€ 5.2105
|
$ 4.4771
|

Subcategorii în Politica

DCNews TV
Curs valutar: € 5.2105
|
$ 4.4771
 
DCNews Politica „Ilie Bolojan se pregătește pentru alegerile prezidențiale din 2030”. Culisele unei candidaturi ratate în trecut
Data publicării: 18 Mai 2026

„Ilie Bolojan se pregătește pentru alegerile prezidențiale din 2030”. Culisele unei candidaturi ratate în trecut
Autor: Anca Murgoci

Ilie Bolojan / agerpres Ilie Bolojan / agerpres
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News
Urmărește-ne pe Google News

„Ilie Bolojan se pregătește să candideze la alegerile prezidențiale!”

Aceasta este părerea lui Sorin Grindeanu.

Sorin Grindeanu a spus că Ilie Bolojan își pregătește deja candidatura la alegerile prezidențiale din 2030 și că actualul blocaj politic ar avea legătură directă cu aceste ambiții.

Invitat la Antena 1, liderul PSD a afirmat că Ilie Bolojan și-ar fi dorit să candideze și la alegerile prezidențiale de anul trecut, însă nu a avut susținerea necesară în interiorul coaliției.

Sorin Grindeanu consideră că actualele tensiuni și dificultăți privind formarea unui guvern sunt influențate de calcule politice pe termen lung și de intenția lui Ilie Bolojan de a-și construi profilul pentru o viitoare candidatură prezidențială.

În același timp, Sorin Grindeanu i-a transmis lui Ilie Bolojan că prioritatea clasei politice ar trebui să fie stabilitatea guvernamentală și formarea rapidă a unui Executiv.

Cum ar fi ratat șansa candidaturii data trecută

„Domnul Ilie Bolojan se află în campanie prezidențială. Domnia sa asta face, asta urmărește. Eu cred că de aceea există acest blocaj în momentul de față. Pe domnia sa îl interesează anul 2030. De fapt, l-a interesat și anul trecut să candideze la alegerile prezidențiale. Și asta nu v-o spun eu, ci pot să v-o confirme și liderii fostei coaliții - Ciucă și Ciolacu - , în cadrul căreia a încercat până în ultimul moment să fie candidatul la prezidențiale.

Evident că își dorește acest lucru și că asta joacă în acest moment.  Sunt mai multe persoane care pot confirma acest lucru, printre care mă aflu și eu. Pot vorbi doar în numele meu și vă spun că până în ultimul moment și-a dorit să candideze.

Dar asta ține deja de trecut. Nu a putut să candideze neavând susținere. Ceea ce își dorește acum, atât el, cât și echipa din spatele său, este candidatura la următoarele alegeri prezidențiale.

Îl anunț însă că mai sunt patru ani până la alegerile prezidențiale. Dacă vrea să candideze, și vrea, despre asta este vorba în aceste zile, atunci nu ar trebui să blocheze situația politică din România și formarea rapidă a unui guvern. Domnia sa vrea să își clădească imaginea pentru a candida peste patru ani”, a zis Sorin Grindeanu la Antena 1.

NOTIFICARE PRIVIND TRANSPARENȚA

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii (1)

Ion Ionescu   •   18 Mai 2026   •   20:03

Ha, ha, ha, cea mai bună glumiță pe ziua de azi. Spuneți-mi măcar un fost prim ministru din cei vreo 23 sau 24 de până acum care să-și fi continuat cariera politică la nivel înalt după ce a fost înlăturat din post. Nici măcar Grindeanu nu se poate lăuda cu o carieră politică strălucită după episodul din 2017. el nu a mai candidat pentru o funcție electivă Așadar, la plimbare Bolojane! Mai degrabă ipochimenul candidează la cel mai slab prim ministru postdecembrist. Probabil că la acest capitol chiar ocupă locul 1.

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 4 minute
Ana Maria Bărbosu ar putea participa la JO2028, chiar dacă suspendarea ei devine definitivă
Publicat acum 5 minute
5 remedii casnice care NU funcționează pentru a scăpa de gândacii de bucătărie din casă, potrivit experților
Publicat acum 1 ora si 17 minute
E.S. Darryl Nirenberg, întâlnire cu Lia Olguța Vasilescu și președintele CJ Dolj, Dorin Cosmin Vasile
Publicat acum 1 ora si 17 minute
Un Opel a fost înregistrat în Belgia de radar cu... 700 km/h
Publicat acum 1 ora si 29 minute
Sunt deja trei victime, printre care pompieri. INCENDIU la un depozit din Bragadiru! / UPDATE
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 11 ore si 10 minute
Sondaj de ultimă oră: Schimbarea majoră privind intenția de vot a românilor. Partidul care urcă pe locul 2 - FOTO
Publicat acum 7 ore si 10 minute
Explozie urmată de incendiu la o unitate militară din Botoșani: Doi militari au suferit arsuri. MApN, noi informații - UPDATE
Publicat acum 11 ore si 24 minute
Sorin Grindeanu, declarații de ultimă oră după consultările cu Nicușor Dan de la Cotroceni
Publicat acum 1 ora si 29 minute
Sunt deja trei victime, printre care pompieri. INCENDIU la un depozit din Bragadiru! / UPDATE
Publicat acum 14 ore si 28 minute
Consultări maraton la Palatul Cotroceni pentru viitorul Guvern, cu Nicușor Dan. Cele mai importante informații, pe DCNews!
 
de ce nu au venit donald trump si marco rubio la summitul bucuresti b9 De ce nu au venit Donald Trump şi Marco Rubio la Summitul Bucureşti B9

de Val Vâlcu

ioan isaiu din secretul mariei a murit dupa o postare politica cum au explodat conspiratiile despre psd aur si vaccin Ioan Isaiu din Secretul Mariei a murit după o postare politică. Cum au explodat conspirațiile despre PSD, AUR și vaccin

de Anca Murgoci

atacul lui kovesi la dan declansarea ostilitatilor sau foc de avertisment Atacul lui Kovesi la Dan, declanșarea ostilităților sau foc de avertisment?

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close