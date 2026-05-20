Prețurile explodează în România: Inflația depășește de aproape trei ori media europeană. Ultimele date de la INS
Data publicării: 20 Mai 2026

Prețurile explodează în România: Inflația depășește de aproape trei ori media europeană. Ultimele date de la INS
Autor: Loredana Iriciuc

Prețurile explodează în România Inflația depășește de aproape trei ori media europeană. Ultimele date de la INS / FOTO ILUSTRATIV: magnific.com @Wavebreak Media
Rata anuală a inflației în Uniunea Europeană a urcat în aprilie la 3,2%, față de 2,8% în martie, potrivit datelor publicate miercuri de Eurostat. Evoluția arată o accelerare a creșterii prețurilor la nivelul blocului comunitar.

România se menține pe prima poziție în UE în privința scumpirilor. Inflația anuală a ajuns la 9,5%, în creștere față de 9% în luna martie.

La polul opus, cele mai mici valori au fost în Suedia, cu 0,5%, Danemarca, cu 1,2%, și Cehia, cu 2,1%. La celălalt capăt al clasamentului, după România, se află Bulgaria cu 6% și Croația cu 5,4%.

Evoluții diferite în statele membre

Față de luna martie 2026, inflația a scăzut în doar cinci state membre, a rămas neschimbată într-o țară și a crescut în 21 de state, inclusiv în România.

În zona euro, rata anuală a inflației a urcat la 3% în aprilie, de la 2,6% în martie. Cele mai mari presiuni asupra prețurilor au venit din servicii, urmate de energie și alimente.

Ce arată datele pentru România

Institutul Național de Statistică a publicat anterior o creștere a inflației anuale până la 10,71% în aprilie, față de 9,87% în martie. Scumpirile au fost resimțite în toate categoriile principale de consum.

„Indicele preţurilor de consum în luna aprilie 2026 comparativ cu luna martie 2026 a fost 100,84%. Rata inflaţiei de la începutul anului (aprilie 2026 comparativ cu decembrie 2025) a fost 3,1%. Rata anuală a inflaţiei în luna aprilie 2026 comparativ cu luna aprilie 2025 a fost 10,7%. Rata medie a modificării preţurilor de consum în ultimele 12 luni (mai 2025 - aprilie 2026) faţă de precedentele 12 luni (mai 2024 - aprilie 2025) a fost 9,0%”, se arată în comunicatul INS, citat de Agerpres.

„Potrivit sursei citate, indicele armonizat al preţurilor de consum în luna aprilie 2026 comparativ cu luna martie 2026 a fost 100,73%. Rata anuală a inflaţiei în luna aprilie 2026 comparativ cu luna aprilie 2025 calculată pe baza indicelui armonizat al preţurilor de consum (IAPC) a fost 9,5%. Rata medie a modificării preţurilor de consum în ultimele 12 luni (mai 2025 - aprilie 2026) faţă de precedentele 12 luni (mai 2024 - aprilie 2025) determinată pe baza IAPC a fost 8,0%”.

Prognoza BNR 

Banca Națională a României a revizuit în creștere prognoza de inflație pentru finalul anului 2026, la 5,5%, față de 3,9% anterior. Pentru 2027, estimarea indică un nivel de 2,9%.

„S-a amplificat ideea că Banca Naţională prognozează creşterea inflaţiei, când, de fapt, fraza următoare era clară: inflaţia scade la jumătate, de la aproape 11% la aproximativ 5%. Faptul că va creşte în mai şi iunie cu 0,1 - 0,3 puncte procentuale s-a amplificat la nivelul societăţii. Va creşte până prin iulie, probabil până la 11%, dar creşterile sunt mici, pentru că apoi, în iulie, august şi septembrie, vom avea deja o inflaţie de aproximativ 6%, iar spre sfârşitul anului, 5% şi ceva”, a declarat Mugur Isărescu, într-o conferinţă de presă.

El a mai spus că estimările depind de evoluțiile economice și de contextul geopolitic.

„Este posibil ca şi în Europa inflaţia să crească, nu neapărat la 5,5%. În sfârşit, s-ar putea să nu mai fim în toamnă campioni la inflaţie. Ne dorim acest lucru, dar nu depinde numai de noi”, a transmis guvernatorul BNR, Mugur Isărescu.

