Subcategorii în Economie

Data actualizării: 15:21 06 Apr 2026 | Data publicării: 14:55 06 Apr 2026

EXCLUSIV Cum să economisești bani în perioade dificile financiar. Adrian Asoltanie, metode prin care să-ți scazi cheltuielile cu mii de lei
Autor: Iulia Horovei

portofel gol fara bani Foto: Pixabay/ Portofel gol

Fiecare persoană ar trebui să-și optimizeze cheltuielile, spune consultantul financiar Adrian Asoltanie, explicând care sunt cele mai bune metode prin care să economisești în această perioadă dificilă din punct de vedere financiar.

Adrian Asoltanie, antreprenor cu aproape 20 de ani de experiență, consultant financiar și trainer pe educație financiară, a explicat care sunt cele mai bune variante de a economisi în această perioadă plină de incertitudini. 

Sfaturi pentru economii în perioade dificile

„Dacă se schimbă contextul, trebuie să se schimbe și comportamentul. Din punctul meu de vedere, intrăm într-o etapă în care oamenii ar trebui să aibă foarte mare grijă de cheltuielile pe care le fac. Ar trebui să-și facă un buget, să-și optimizeze cheltuielile, să identifice risipa, să vadă unde se împrăștie banii”, a spus Adrian Asoltanie, în exclusivitate pentru DCNews.

Un alt sfat al acestuia pentru economisiri sigure este optimizarea furnizorilor: „Să schimbi furnizorii pe care îi ai: cel de curent, de internet, de telefon. Acestea sunt mișcări foarte simple, pe care le poți face pe toate, într-o zi. Și eliberezi, și de acolo, câteva sute sau mii de lei pe an”.

Nevoia unei surse de venit alternative

Adrian Asoltanie a explicat, totodată, că găsirea unei noi surse de venit, atât pentru angajați, cât și pentru antreprenori, reprezintă o variantă extrem de necesară în contextul economic actual.

„Eu mai recomand în contextul acesta, în care se vorbește din ce în ce mai des despre disponibilizări, tăieri, reduceri și la privat, și la stat, este construirea încă unei surse de venit, ca oamenii să aibă încă un 'picior financiar' - așa cum îi zic eu -, pentru că veniturile scad în această perioadă, indiferent dacă ești angajat.

Nu mai e chiar așa de sigur nici din poziția de angajat, nici măcar pe la stat. Nici măcar IT-ist. Sunt domenii, care, până acum un an, erau vedete, toată lumea visa să lucreze pe acolo, iar acum suntem într-un context în care IT-iștii trimit CV-uri timp de șase luni și nu le răspunde nimeni. Atunci, construirea încă unei surse de venit e foarte importantă în acest context.

De asemenea, și antreprenorii vor observa o scădere a veniturilor și o scădere a profitabilității. Deci e absolut necesară o schimbare de comportament”, a mai adăugat Adrian Asoltanie.

Sfaturi pentru cei cu credite ipotecare

Specialistul a venit și cu o serie de sfaturi pentru cei care au credite ipotecare.

„Cei care au credite, ipotecare mai ales, ar trebui să și le optimizeze, adică să-și refinanțeze sau renegocieze creditele ipotecare. Și, în felul acesta, să-și scadă dobânzile de la 8,5-9%, cât e în momentul acesta IRCC plus marja băncii, la 4,7-4,9%.

Astfel, îți eliberezi câteva sute de lei din fiecare rată lunară, ceea ce înseamnă câteva mii de lei într-un an. Un alt plus al refinanțării sau renegocierii este că, în următorii trei ani, ai rata fixă. Și stai liniștit că nu mai crește, oscilează. E un factor foarte important”, a mai spus el pentru DCNews.

