Ciprian Ciucu nu exclude ca PNL să susținuă un guvern minoritar PSD - UDMR: Prefer să vorbesc asumat!

Ciprian Ciucu, prim-vicepreședinte PNL și primar general al Capitalei, a precizat, într-un interviu la Digi24, că PNL ar putea vota pentru o guvernare PSD-UDMR minoritară. El a precizat că acest lucru „depinde foarte mult de cum vor evolua lucrurile”.

„În cazul în care Partidul Social Democrat nu își asumă guvernarea și refuză să ia guvernarea, și recunoaște că nu are curajul să guverneze, după ce a dărâmat guvernul, dacă nu există altă posibilitate, noi nu fugim de răspundere.

Dar trebuie să le dăm șansa să formeze guvernul, pentru că au răsturnat guvernul. (...)

Atunci, dacă nu-și doresc cu AUR, de ce au format majoritatea prin care au dărâmat Guvernul? Sunt inconsistenți?”, a spus Ciprian Ciucu la Digi24.

Primarul general Ciprian Ciucu nu a exclus ca liberalii să voteze în Parlament pentru un guvern minoritar PSD - UDMR.

„Dacă PSD vin și zic OK, ne asumăm guvernarea, atunci putem lua în considerare, dar - atenție -, ceea ce spun, spun în nume personal, nu în numele partidului meu, pentru că nu am un vot în Biroul Politic Național. Deci, speculez!

Eu, spre deosebire de alți colegi de-ai mei prefer să vorbesc asumat sau în numele partidului, când am un vot. Dacă vor un vot de învestitură, ne putem rezuma la un vot de învestitură, astfel încât să avem un guvern funcțional.

Da, se poate acest lucru și, evident, putem agrea pe temele principale: aderarea României la OECD, atragerea fondurilor europene din PNRR, și nu doar, și programul SAFE”, a mai zis Ciucu la Digi24.