€ 5.2088
|
$ 4.4801
|

Subcategorii în Politica

DCNews TV
Curs valutar: € 5.2088
|
$ 4.4801
 
DCNews Politica Victor Negrescu dezvăluie, pentru DCNews, culisele întâlnirii cu șeful OCDE: ”Un singur pas până la decizia finală”. Ce înseamnă asta pentru români
Data publicării: 15 Mai 2026

EXCLUSIV Victor Negrescu dezvăluie, pentru DCNews, culisele întâlnirii cu șeful OCDE: ”Un singur pas până la decizia finală”. Ce înseamnă asta pentru români
Autor: Andrei Itu

Victor Negrescu OCDE Foto Facebook Victor Negrescu - întâlnire cu Mathias Cormann, secretarul general al OCDE
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News
Urmărește-ne pe Google News

Victor Negrescu (PSD), vicepreședinte al Parlamentului European, a explicat, într-un interviu pentru DC News, ce a discutat la întâlnirea cu Mathias Cormann, secretarul general al OCDE, și ce înseamnă aderarea României la OCDE (Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică).

Victor Negrescu europarlamentar PSD și vicepreședinte al Parlamentului European afirmă că România se află pe primul loc între statele aflate în procesul de aderare la OCDE şi ar putea primi, în cursul lui 2026, decizia finală de aderare. El subliniază că acest pas ar confirma statutul de economie dezvoltată, având un cadru de reglementare predictibil, fapt care ar spori atractivitatea României pentru investiţii străine.

Victor Negrescu, întâlnire cu Mathias Cormann, secretar general al OCDE

Victor Negrescu a avut vineri o întâlnire cu Mathias Cormann, secretarul general al OCDE. Victor Negrescu anunţă progres major în aderarea României la OCDE. Într-un interviu pentru DC News, europarlamentarul PSD a explicat ce înseamnă intrarea României în clubul statelor din OCDE (Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică).

Victor Negrescu: România, pe primul loc în procesul de aderare la OCDE

Victor Negrescu: În primul rând, astăzi, România este pe primul loc printre statele care sunt în procesul de aderare la OCDE. Este foarte probabil ca România să primească, în cursul acestui an, chiar destul de rapid, decizia privind aderarea la această organizație internațională. Acest lucru înseamnă, în primul rând, o confirmare a faptului că avem o economie dezvoltată, un sistem de reglementare predictibil, iar în acest sens țara noastră oferă toate garanțiile necesare pentru investiții sigure. Automat acest fapt poate conduce la investiții suplimentare. În această logică, lucrurile nu se vor întâmpla imediat, de aceea este important cum ne vom integra în această organizație, cum vom colabora cu statele respective, în tot ceea ce înseamnă direcțiile economiei globale și standardelor de calitate pe care ni le dorim pentru societățile noastre. 

Victor Negrescu: România va deveni mai atractivă pentru investiții, capital străin

Victor Negrescu consideră că aderarea la OCDE este mai mult decât o recunoaştere internaţională, fiind o dovadă a alinierii României la standardele economiilor occidentale.

Victor Negrescu: România va deveni mai atractivă pentru investiții, capital străin. În sensul acesta, nu este doar o simplă recunoaștere internațională, ci o dovadă clară că România se ridică la standardele economiilor și sistemelor occidentale. Practic, intrăm în cel mai important club al statelor dezvoltate, în rândul acelor țări occidentale alături de care am vrut să ajungem în ultimii ani. Acest lucru se traduce prin posibila creștere a nivelului de trai, asta ne dorim. Se traduce prin posibilitatea de a vedea mai multe locuri de muncă create la noi în țară și prin posibilitatea ca noi să devenim mai competitivi pe piețele globale, pentru că oferă un plus de recunoaștere și pentru companiile care au sediul în România. Acest lucru poate ajuta inclusiv companiile românești în a câștiga noi piețe internaționale.

Victor Negrescu: România, din punct de vedere tehnic, și-a îndeplinit toate obiectivele

Victor Negrescu: Astfel, mai avem un singur pas de parcurs, respectiv componenta de comerț, unde România, din punct de vedere tehnic, și-a îndeplinit toate obiectivele. Evident, vorbim despre un context internațional, ține foarte mult și de relațiile dintre statele din OCDE, însă acest element poate fi finalizat destul de rapid și în măsura în care această componentă va fi închisă, România are toate șansele să primească acest aviz pozitiv pentru aderarea la OCDE.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

victor negrescu
aderare ocde
ocde
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 5 minute
Decizie definitivă pentru Babele și Sfinxul. Procesul care a împărțit două județe timp de zeci de ani s-a încheiat
Publicat acum 11 minute
America și China „bat palma” la Beijing. Chirieac, întrebare esențială despre ce va face România: Se ridică embargoul?
Publicat acum 29 minute
Teoria lui Cristian Pîrvulescu despre viitorul Executiv. Scenariu după declarațiile lui Nicușor Dan, pentru DCNews: Cel mai simplu
Publicat acum 35 minute
Armistițiul dintre Israel și Liban, extins pentru încă 45 de zile
Publicat acum 50 minute
De ce au divorțat Cabral și Andreea Ibacka, de fapt: „Nu există un scandal ascuns. Nu există trădări spectaculoase”
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 15 ore si 43 minute
Horoscop 15 mai 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 11 ore si 37 minute
Herman Berkovits: „De ce România face așa ceva nepoților noștri?!” Cum pierde țara noastră milioane de oameni
Publicat acum 13 ore si 28 minute
Scrisoare PSD către Ursula von der Leyen: Ce îi solicită social-democrații români
Publicat acum 12 ore si 43 minute
Decizia lui Răzvan Dumitrescu după ce un politician n-a mai venit la emisiune. Pe cine va invita data viitoare la DC News
Publicat acum 15 ore si 48 minute
BANCUL ZILEI: Bulă, la ora de psihiatrie
 
de ce nu au venit donald trump si marco rubio la summitul bucuresti b9 De ce nu au venit Donald Trump şi Marco Rubio la Summitul Bucureşti B9

de Val Vâlcu

ioan isaiu din secretul mariei a murit dupa o postare politica cum au explodat conspiratiile despre psd aur si vaccin Ioan Isaiu din Secretul Mariei a murit după o postare politică. Cum au explodat conspirațiile despre PSD, AUR și vaccin

de Anca Murgoci

atacul lui kovesi la dan declansarea ostilitatilor sau foc de avertisment Atacul lui Kovesi la Dan, declanșarea ostilităților sau foc de avertisment?

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close