgan, cea mai mare bancă americană.
Vă gândiți să luați o decizie importantă la sfârșitul unei săptămâni lungi? CEO-ul JPMorgan spune că este o idee proastă. În cadrul unui interviu pentru Newsmakers, Jamie Dimon a împărtășit această perspectivă, întrebat ce și-ar fi dorit să știe mai devreme în viață. ”A lua decizii mari vinerea, când ești obosit, este o idee foarte proastă”, a spus Dimon, conform Business Insider.
El afirmă că, sub presiunea timpului, un CEO poate să se ”grăbească să ia o decizie din cauza apropierii sfârșitului săptămânii, ceea ce poate însemna lipsa tuturor informațiilor pentru a lua decizia corectă sau lipsa timpului pentru a consulta persoanele potrivite”.
Jamie Dimon a vorbit și despre disciplina emoțională: ”Furia nu ajută”.
CEO JPMorgan mai spune că a fost crescut să ”aibă un scop în viață, să trateze pe toată lumea bine, să facă tot ce poate, să lase lumea un loc mai bun” și ”asta nu s-a schimbat”. Dimon a mai precizat că ideea de scop poate lua multe forme, de la afaceri și politică până la viața de zi cu zi.
Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News