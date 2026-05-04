Ce joc face George Simion? ”Sorin Grindeanu e președintele PSD. ÎNCĂ”

George Simion, liderul AUR, a declarat, astăzi, despre Sorin Grindeanu: ”Cred că e președintele PSD. Încă”. Solicitat să spună cum adică ”încă”, a răspuns, la Europa FM, că ”PSD a avut mai mulți președinți, iar după dumnealui va veni alt președinte”.

Marți, 5 mai, parlamentarii urmează să voteze moțiunea de cenzură depusă de PSD și AUR împotriva Guvernului Bolojan, asta după ce social-democrații au retras încrederea Guvernului și și-au retras miniștrii.

Dar, în urmă cu o zi, George Simion era cel care-și întreba ”fanii” dacă să meargă până la capăt cu acest demers sau nu. Cei mai mulți îl încurajau să o facă, dar vedem că liderul AUR încă joacă, generând întrebări importante despre ce joc politic face. Ne amintim episodul în care s-a considerat că AUR merge alături de PSD, dar în ultima clipă a decis o manevră de tipul ”prezent, nu votez”. Acum, PNL a spus ferm că dacă PSD depune moțiune de cenzură, nu va mai forma niciodată o alianță guvernamentală cu acesta. Mai mult, PSD s-a asociat, prin acest demers, cu AUR, atrăgând critici de la Bruxelles, acolo unde partidul lui George Simion încă încearcă să câștige încrederea.

Rămâne de văzut dacă AUR va merge până la capăt cu această moțiune de cenzură sau George Simion coordonează un joc de natură a câștiga electorat social-democrat, lăsându-l pe Sorin Grindeanu cu ochii în soare.

Totuși, George Simion a mai spus, în cadrul interviului citat: ”Moțiunea o să treacă. Mă bazez pe aritmetica politică, pe democrație. Avem o șansă de 99%, prin reprezentarea parlamentară, că această moțiune va trece”.