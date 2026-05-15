Victor Negrescu europarlamentar PSD și vicepreședinte al Parlamentului European afirmă că România se află pe primul loc între statele aflate în procesul de aderare la OCDE şi ar putea primi, în cursul lui 2026, decizia finală de aderare. El subliniază că acest pas ar confirma statutul de economie dezvoltată, având un cadru de reglementare predictibil, fapt care ar spori atractivitatea României pentru investiţii străine.

Victor Negrescu, întâlnire cu Mathias Cormann, secretar general al OCDE

Victor Negrescu a avut vineri o întâlnire cu Mathias Cormann, secretarul general al OCDE. Victor Negrescu anunţă progres major în aderarea României la OCDE. Într-un interviu pentru DC News, europarlamentarul PSD a explicat ce înseamnă intrarea României în clubul statelor din OCDE (Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică).

Victor Negrescu: România, pe primul loc în procesul de aderare la OCDE

Victor Negrescu: În primul rând, astăzi, România este pe primul loc printre statele care sunt în procesul de aderare la OCDE. Este foarte probabil ca România să primească, în cursul acestui an, chiar destul de rapid, decizia privind aderarea la această organizație internațională. Acest lucru înseamnă, în primul rând, o confirmare a faptului că avem o economie dezvoltată, un sistem de reglementare predictibil, iar în acest sens țara noastră oferă toate garanțiile necesare pentru investiții sigure. Automat acest fapt poate conduce la investiții suplimentare. În această logică, lucrurile nu se vor întâmpla imediat, de aceea este important cum ne vom integra în această organizație, cum vom colabora cu statele respective, în tot ceea ce înseamnă direcțiile economiei globale și standardelor de calitate pe care ni le dorim pentru societățile noastre.

Victor Negrescu: România va deveni mai atractivă pentru investiții, capital străin

Victor Negrescu consideră că aderarea la OCDE este mai mult decât o recunoaştere internaţională, fiind o dovadă a alinierii României la standardele economiilor occidentale.

Victor Negrescu: România va deveni mai atractivă pentru investiții, capital străin. În sensul acesta, nu este doar o simplă recunoaștere internațională, ci o dovadă clară că România se ridică la standardele economiilor și sistemelor occidentale. Practic, intrăm în cel mai important club al statelor dezvoltate, în rândul acelor țări occidentale alături de care am vrut să ajungem în ultimii ani. Acest lucru se traduce prin posibila creștere a nivelului de trai, asta ne dorim. Se traduce prin posibilitatea de a vedea mai multe locuri de muncă create la noi în țară și prin posibilitatea ca noi să devenim mai competitivi pe piețele globale, pentru că oferă un plus de recunoaștere și pentru companiile care au sediul în România. Acest lucru poate ajuta inclusiv companiile românești în a câștiga noi piețe internaționale.

Victor Negrescu: România, din punct de vedere tehnic, și-a îndeplinit toate obiectivele

Victor Negrescu: Astfel, mai avem un singur pas de parcurs, respectiv componenta de comerț, unde România, din punct de vedere tehnic, și-a îndeplinit toate obiectivele. Evident, vorbim despre un context internațional, ține foarte mult și de relațiile dintre statele din OCDE, însă acest element poate fi finalizat destul de rapid și în măsura în care această componentă va fi închisă, România are toate șansele să primească acest aviz pozitiv pentru aderarea la OCDE.