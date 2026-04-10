DCNews Economie Sfat financiar de la omul din vârful celei mai mari bănci americane: Ce să nu faci niciodată vinerea
Data actualizării: 10:45 10 Apr 2026 | Data publicării: 10:01 10 Apr 2026

Sfat financiar de la omul din vârful celei mai mari bănci americane: Ce să nu faci niciodată vinerea
Autor: Roxana Neagu

bani lei bancnote Sursa foto: Agerpres / bani

Jamie Dimon, CEO-ul JPMorgan, cea mai mare bancă americană, vine cu un sfat financiar important legat de ziua de vineri. 

”Nu lua niciodată decizii mari vinerea” spune Jamie Dimon, după 20 de ani în fruntea JPMorgan, cea mai mare bancă americană. 

Vă gândiți să luați o decizie importantă la sfârșitul unei săptămâni lungi? CEO-ul JPMorgan spune că este o idee proastă. În cadrul unui interviu pentru Newsmakers, Jamie Dimon a împărtășit această perspectivă, întrebat ce și-ar fi dorit să știe mai devreme în viață. ”A lua decizii mari vinerea, când ești obosit, este o idee foarte proastă”, a spus Dimon, conform Business Insider.

Citește și: EXCLUSIV Cum să economisești bani în perioade dificile financiar. Adrian Asoltanie, metode prin care să-ți scazi cheltuielile cu mii de lei 

El afirmă că, sub presiunea timpului, un CEO poate să se ”grăbească să ia o decizie din cauza apropierii sfârșitului săptămânii, ceea ce poate însemna lipsa tuturor informațiilor pentru a lua decizia corectă sau lipsa timpului pentru a consulta persoanele potrivite”. 

Jamie Dimon a vorbit și despre disciplina emoțională: ”Furia nu ajută”. 

CEO JPMorgan mai spune că a fost crescut să ”aibă un scop în viață, să trateze pe toată lumea bine, să facă tot ce poate, să lase lumea un loc mai bun” și ”asta nu s-a schimbat”. Dimon a mai precizat că ideea de scop poate lua multe forme, de la afaceri și politică până la viața de zi cu zi. 

Cele mai noi știri
Publicat acum 13 minute
Prognoza meteo de Paști 2026. Vremea actualizată de ANM
Publicat acum 18 minute
Încă o zi liberă plătită pentru români. Proiect de lege pentru o nouă sărbătoare legală - 10 mai
Publicat acum 21 minute
Ce nu făcea niciodată Mircea Lucescu. Gigi Becali: Nu îl interesa. Asta am sesizat
Publicat acum 1 ora si 18 minute
Sfat financiar de la omul din vârful celei mai mari bănci americane: Ce să nu faci niciodată vinerea
Publicat acum 1 ora si 20 minute
Ce nu se face în Vinerea Mare
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 3 ore si 29 minute
Horoscop 10 aprilie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 5 ore si 5 minute
BANCUL ZILEI: Momentul de sinceritate
Publicat acum 2 ore si 41 minute
Băiat de 14 ani, din Iași, olimpic la religie, împins la sinucidere de o persoană cunoscută într-un joc. ”Nivelul 10 era sinuciderea”
Publicat acum 11 ore si 9 minute
Sindicatul Europol, acuzat că sabotează Poliția Română
Publicat acum 2 ore si 46 minute
Război în Orientul Mijlociu / ZIUA 42: Trump acuză Iranul: „Nu acesta este acordul pe care l-am încheiat!” / Alertă antiaeriană în tot Israelul
 
ce trebuie sa faca statul ca sa nu mai saboteze privatul plan de tara la cheie Ce trebuie să facă statul ca să nu mai saboteze privatul. Plan de țară, la cheie

de Val Vâlcu

realpolitik pierde europa fiindca sta de o parte in razboiul din golf Realpolitik: pierde Europa fiindcă stă de-o parte în războiul din Golf?

de Val Vâlcu

solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close