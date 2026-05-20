Daniel Fenechiu (PNL), reacție pentru DC NEWS, la guvernul de criză propus de Kelemen Hunor: În spatele propunerii se ascunde o altă intenție

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a venit cu propunerea unui Guvern care să funcționeze 2-3 săptămâni pentru a trece proiectele importante pentru România. DC NEWS l-a contactat pe Daniel Fenechiu pentru afla dacă PNL ar putea accepta o astfel de soluție.

Deși inițial acesta a lansat ipoteza că în spatele propunerii unui astfel de guvern care să funcționeze câteva săptămâni, s-ar afla intenția identificării unei soluții de guvernare pe termen lung, ulterior Daniel Fenechiu a spus că PNL nu s-ar angaja într-un astfel de guvern dacă din el va face parte și PSD, afirmând că nu înțelege de ce am avea nevoie de un guvern de criză când deja avem unul, chiar dacă acesta are atribuții limitate pentru că a fost demis prin moțiune de cenzură.

Daniel Fenechiu, PNL: Sunt argumente care pe termen scurt pot funcționa

"E greu de dat un răspuns așa la rece. Într-un context în care nu par să existe niște soluții pe termen mediu și lung în raport de poziționare publică a partidelor, se încearcă diverse soluții, cum ar fi: guvern tehnocrat, guvern de urgență pe scurtă durată, un guvern pentru PNRR. În esență, argumentele aduse pentru acest tip de guvern sunt argumente care pe termen scurt pot funcționa.

În spatele propunerii, însă, eu cred că se ascunde o dorință, o intenție, o speculație, care să genereze o funcționare mai lungă. Adică în momentul în care reușești să convingi anumite partide care au o poziție clară de a nu colabora unul cu altul, de a nu face guvern cu nu știu cine, în momentul în care reușești să crezi un guvern și pentru 2-3 săptămâni, urmărești o premisă și pentru viitor. Deci cred că în spatele acestor propuneri de guvern de scurtă durată se ascunde o dorință de a depăși o anumită dificultate momentană", ne-a spus Daniel Fenechiu.

Ulterior, acesta a amintit faptul că PNL a anunțat deja că dacă din noul guvern face parte și PSD, PNL trece în opoziție.

"În ceea ce privești PNL, noi avem niște decizii statutare, nu foarte multe, dar foarte consecvente și anume ca să nu participăm la un guvern împreună cu PSD, deci asta înseamnă că dacă PSD-ul va fi la guvernare, noi vom fi în opoziție", a amintit Fenechiu.

Fenechiu: PNL niciodată nu va vota împotriva unui proiect de care Românie are nevoie pentru PNRR, SAFE, OCDE sau pentru reașezarea deficitului bugetar

Doinița Manic, DC NEWS: "Deci nici măcar dintr-un guvern de criză de 2-3 săptămâni PNL nu ar accepta să facă parte dacă e și PSD?".

"Nu. Dar eu nu înțeleg de ce am nevoie de un guvern de criză când am un guvern în momentul de față, chiar și în varianta de guvern demis prin moțiune. Pentru că dacă la nivel politic, președintele să zicem, sau altcineva, își dorește ca să susțină proiectele legislative, eu cred că se poate face, nu văd de ce nu s-ar putea să se facă o înțelegere parlamentară ca proiectele esențiale pentru PNRR, pentru OCDE, pentru SAFE, să fie trecute în procedură de urgență și cu sprijinul grupurilor forțelor care se declară pro-europene, adică dvs. nu vă imaginați că în ipoteza în care PNL intră în opoziție, își va schimba valorile.

Adică PNL niciodată nu va vota împotriva unui proiect de care Românie are nevoie pentru PNRR, SAFE, OCDE sau pentru reașezarea deficitului bugetar. Deci aici cred că e vorba despre consecvență și de responsabilitate. În ceea ce privește PNL, eu vă asigur că noi vom susține toate măsurile pro-europene, pro-NATO, pro-OCDE, pro-SAFE, pro-PNRR și în rest îl lăsăm pe președintele țării să își desfășoare atribuțiile constituționale și să identifice o soluție pe care să o propună în vederea deblocării crizei politice.

Eu cred, așa cum au spus colegii mei la consultările de la Cotroceni, dar și în spațiul public, în momentul în care s-a creat o majoritate pentru dărâmarea Guvernului Bolojan, cei care au generat această majoritate trebuie să aibă și soluția, că așa se întâmplă în politică, adică sunt niște reguli care în general trebuie respectate”, a mai spus Daniel Fenechiu.