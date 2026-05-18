„Ilie Bolojan se pregătește pentru alegerile prezidențiale din 2030”. Culisele unei candidaturi ratate în trecut

Aceasta este părerea lui Sorin Grindeanu.

Sorin Grindeanu a spus că Ilie Bolojan își pregătește deja candidatura la alegerile prezidențiale din 2030 și că actualul blocaj politic ar avea legătură directă cu aceste ambiții.

Invitat la Antena 1, liderul PSD a afirmat că Ilie Bolojan și-ar fi dorit să candideze și la alegerile prezidențiale de anul trecut, însă nu a avut susținerea necesară în interiorul coaliției.

Sorin Grindeanu consideră că actualele tensiuni și dificultăți privind formarea unui guvern sunt influențate de calcule politice pe termen lung și de intenția lui Ilie Bolojan de a-și construi profilul pentru o viitoare candidatură prezidențială.

În același timp, Sorin Grindeanu i-a transmis lui Ilie Bolojan că prioritatea clasei politice ar trebui să fie stabilitatea guvernamentală și formarea rapidă a unui Executiv.

Cum ar fi ratat șansa candidaturii data trecută

„Domnul Ilie Bolojan se află în campanie prezidențială. Domnia sa asta face, asta urmărește. Eu cred că de aceea există acest blocaj în momentul de față. Pe domnia sa îl interesează anul 2030. De fapt, l-a interesat și anul trecut să candideze la alegerile prezidențiale. Și asta nu v-o spun eu, ci pot să v-o confirme și liderii fostei coaliții - Ciucă și Ciolacu - , în cadrul căreia a încercat până în ultimul moment să fie candidatul la prezidențiale.

Evident că își dorește acest lucru și că asta joacă în acest moment. Sunt mai multe persoane care pot confirma acest lucru, printre care mă aflu și eu. Pot vorbi doar în numele meu și vă spun că până în ultimul moment și-a dorit să candideze.

Dar asta ține deja de trecut. Nu a putut să candideze neavând susținere. Ceea ce își dorește acum, atât el, cât și echipa din spatele său, este candidatura la următoarele alegeri prezidențiale.

Îl anunț însă că mai sunt patru ani până la alegerile prezidențiale. Dacă vrea să candideze, și vrea, despre asta este vorba în aceste zile, atunci nu ar trebui să blocheze situația politică din România și formarea rapidă a unui guvern. Domnia sa vrea să își clădească imaginea pentru a candida peste patru ani”, a zis Sorin Grindeanu la Antena 1.

